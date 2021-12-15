Подборка для тех, кто соскучился по детству.

Если лет 10 назад в тренде были искусственные елки, ароматизаторы с хвойным запахом и игрушки (часто пластиковые), собранные в одной стилистике, то сейчас вернулась мода на все натуральное и самобытное. Мы снова приносим домой двухметровые живые деревья и даже не переживаем из‑за иголок, которые заполонят всю квартиру. А также вспоминаем про советские игрушки, которые то ли символизируют беззаботные детские времена, то ли позволяют собрать елку «не как у всех».

Если вам не досталась семейная коробка с елочными украшениями советских времен или вам не хватает ее содержимого, можно докупить изделия для своей коллекции в инстаграме. Вот 6 аккаунтов, где продаются Дед Мороз и Снегурочка, овощи и фрукты, попугаи и пингвины, а также другие любимые с детства игрушки.

@hrupkosti

Цена От 75 р.
Доставка По всему миру курьерскими сервисами

@retroelkaidekor

Цена От 350 р.
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@elkaussr

Цена От 90 р.
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@yolki s igolki

Цена От 250 р.
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@v_nasledstvo

Цена От 400 р.
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@alla_korzhenevskaya

Цена От 700 р. за набор
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