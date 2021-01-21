«Афиша Daily» попросила создателей приложений, о которых писала в 2020-м, рассказать об одной или нескольких привычках, которые они приобрели за прошедший год.

Арсений Коган Один из создателей Graspp, приложения для перевода пальцем

Я немного побуду Дуровым (наверное, все стартаперы хотят хотя бы немного побыть Дуровым, да?) и скажу банальность: в 2020 году я приобрел привычку не пить алкоголь регулярно . В моей голове привычки делятся две разные категории. Первая — обычные: чистить зубы по утрам, бегать по средам, вставать в восемь утра. Вторая — «привычки не», привычки чего‑то не делать. И вот они как раз намного сложнее! Нет ничего сложного в том, чтобы приобрести привычку ездить на природу по выходным — это просто и приятно. А вот привычка не пить по пятницам — это уже намного сложнее! Привычки и «привычки не» идут парами и объединяются в группы побольше. Скажем, привычка вставать пораньше придет легко и непринужденно сразу, как появится привычка не есть после девяти вечера. Еще привычки и «привычки не» можно разделить по уровню сложности: от простых (ходить в душ) до сложных и коварных (не врать близким даже в мелочах).

Так вот привычка не выпивать каждый вечер за ужином и не пить по выходным для меня стала настоящим боссом.

Я обратил внимание, что привычка не пить находится в самой верхушке иерархии. Невозможно научиться вставать пораньше, если часто ужин затягивается до часа ночи. Трудно уехать с вечеринки домой спать хотя бы в четыре, если уже выпито штук 12 аперолей. Про путешествия с алкоголем и без я вообще молчу: это две разные вселенные. Самое главное — я научился почти не скучать по алкоголю. Немножко «совблана» с тыквенным супом? Бокальчик сухого сидра с тартаром из говядины? Не могу сказать, что я абсолютно равнодушен, когда пишу эти слова, но теперь я стал намного спокойнее!

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Регина Турбина Создательница маркетплейса цифровой одежды Replicant

Привычка-2020 — сложный вопрос, так как год, мягко говоря, был необычным. Год вместил огромное количество событий, для многих работа стала домом, дом — работой, кухня — офисом и так далее. Первое, что приходит в голову, — маски и антисептик, но это, наверное, уже у всех стало чем‑то вроде безусловного рефлекса. Я не исключение, и число рабочих встреч, перенесенных в онлайн, возросло многократно. Темп жизни сильно увеличился, и чтобы успевать за всеми проектами, я начала все записывать . Пользуюсь разными приложениями, но больше всего мне полюбился ламповый способ записывать все проекты и текущие дела от руки в любимый ежедневник. Для многих структурировать день и задачи таким способом вполне естественно, но для меня эта привычка сформировалась впервые. Она помогла сначала поучаствовать в первой онлайн-неделе моды, потом создать маркетплейс и комьюнити цифровой моды, работать с большим количеством дизайнеров и проектов, сделать первую диджитал-коллекцию Puma и цифровой дроп для more.tv. На 2021 год тоже большие планы — уже все записано в планер.

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Илья Лесун Основатель Vochi, приложения с видеофильтрами

Во-первых, у меня появилась привычка вставать по расписанию. Достаточно долгое время на карантине я вставал за 10–15 минут до первого митинга с коллегами. Сейчас же пришел к тому, что встаю фиксировано в 7.30. Во-вторых, у меня скорректировался план питания. Теперь фиксировано ем три раза в день. В-третьих, научился оптимизировать свой рабочий тайминг, чтобы митинги занимали 30% времени , а 70% — собственные внутренние рабочие задачи.

Дмитрий Роллинс Один из создателей Clos, приложения для удаленных съемок

Наверное, главная привычка 2020-го — наконец получилось синхронизировать все рабочие процессы удаленно . Я всю жизнь занимаюсь дистанционными проектами, но только в этом году получилось сделать это нормой. Запланировать встречу теперь намного проще в зуме, чем в офлайне. А команде проще открыть Trello или Jira, чем искать в тонне переписки обсуждаемые планы.

Да и в целом этот год показал, насколько у всех равные возможности.

Второе — это обучение. Оно тоже ушло в онлайн, и это прекрасно! Теперь можно с уверенностью сказать, что научиться можно всему. Часто базовые знания можно получить бесплатно, а если хочется копнуть глубже — за достаточно символическую цену можно найти курсы от тех профессионалов, которых раньше было просто невозможно услышать. Например, я наконец посмотрел видеокурс от Грега Уилльямса — одного из интереснейших, на мой взгляд, фотографов.

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Святослав Иванов Один из создателей ARMA, приложения, которое генерирует музыку из жестов

Самая удивительная привычка — менять место жительства каждые два месяца . Когда из дома выбираешься крайне редко, а рвануть на недельку-месяц за границу нельзя, приходится искать новые решения, чтобы сменить обстановку. Пару месяцев поживешь в Подмосковье, потом — в Ленинградской области, затем — в Москве. Так жизнь не кажется бесконечным застоем, мозги лучше работают, появляется ощущение свежего воздуха. Как выяснилось на практике, два месяца — идеальный срок, чтобы жилье стало привычным и комфортным, но еще не успело надоесть. Еще одна новая привычка, которая появилась в нашей команде, — работать по выходным. Думаю, в этом году многие по-новому взглянули на понятие времени. Люди стали тратить больше энергии на полезные дела и саморазвитие, больше уделять внимания себе и собственным целям, равновесию в жизни. График 5/2 теперь кажется чем‑то странным. Необходим ежедневный work-life balance, который, как оказалось, способствует более эффективному выполнению задач, лучшему самочувствию и общему настроению в команде.

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Кристина Голкина Одна из создателей PNLK, тетриса с советскими панельками

В 2020-м я стала много ходить пешком — в среднем делаю по 15–20 тыс. шагов каждый день . До этого у меня часто был почти нулевой уровень активности: каждый день я ездила на машине, много работала сидя, и фитнес-браслет частенько показывал что‑то вроде 687 шагов день — видимо, до кофемашины и обратно. На карантине появилось много свободного времени. Не нужно было никуда спешить, кафе и развлечения недоступны, а сидеть дома стало уже невозможно, так что я начала гулять пешком: сначала по району и дворам, а затем расширила географию и стала уходить все дальше от дома. Когда карантин закончился, я переехала в Москву, а привычка гулять только укрепилась: все было в новинку, поэтому я исследовала вдоль и поперек соседние районы.

Даже сейчас, если мне нужно куда‑то идти в пределах одной-двух станций метро, то я лучше выйду пораньше и дойду пешком.

Благодаря этой привычке я стала лучше себя чувствовать и морально, и физически. Хожу довольно быстрым шагом, так что есть небольшая кардионагрузка, много дышу свежим воздухом. Во время прогулки думаю о чем‑нибудь хорошем или просто разглядываю дома и мир вокруг — такой вот своеобразный антистресс.