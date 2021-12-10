На трех этажах Дома Лобкова на Софийской набережной прошла сайт-специфик-выставка московского художника Алексея Таруца «Валюта на Атараксе». По просьбе «Афиши Daily» Таруц рассказал о некоторых экспонатах, которые можно было на ней увидеть.

Алексей Таруц Художник

«Провал»

© Галерея «Сцена»

Так начинается осмотр здания: в большой пустой комнате в окружении закрытых дверей висит строка, на которой быстро бежит одно слово «когда» без вопросительного знака, как навязчивое утверждение. Уже на третьем этаже, на другой бегущей строке — анимированные слова «только что». Вся экспозиция умещается между «когда» и «только что». «0 км»

© Галерея «Сцена»

Знак нулевого километра, вырезанный на третьем этаже в ковролине в масштабе 1 к 1; экспонируется отсутствие, брешь. На нулевом километре у Воскресенских ворот в Москве подвешивается мысль. Это место для суеверия, деньги там надо бросать, стоя спиной к часовне Иверской иконы Божией Матери. В этой точке отсчета происходит переживание зависшего события, возникает ощущение отсрочки ближайшего будущего, в котором загаданное желание может или не может исполниться. «Крипокойн»

© Галерея «Сцена»

Выдавался медиаторами в обмен на запись желания в специальном альбоме. Память о себе — это очень ликвидный продукт, она рационализируется и конвертируется во что угодно. Не надо заморачиваться, не надо думать, сбудется или нет, можно быть спокойным, потому что долг их исполнения списывается по принципу «не говори, а то не сбудется». Хотя, возможно, такое скопление текстов усиливает намерение каждого из них — как коллективное сотворчество. Кто‑то написал, что не хочет завершения пандемии. «Магниты. Валюта на Атараксе»

© Галерея «Сцена»

Частью действия выставки были магниты. Можно было подбросить монету; если она прилипала, то медиатор предлагал посетителю в обмен крипокойн с гравировкой трайбла. Не все монеты были магнитными: некоторые отскакивали в сторону, и тогда возникала иллюзия неудачи. Вид на крепостную стену Кремля из опустошенных кабинетов особняка на Софийской набережной умиротворяет, а присутствие Москвы-реки за окном — вдвойне. Если дно скрыто рядом ежедневно, это состояние парализует. «Соглашатель»

© Галерея «Сцена»

Это про смирение в тревоге. Скоба специально сделана именно под такое открытое положение дверей, при этом одна дверь мешает другой, а проход частично остается перекрытым. Важным мотивом в этой работе целиком стала связь монструозного и ничтожного, если не сказать нищего. «Видео»