В Петербурге проходит выставка победителей Всероссийского конкурса Nova Art 8 «Новая кожа. Миф технологического тела». В этом году на конкурс были поданы более 650 заявок, из которых были выбраны 12 лучших. Рассказываем о них.

Spectrum Ghost Speculum

Алиса Омельянцева

© Александра Павловская

Молодая художница из Нового Уренгоя создала серию скульптур из хирургических инструментов. «Неуместные артефакты», рассказывающие альтернативную историю человечества, по версии Омельянцевой, могли бы быть найдены при археологических раскопках в далеком будущем.

Автограф Блэки

Ульяна Подкорытова

© Александра Павловская

Ульяна Подкорытова создала проект, посвященный исследованиям и идеям двух ученых-гидронавтов, один из которых (Александр Агафонов) изучает сигнальные системы черноморских дельфинов, а другой (Анатолий Таврический) — загадочное глубоководное чудовище, получившее прозвище «Блэки».

Soft infiltration

Ксения Обуховская

© Михаил Вильчук

Ксения Обуховская обращается к теме биотехногенного будущего и необходимости разработки новых подходов в области классической медицины, когда женское и мужское тело становится флюидным, а гендерные границы все более размываются. В проекте Soft infiltration художница представила прототипы футуристических приспособлений из силикона для оперирования человеческого тела нового типа.

Горилла в ярости

Катя Исаева

© Александра Павловская

Отправной точкой для создания проекта Кати Исаевой послужили посещения естественнонаучных музеев в Санкт-Петербурге и Москве. Художница предлагает перефразировать название книги Джона Берджера «Зачем смотреть на животных?», порассуждав о том, зачем мертвые животные смотрят на нас, — и задуматься над этическими аспектами таксидермии.

Диалоги

Катерина Муравьева и Петр Бардин

© Александра Павловская

Главными объектами проекта, затрагивающего тему современных ценностей, стала объемная сюрреалистичная скульптура и артефакты, найденные на семейной пчелиной пасеке. Художники сравнивают куски ткани, пропитанные воском, с нерукотворными плащаницами, содержащими таинственными послания неведомой религии.

«Ассамбляж»

Анастасия Богомолова

© Александра Павловская

Вдохновившись мифом о древнегреческой богине Дафне, ставшей лавровым деревом, Анастасия Богомолова представила проект о навязчивом желании побега в лесную чащу. В первой части проекта представлены запущенные ландшафты, а во второй — гибридные ассамбляжи.

Floating Utopia Act 2

Юлия Вергазова и Николай Ульянов

© Александра Павловская

Проект Юлии Вергазовой и Николая Ульянова посвящен болотам, представляющим собой, по мнению авторов, «плавающие границы между небом и землей», а также возможности улучшения экологической ситуации в мире с помощью моделирования заплаток на теле планеты.

DE-CANON

Азиза Кадыри

© Александра Павловская

В основе проекта-исследования лежит серия воркшопов, в которых принимали участие женщины из Центральной Азии. Анализируя личные истории и воспоминания участниц, Азиза Кадыри собрала «образный архив», куда входят напоминающие костюмы скульптуры, которые позволяют своим носителям ощутить возможность альтернативного существования.

«Вибриссы»

Анна Мартыненко

© Александра Павловская

Анна Мартыненко обратилась к новым возможностям восприятия в городской среде, предложив создать серию электронных органов чувств. Аналогом таких устройств выступают вибриссы — сенсорный орган, которым обладают многие животные.

«Танюшка»

Александра Павловская

© Александра Павловская

Александра Павловская обращается к сборнику сказок Бажова «Малахитовая шкатулка» и возможности обретения идентичности через ремесло. Используя архаичные сюжеты народных сказаний, художница рассказывает историю о постоянном движение к «навсегда утраченному объекту (матери, стране, миру)».

«Тонкая материя»

Люба Саутина

© Михаил Вильчук

В своих проектах Люба Саутина нередко обращается к темам материнства и детства как социокультурным-конструктам. «Тонкая материя» — результат перфоманса, в ходе которого создается образ «коллективного материнского тела», собранного из отрезков одежды. По словам художницы, объект отсылает к славянским обрядовым традициям создания защитного пространства вокруг ребенка с помощью одежды родителей.

«Так как должен предел быть»

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© Александра Павловская

Группа художников, вдохновившись текстом римского поэта и натурфилософа Лукреция «О природе вещей», создала проект об органическом и экономическом перепроизводстве и альтернативных условиях для размножения.

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