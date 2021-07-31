В Петербурге проходит выставка победителей Всероссийского конкурса Nova Art 8 «Новая кожа. Миф технологического тела». В этом году на конкурс были поданы более 650 заявок, из которых были выбраны 12 лучших. Рассказываем о них.
Spectrum Ghost Speculum
Алиса Омельянцева
Молодая художница из Нового Уренгоя создала серию скульптур из хирургических инструментов. «Неуместные артефакты», рассказывающие альтернативную историю человечества, по версии Омельянцевой, могли бы быть найдены при археологических раскопках в далеком будущем.
Автограф Блэки
Ульяна Подкорытова
Ульяна Подкорытова создала проект, посвященный исследованиям и идеям двух ученых-гидронавтов, один из которых (Александр Агафонов) изучает сигнальные системы черноморских дельфинов, а другой (Анатолий Таврический) — загадочное глубоководное чудовище, получившее прозвище «Блэки».
Soft infiltration
Ксения Обуховская
Ксения Обуховская обращается к теме биотехногенного будущего и необходимости разработки новых подходов в области классической медицины, когда женское и мужское тело становится флюидным, а гендерные границы все более размываются. В проекте Soft infiltration художница представила прототипы футуристических приспособлений из силикона для оперирования человеческого тела нового типа.
Горилла в ярости
Катя Исаева
Отправной точкой для создания проекта Кати Исаевой послужили посещения естественнонаучных музеев в Санкт-Петербурге и Москве. Художница предлагает перефразировать название книги Джона Берджера «Зачем смотреть на животных?», порассуждав о том, зачем мертвые животные смотрят на нас, — и задуматься над этическими аспектами таксидермии.
Диалоги
Катерина Муравьева и Петр Бардин
Главными объектами проекта, затрагивающего тему современных ценностей, стала объемная сюрреалистичная скульптура и артефакты, найденные на семейной пчелиной пасеке. Художники сравнивают куски ткани, пропитанные воском, с нерукотворными плащаницами, содержащими таинственными послания неведомой религии.
«Ассамбляж»
Анастасия Богомолова
Вдохновившись мифом о древнегреческой богине Дафне, ставшей лавровым деревом, Анастасия Богомолова представила проект о навязчивом желании побега в лесную чащу. В первой части проекта представлены запущенные ландшафты, а во второй — гибридные ассамбляжи.
Floating Utopia Act 2
Юлия Вергазова и Николай Ульянов
Проект Юлии Вергазовой и Николая Ульянова посвящен болотам, представляющим собой, по мнению авторов, «плавающие границы между небом и землей», а также возможности улучшения экологической ситуации в мире с помощью моделирования заплаток на теле планеты.
DE-CANON
Азиза Кадыри
В основе проекта-исследования лежит серия воркшопов, в которых принимали участие женщины из Центральной Азии. Анализируя личные истории и воспоминания участниц, Азиза Кадыри собрала «образный архив», куда входят напоминающие костюмы скульптуры, которые позволяют своим носителям ощутить возможность альтернативного существования.
«Вибриссы»
Анна Мартыненко
Анна Мартыненко обратилась к новым возможностям восприятия в городской среде, предложив создать серию электронных органов чувств. Аналогом таких устройств выступают вибриссы — сенсорный орган, которым обладают многие животные.
«Танюшка»
Александра Павловская
Александра Павловская обращается к сборнику сказок Бажова «Малахитовая шкатулка» и возможности обретения идентичности через ремесло. Используя архаичные сюжеты народных сказаний, художница рассказывает историю о постоянном движение к «навсегда утраченному объекту (матери, стране, миру)».
«Тонкая материя»
Люба Саутина
В своих проектах Люба Саутина нередко обращается к темам материнства и детства как социокультурным-конструктам. «Тонкая материя» — результат перфоманса, в ходе которого создается образ «коллективного материнского тела», собранного из отрезков одежды. По словам художницы, объект отсылает к славянским обрядовым традициям создания защитного пространства вокруг ребенка с помощью одежды родителей.
«Так как должен предел быть»
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Группа художников, вдохновившись текстом римского поэта и натурфилософа Лукреция «О природе вещей», создала проект об органическом и экономическом перепроизводстве и альтернативных условиях для размножения.