На трех этажах Дома Лобкова на Софийской набережной прошла сайт-специфик-выставка московского художника Алексея Таруца «Валюта на Атараксе». По просьбе «Афиши Daily» Таруц рассказал о некоторых экспонатах, которые можно было на ней увидеть.
Художник
«Провал»
Так начинается осмотр здания: в большой пустой комнате в окружении закрытых дверей висит строка, на которой быстро бежит одно слово «когда» без вопросительного знака, как навязчивое утверждение. Уже на третьем этаже, на другой бегущей строке — анимированные слова «только что». Вся экспозиция умещается между «когда» и «только что».
«0 км»
Знак нулевого километра, вырезанный на третьем этаже в ковролине в масштабе 1 к 1; экспонируется отсутствие, брешь. На нулевом километре у Воскресенских ворот в Москве подвешивается мысль. Это место для суеверия, деньги там надо бросать, стоя спиной к часовне Иверской иконы Божией Матери. В этой точке отсчета происходит переживание зависшего события, возникает ощущение отсрочки ближайшего будущего, в котором загаданное желание может или не может исполниться.
«Крипокойн»
Выдавался медиаторами в обмен на запись желания в специальном альбоме. Память о себе — это очень ликвидный продукт, она рационализируется и конвертируется во что угодно. Не надо заморачиваться, не надо думать, сбудется или нет, можно быть спокойным, потому что долг их исполнения списывается по принципу «не говори, а то не сбудется». Хотя, возможно, такое скопление текстов усиливает намерение каждого из них — как коллективное сотворчество. Кто‑то написал, что не хочет завершения пандемии.
«Магниты. Валюта на Атараксе»
Частью действия выставки были магниты. Можно было подбросить монету; если она прилипала, то медиатор предлагал посетителю в обмен крипокойн с гравировкой трайбла. Не все монеты были магнитными: некоторые отскакивали в сторону, и тогда возникала иллюзия неудачи.
Вид на крепостную стену Кремля из опустошенных кабинетов особняка на Софийской набережной умиротворяет, а присутствие Москвы-реки за окном — вдвойне. Если дно скрыто рядом ежедневно, это состояние парализует.
«Соглашатель»
Это про смирение в тревоге. Скоба специально сделана именно под такое открытое положение дверей, при этом одна дверь мешает другой, а проход частично остается перекрытым. Важным мотивом в этой работе целиком стала связь монструозного и ничтожного, если не сказать нищего.
«Видео»
На первом видео в кадре мелькают трайбл-татуировки на руке случайного посетителя мемориального комплекса, они же переносятся с кожи на стороны десятирублевой монеты, которая падает на брусчатку рядом с нулевым километром. Почему неоколониальный трайбл не может быть гербом, если неотрадиционалистский тренд на память предков так востребован?