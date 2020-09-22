Спортивный бренд и дизайнер Регина Турбина выпустили виртуальную коллекцию одежды. Цифровой релиз, получивший название Untigravity, приурочен к десятилетию универмага «Цветной». В коллекцию вошли тренч, толстовки, брюки и сумка.

Примерить вещи из виртуальной коллекции Puma и Регины Турбиной можно будет 24 сентября в корнере спортивного бренда в «Цветном». С 26 сентября опция появится на официальном сайте универмага. Зарегистрироваться на презентацию и паблик-ток с Региной можно по ссылке.