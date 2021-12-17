От елочных игрушек до «Апокалипсиса»: рассказываем, чем порадовать на Новый год любителя искусства.

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© «Объединение»

Миниатюрная скульптура Нади Лихогруд из серии Family portrait, напоминающая фарфоровую статуэтку советских времен, навевает мысли о древних сказках. Кстати, на сайте проекта «Объединение» представлена вся серия целиком.

Шопер от Валерия Чтака

© Ovcharenko & Vladey

На предновогоднем поп-ап-маркетплейсе проекта Vladey можно подобрать искусство и лимитированный мерч. Беспроигрышный вариант — шопер, созданный в коллаборации с Валерием Чтаком, чьи фирменные надписи вполне могут претендовать на звание новых крылатых слов.

«Апокалипсис Дюрера: Большая книга о конце времен»

© Издательство «Арт Волхонка»

Легендарная серия из 15 гравюр Альбрехта Дюрера «Apocalypsis cum Figuris» с текстом Откровения Иоанна Богослова впервые была издана в виде книги в конце XV века и принесла художнику славу по всей Европе. Первое русскоязычное издание выпущено в этом году и приурочено к 550-летию художника.

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Крипокойн Алексея Таруца

© Галерея «Сцена»

Крипокойн — это десятирублевая монета с выгравированным на ней трайблом, созданная в рамках проекта «Валюта на Атараксе». Монету, которую на выставке можно было выменять на загаданное желание, украшает неотрадиционалистский орнамент, за основу которого были взяты очертания татуировки, замеченные художником на руке случайного туриста.

Купить €250 в галерее «Сцена»/Szena

Подробности по теме Между «когда» и «только что»: художник Алексей Таруц — о выставке «Валюта на Атараксе» Между «когда» и «только что»: художник Алексей Таруц — о выставке «Валюта на Атараксе»

«Счастливого Нового года/ Happy New Year!»

Марина Стахиева, 2020 © Yaba

Ностальгическую литографию петербургской художницы Марины Стахиевой с новогодним застольем и ковром на стене можно приобрести на платформе Yaba.

Платок из Пушкинского музея

© Ozon

Шелковые платки из собственной сувенирной коллекции ГМИИ им. Пушкина теперь можно приобрести не только в самом музее, но и в крупных онлайн-магазинах с доставкой на дом.

«Proseccochnaya P.R. code»

Людмила Баронина, 2021 © ТЕО

Объект молодой художницы Люды Барониной из серии «Смех во время чумы» иронично отражает дух времени, однако настраивает на праздничный лад. Деревянный веер с шелковой кистью непременно оценят любители инфернальных балов.

«Второе касание»

Светлана Цепкало, 2020 © Tirage Unique

Глазурированное керамическое блюдо молодой художницы Светы Цепкало, созданное под впечатлением от загадочного сна о туфлях с бантиками и прогулки под дождем, весьма органично впишется в новогодний интерьер.

© Shaltai Editions

Новое издание графического романа Бориса Гройса, выпущенное всего в 30 экземплярах, дополнено иллюстрациями Павла Пепперштейна. История главного (и единственного) персонажа Андрея, рассказанная в десяти главах, представляет собой словесное упражнение, доказывающее «силу слов в деконструкции действий».

«Матрешка»

Klimenkoff © The Dar Store

Новогодняя игрушка из бисквитного фарфора ручной работы, украшенная золотом, призвана вдохновить на создание личной коллекции авторских елочных украшений, которые будут радовать не одно поколение.