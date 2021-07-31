В Петербурге проходит выставка победителей Всероссийского конкурса Nova Art 8 «Новая кожа. Миф технологического тела». В этом году на конкурс были поданы более 650 заявок, из которых были выбраны 12 лучших. Рассказываем о них.

Spectrum Ghost Speculum Алиса Омельянцева

© Александра Павловская

Молодая художница из Нового Уренгоя создала серию скульптур из хирургических инструментов. «Неуместные артефакты», рассказывающие альтернативную историю человечества, по версии Омельянцевой, могли бы быть найдены при археологических раскопках в далеком будущем. Автограф Блэки Ульяна Подкорытова

© Александра Павловская

Ульяна Подкорытова создала проект, посвященный исследованиям и идеям двух ученых-гидронавтов, один из которых (Александр Агафонов) изучает сигнальные системы черноморских дельфинов, а другой (Анатолий Таврический) — загадочное глубоководное чудовище, получившее прозвище «Блэки». Soft infiltration Ксения Обуховская

© Михаил Вильчук

Ксения Обуховская обращается к теме биотехногенного будущего и необходимости разработки новых подходов в области классической медицины, когда женское и мужское тело становится флюидным, а гендерные границы все более размываются. В проекте Soft infiltration художница представила прототипы футуристических приспособлений из силикона для оперирования человеческого тела нового типа. Горилла в ярости Катя Исаева

© Александра Павловская

Отправной точкой для создания проекта Кати Исаевой послужили посещения естественнонаучных музеев в Санкт-Петербурге и Москве. Художница предлагает перефразировать название книги Джона Берджера «Зачем смотреть на животных?», порассуждав о том, зачем мертвые животные смотрят на нас, — и задуматься над этическими аспектами таксидермии. Диалоги Катерина Муравьева и Петр Бардин

© Александра Павловская

Главными объектами проекта, затрагивающего тему современных ценностей, стала объемная сюрреалистичная скульптура и артефакты, найденные на семейной пчелиной пасеке. Художники сравнивают куски ткани, пропитанные воском, с нерукотворными плащаницами, содержащими таинственными послания неведомой религии. «Ассамбляж» Анастасия Богомолова

© Александра Павловская

Вдохновившись мифом о древнегреческой богине Дафне, ставшей лавровым деревом, Анастасия Богомолова представила проект о навязчивом желании побега в лесную чащу. В первой части проекта представлены запущенные ландшафты, а во второй — гибридные ассамбляжи. Floating Utopia Act 2 Юлия Вергазова и Николай Ульянов

© Александра Павловская

Проект Юлии Вергазовой и Николая Ульянова посвящен болотам, представляющим собой, по мнению авторов, «плавающие границы между небом и землей», а также возможности улучшения экологической ситуации в мире с помощью моделирования заплаток на теле планеты. DE-CANON Азиза Кадыри

© Александра Павловская

В основе проекта-исследования лежит серия воркшопов, в которых принимали участие женщины из Центральной Азии. Анализируя личные истории и воспоминания участниц, Азиза Кадыри собрала «образный архив», куда входят напоминающие костюмы скульптуры, которые позволяют своим носителям ощутить возможность альтернативного существования. «Вибриссы» Анна Мартыненко

© Александра Павловская

Анна Мартыненко обратилась к новым возможностям восприятия в городской среде, предложив создать серию электронных органов чувств. Аналогом таких устройств выступают вибриссы — сенсорный орган, которым обладают многие животные. «Танюшка» Александра Павловская

© Александра Павловская

Александра Павловская обращается к сборнику сказок Бажова «Малахитовая шкатулка» и возможности обретения идентичности через ремесло. Используя архаичные сюжеты народных сказаний, художница рассказывает историю о постоянном движение к «навсегда утраченному объекту (матери, стране, миру)». «Тонкая материя» Люба Саутина

© Михаил Вильчук

В своих проектах Люба Саутина нередко обращается к темам материнства и детства как социокультурным-конструктам. «Тонкая материя» — результат перфоманса, в ходе которого создается образ «коллективного материнского тела», собранного из отрезков одежды. По словам художницы, объект отсылает к славянским обрядовым традициям создания защитного пространства вокруг ребенка с помощью одежды родителей. «Так как должен предел быть» Ффррббрр

© Александра Павловская

Группа художников, вдохновившись текстом римского поэта и натурфилософа Лукреция «О природе вещей», создала проект об органическом и экономическом перепроизводстве и альтернативных условиях для размножения.