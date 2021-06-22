По случаю открытия международной выставки «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке рассказываем о самых интересных образцах биоарта — искусства пополам с наукой.

Что такое биоарт Биоарт — это направление в современном искусстве, которое оформилось в 1990-х годах. Его особенность в том, что произведения — не привычные нам картины или скульптуры: в своих работах художники биоарта используют живые ткани, бактерии, микроорганизмы или целые экосистемы. Они могут, например, вырастить на руке искусственное ухо, вживить под кожу чип или скрестить свою ДНК с ДНК цветка. В создании таких арт-объектов участвует наука, используются достижения генной инженерии и другие биотехнологии, а художники часто и сами — ученые. Работы они делают не в мастерских, а в специальных лабораториях, где есть все условия для сохранения используемого материала и его обработки. Бактериальные картины первооткрывателя пенициллина

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Предтечей биоарта был микробиолог Александр Флеминг. В 1928 году он открыл пенициллин — антибиотик, который спас жизни множества людей. Но мало кто знает, что ученый нашел и еще одно применение этому препарату, — с его помощью он рисовал картины! Сначала Флеминг выращивал микробы разного цвета, наносил контур рисунка на промокательную бумагу, а потом переносил его в чашку Петри и добавлял туда разноцветные бактерии. Чтобы цвета не смешивались, он проводил границу между группами микробов с помощью пенициллина, который их убивает. Флеминг даже устраивал выставки со своими работами. Говорят, одну из них посетила британская королева Мария Текская, но не впечатлилась. Сегодня у новатора много последователей. Рисование микробами в чашках Петри стало целым направлением в искусстве — агар-артом. Уже в XXI веке Американское общество микробиологов проводит конкурс бактериальной живописи. В нем принимают участие ученые со всего мира. Они рисуют микробами пейзажи, портреты и даже репродукции известных картин. Чип с фотоальбомом в теле Сам термин «биоарт» в 1997 году придумал и популяризовал бразильский художник Эдуардо Кац. Одна из самых известных работ Каца — «Капсула времени». Художник поместил в свой организм чип с фотографиями из семейного архива — и любой желающий мог через интернет получить доступ к этим файлам. В зале, где проходил перформанс, были развешаны те же самые снимки. Кац хотел разрушить наше представление между цифровой и аналоговой памятью, биологическим и механическим, личным и общедоступным.

Флуоресцентная крольчиха Потом Эдуардо Кац начал проводить эксперименты с генами: изменять природу и создавать новые формы жизни. Один из его самых громких проектов назывался «Альба». В 2000 году художник вживил в кроличью яйцеклетку ген медузы, который отвечает за свечение. Тот успешно прижился, и на свет появилась необычная крольчиха: она светилась ярко-зеленым в темноте. Кац назвал крольчиху Альбой. Художник говорил: «Мы вступили в новую эру. Требуется новое искусство. Не имеет смысла использовать краски так же, как их использовали в пещерах». Работа вызвала много споров в обществе и прессе: когда кролика показали на выставке, все заговорили об ответственности художника за произведение, о том, где же находится граница творчества, и в принципе о будущем человечества и природы. Петуния с человеческими генами В 2003 году Кац показал работу «Энигма». С помощью биотехнологов он добавил свою ДНК в ДНК цветка петунии. Получилось растение с красными прожилками, которые очень напоминают кровеносные сосуды. Эдуния — такую кличку дали трансгенному цветку. «Произведения искусства будут живыми, как вы и я. Это предопределено всей историей творчества», — сказал художник.

Выступление Эдуардо Каца на TED об искусстве, которое может создавать новые биологические формы жизни

Ухо на руке Другой художник, австралиец Стеларк (Стелиос Аркадиу), вырастил на руке третье ухо, которое работает по блютусу. Идея появилась у него еще в 1996 году. Но целых десять лет понадобилось энтузиасту, чтобы найти медиков, которые согласятся провести такую операцию. В 2007 году ему в руку вживили имплант ушной раковины из биополимерного каркаса, который через полгода оброс тканью и кровеносными сосудами. В ухо Стеларк поместил маленький микрофон с блютусом, и любой желающий мог подключиться к нему и услышать происходящее вокруг художника. «Ухо — оно не для меня, у меня уже есть два. Это ухо — прибор удаленного слуха для людей в других местах. Они смогут следить за разговором или слушать концерт, где бы я и они ни находились. Через GPS они смогут отслеживать, где ухо находится в данный момент», — объяснил Стеларк. Вообще, художник много думал об оцифровке сознания и жизни биологического существа в эпоху интернета. Он пришел к выводу, что планета перенаселена и всем нам скоро придется осваивать новые миры. Поэтому наше тело должно подвергнуться серьезным изменениям — стать более современным. Стеларк придумал прототип шлема виртуальной реальности с линзами и зеркалами, которые меняли зрение человека, сконструировал себе третью руку и управлял ей с помощью мышц ног и живота и даже изобрел «Экзоскелетон» — огромный протез в форме паука. Бабочки с асимметричными крыльями Португальская художница Марта де Менезиш выращивает бабочек с асимметричным узором. Когда они еще находятся в коконе, она двигает чешуйки на их крыльях и изменяет рисунок. Ее проект «Nature?», как говорит сама Менезиш, «одновременно является и искусством, и жизнью». Куртка из «живой» кожи

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«Несодранная кожа» («Victimless Leather») — работа 2004 года австралийских биохудожников Орона Каттса и Йоната Цурра. Они основали экспериментальную лабораторию SymbioticA, где делают скульптуры из живых клеток. На создание этого проекта их подтолкнули споры о том, можно ли делать кожаные вещи, не убивая животных. Внутрь специального биореактора они поместили маленькую куртку, выращенную из клеток человека и мышей на каркасе из биоразлагаемого полимера. И хотели показать, как ужасно использовать натуральную кожу для пошива одежды. Экспонат несколько раз перевозили с выставки на выставку, куртка сильно увеличилась в размерах, и в конечном итоге биореактор решили отключить, чтобы трубки внутри него не засорились. «Живую» куртку по иронии тоже пришлось убить.

Где можно увидеть биоарт в Москве 22 июня новое пространство фонда Laboratoria Art & Science открывается в Западном крыле Новой Третьяковки международной выставкой «Да живет иное во мне». Это проект о взаимодействии человека с нечеловеческими агентами — в том числе с растениями, животными и бактериями. Свои работы художники создавали совместно с учеными. Дыхательная станция

Cаша Спачаль/ Saša Spačal (Словения), Earthlink, интерактивная биотехнологическая инсталляция, 2018 © Miha Godec 1 из 3 Cаша Спачаль/ Saša Spačal (Словения), Earthlink, интерактивная биотехнологическая инсталляция, 2018 © Miha Godec 2 из 3 Cаша Спачаль/ Saša Spačal (Словения), Earthlink, интерактивная биотехнологическая инсталляция, 2018 © Miha Godec 3 из 3

Словенская художница Саша Спачаль придумала интерактивную инсталляцию «Earthlink». Это дыхательная станция, которая представляет собой замкнутую экосистему из четырех частей, связанных трубками для обмена воздухом: Inspiration, Expiration, Symbiome и Biome. Inspiration — дыхательная станция, которая подает зрителям воздух, обогащенный почвенными бактериями Mycobacterium vaccae. Они улучшают настроение, уменьшают беспокойство и повышают умственные способности. Expiration собирает микробиом зрителей путем выдоха. Промежуточное положение занимает Symbiome, в который помещен клевер Trifolium pratense и бактерии Rhizobium. Они в симбиотических отношениях производят кислород и фиксируют азот, которые необходимы для выживания человека. А Biomes — это системы-медиаторы, заселенные нечеловеческими агентами: почвой, семенами растений, костями с птицефабрик, бактериями, мухами и так далее, во взаимодействии с которыми мы постоянно находимся.

По задумке Спачаль, работа должна помочь зрителю установить контакт с нашей планетой и стать более целостным. Ведь вдох и выдох — это интимные процессы, которые связывают человека с окружающей средой.

А еще художница хочет задать нам несколько философских вопросов. Что произойдет, если такой интимный процесс, как дыхание, будет опосредован технологиями? Как мы взаимодействуем, когда условия среды непредвиденно меняются? И как трансформируемся, когда находимся во взаимодействии с микробиомами других? Эта работа — одна из самых сложных на выставке: чтобы ее смонтировать, Саша Спачаль специально приехала в Москву. Да живет лошадь во мне

Art Orienté objet (Франция), Да живет лошадь во мне, видеодокументация биоперформанса, 2011 © Пресс-служба Laboratoria Art & Science 1 из 2 Art Orienté objet (Франция), Да живет лошадь во мне, видеодокументация биоперформанса, 2011 © Пресс-служба Laboratoria Art & Science 2 из 2