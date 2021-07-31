Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в августе в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

«Сергей Табунов. Облако-рай» в «Тираже» До 8 августа

© Галерея «Тираж 1/1»

Персональная выставка московского фотографа Сергея Табунова раскрывает разные этапы его биографии: период жизни в Токио, путешествия по США, возвращение в Москву и работу на съемочных площадках с российскими режиссерами — Рустамом Хамдамовым, Анной Меликян и другими.

«Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в «Арт 4» До 14 августа

Cхема непроизвольного изменения тела мученика в процессе «осатанения» *Автор выставки благодарит за помощь Ольгу Филиппову, создавшую этот рисунок © Музей «Арт 4»

Проект писателя и преподавателя теории костюма в Высшей школе экономики Линор Горалик имитирует научно-популярную выставку и рассказывает о законах и принципах функционирования моды в пространстве ада.

Подробности по теме Линор Горалик — о выставке про то, как люди и демоны одеваются в аду Линор Горалик — о выставке про то, как люди и демоны одеваются в аду

«София аль-Мария. Песнь чудовищного шрифта» в «Гараже» До 15 августа

© Музей современного искусства «Гараж»

Первая персональная выставка в России катарско-американской художницы, прославившейся после публикации мемуаров о жизни на две страны: в бедуинской семье отца в Катаре и в доме матери в США.

«Михаил Чернышов. One Man Show» в Alina Pinsky Gallery До 17 августа

© Alina Pinsky Gallery

Состоявший в кругу московских концептуальных художников Чернышов в начале 1980-х эмигрировал в США, где и продолжил свои творческие эксперименты — к примеру, расклеивал плакаты на стенах домов в Сохо. На выставке в Галерее Алины Пинской представлены работы из серий разных лет, мини-реконструкция квартирной выставки 1962 года, фрагменты и предметы из личного архива художника.

«Саша Ковалева. Pushing Up the Wild Daisies/Корнями в песок» в ММОМА на Гоголевском До 22 августа

Мемориал Николо Архангельского кладбища, Москва © ММОМА

В рамках поддержки молодого искусства в МОММА представили выставку Саши Ковалевой. В первый персональный проект вошло исследование подходов к погребению бездомных, которое художница проводила в пяти городах — Москве, Петербурге, Женеве, Анси и Стамбуле.

«Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения» в Новой Третьяковке До 22 августа

Общая схема росписи зрительного зала 1-го Советского театра в Оренбурге. 1920 год © Государственная Третьяковская галерея

В начале XX века Иван Кудряшов, наряду с Малевичем и Лисицким, активно занимался реформированием искусства и развивал направление космизма. Как и многие его единомышленники-авангардисты в конце 30-х годов Кудряшов был лишен возможности выставляться, но спустя три десятилетия был заново открыт московскими коллекционерами.

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«Федор Савинцев. Кратовские дачи» в Музее архитектуры им. Щусева До 25 августа

© Музей архитектуры им. Щусева

На выставке фотографа Федора Савинцева представлена серия снимков, сделанных в дачном поселке Кратово, где в свое время проживали Сергей Прокофьев, Михаил Зощенко, Сергей Эйзенштейн и другие представители советской интеллигенции. Однако у Савинцева главными героями становятся именно дома, а не их прославленные хозяева.

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«Анатол Слоун, Сергей Мосесов: Итон. Школа джентльменов» в Мультимедиа-арт-музее До 29 августа

«Мальчики идут на занятия», Анатол Слоун. 2010 год © Мультимедиа-арт-музей

На выставке можно увидеть фотографии, сделанные выпускниками легендарного Итонского колледжа, а также документальную кинохронику 1920—1960-х годов. Долгое время в закрытый колледж не допускали прессу (и тем более фотокорреспондентов), однако снимки Сергея Мосесова и Анатола Слоуна так понравились руководству, что были разрешены к публикации.

«Франк Орват. Бестиарий» в МАММ До 29 августа

«Орангутан», 1994 год © Мультимедиа-арт-музей

Бунтарь и новатор Франк Орват, ушедший из жизни осенью прошлого года, объединил в свое время фэшн- и стрит-фотографию. В экспозицию проекта вошла серия работ, переданных в дар Мультимедия-арт-музею Студией Орвата.

«Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма До 29 августа

«Погонщик с верблюдом», Нико Пиросмани. 1910 год © Музей русского импрессионизма

Более 70 работ Малевича, Коровина, Сомова, Пиросмани и многих других художников-модернистов, чье творчество преследовалось за «формализм» и «декадентство», из 14 частных собраний, формировавшихся в 1950–1980-е годы.

«Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» в Мультимедиа-арт-музее До 29 августа

Ава Черри и Дэвид Боуи. Вечеринка премии Грэмми. 1 марта 1975 года © Мультимедиа-арт-музей

Разъезжая на велосипеде по Нью-Йорку с фотоаппаратом и снимая колоритных прохожих, Билл Каннингем фактически создал жанр стритстайл-фотографии. В МАММ покажут 150 снимков, сделанных легендарным фотографом в течение пяти десятилетий XX века.

«Под маской Венеции» в «Царицыно» До 29 августа

«Регата на Большом канале», неизвестный художник, школа Каналетто. Первая четверть XVIII века © Музей-заповедник «Царицыно»

Впечатляющая по размаху выставка «демонстрирует связь России и Венецианской Республики XVIII столетия». В течение нескольких лет кураторы отбирали экспонаты из венецианских музеев, дополнив экспозицию предметами из коллекции ГМИИ им. Пушкина.

«Красный сад» на Красной площади До 31 августа

«Античная голова», Аристарх Чернышев. 2020 год © ГУМ-Red-Line

Прямо у стен ГУМа, на Красной площади, разворачивается экспозиция паблик-арта в рамках фестиваля «Красный сад». В экспозицию проекта, разработанного в партнерстве с фестивалем «Архстояние», войдут скульптуры российских художников, в числе которых Николай Полисский, Аристарх Чернышев, Ринат Волигамси и многие другие.

«Ольга Мичи: Уязвимые. Африканский дневник» в Музее Востока С 13 августа по 5 сентября

Портрет мальчика. Народ мурси. Национальный парк Маго, Эфиопия, 2018 год © Музей Востока

В экспозицию проекта вошли 35 фотографий, сделанных Ольгой Мичи во время поездок по Восточной Африке, Эфиопии, Кении и Танзании. Выставка рассказывает о проблемах коренных народов региона и о том, как древние традиции переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации.

«Николай Полисский. Русская античность» в ГУМ-Red-Line До 12 сентября

«Бобур», Николай Полисский. 2013 год © Пресс-служба фестиваля “Архстояние”

На персональной выставка основателя фестиваля «Архстояние» представлена серия скульптур из орешника, призванная возродить традиции античности в русской деревне. Отдельная часть экспозиции — ретроспектива медиапроектов «Архстояния» за все годы его существования.

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«Пересекая пространство» в Царской башне До 15 сентября

The Flow, Андрей Бергер. 2017 год © Галерея «Триумф»

Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к вечной теме взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.

«Арсений Жиляев. Будни распознавателя образов» в ММОМА на Гоголевском До 19 сентября

© ММОМА

Продолжая исследования спекулятивных возможностей искусства, Арсений Жиляев создал более сотни работ, которые, по словам куратора Алексея Масляева, представляют собой тотальную симуляцию невероятного события, которая вовлекает зрителя в путешествие к самым границам Вселенной.

«Чак Клоуз. Infinite» в Галерее Гари Татинцяна До 25 сентября

«Лукас/Мозаика», 2019 года © Галерея Гари Татинцяна

У одного из самых известных фотохудожников мировой художественной сцены прозопагнозия — редкое расстройство восприятия, не позволяющее запоминать лица людей. Тем не менее прославился он именно благодаря виртуозным портретам своих знаменитых современников.

«Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина До 3 октября

Мадонна Смирение, Джованни Ди Паоло. Около 1400–1482 годов © Музей изобразительных искусств им. Пушкина

В XIII–XV веках Сиена была одним их ключевых центров художественной жизни Италии. На выставке представлены редкие экспонаты (в частности — деревянные таблички «таволетты Биккерны») из Национальной пинакотеки и Государственного архива в Сиене, музеев Тосканы и ГМИИ им. Пушкина.

«Альфиз Сабиров. Аю Бала» в Музее Востока С 4 августа по 3 октября

«Мальчик с мечом». 2009 год © Музей Востока

Более восьмидесяти работ художника, рассказывающих о героях древней философии тюрков — тенгрианстве. Автор переплетает личную мифологию с эпическими мотивами, создавая новое поле для интерпретации старинных сюжетов.

«Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation До 10 октября

«Измеряя магию взгляда», Марина Абрамович. 2012 года © Laboratoria Art & Science Foundation/Алан Воуба

Звезды мировой и российской художественной сцены — Марина Абрамович, Ральф Беккер, Art Orienté Objet, :vtol: — совместно с учеными создали работы, позволяющие зрителям получить новый опыт взаимодействия с технологиями и даже встроиться в «гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями и роботами».

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«Константин Горбатов. Приближая красоту» в Новом Иерусалиме До 5 декабря

«Вид древнего Пскова», 1918 год © Собрание В.И. Литвякова

Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.

Петербург «Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич До 24 июля

© Галерея Марины Гисич

В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.

«Петр Кирюша. Сломанный куст» в MYTH Gallery До 26 июля

© MYTH Gallery

Проект Петра Кирюши рассказывает о сложных взаимоотношениях человека с хаосом и новых формах восприятия. Серии пейзажных зарисовок об эволюции, истории Франции и грибах иллюстрируют «новые области мышления в темном лесу реальности».

«Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее До 22 августа

© Российский этнографический музей

Более 200 предметов из собраний трех катарских музеев. Среди экспонатов — снаряжение ловцов жемчуга, редкие религиозные рукописи, оснащение для соколиной охоты и другие объекты, раскрывающие особенности культуры, быта и традиционных промыслов Катара.

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«Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель-порту» До 19 сентября

«Ингрид Бергман», Энди Уорхол. 1983 год © Севкабель-порт

На выставке сотня знаковых произведений Энди Уорхола, собранных из частных коллекций, соседствуют с работами Комара и Меламида, Владислава Мамышева-Монро, Юрия Альберта, Павла Пепперштейна и других российских современных художников.