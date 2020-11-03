От аудиотриллера до новой Роулинг: «Афиша Daily» советует 10 отличных новых книг для детей и подростков.

«Кошачьи проделки» Себастьяна Переза (иллюстрации Бенжамена Лакомба)

Если у вас есть кот, то вы наверняка задумывались над тем, что происходит в его маленькой голове. Например, зачем он лезет в коробку, где точно застрянет? Или почему сидит на дереве и истошно мяукает? Почему ваша собака не пытается стащить этого нахала за хвост со стола? Ну и, наконец, как живется в нашем мире черным котам? Мрачная и остроумная книга Себастьяна Переза с колдовскими иллюстрациями Бенжамена Лакомба подойдет для совместного чтения с детьми длинными темными вечерами. А можно и только взрослым читать — некоторые истории довольно пугающие! Стоит обратить на книгу внимание еще и потому, что она стала последней работой замечательного детского поэта и переводчика Михаила Яснова (я больше всего люблю его стихотворение про мамонта и папонта).

Издательство «АСТ» , редакция «Вилли Винки», перевод Михаила Яснова

«Десять минут второго» Анн-Хелен Лаэстадиус

Майя — очень тревожная девочка. Она переживает из‑за миллиона разных поводов: свиданий с мальчиком, папиной езды на снегоходе, споров с мамой… Но главный страх Майи — умереть. Ведь каждый день в десять минут второго рядом с ними начинают взрывать гору, и однажды их дом точно должен провалиться прямиком в ад. Никто в это не верит, но героиня предпочитает следить за происходящим. Шведская писательница Анн-Хелен Лаэстадиус написала психологическую драму о жизни в маленьком городке в Швеции, где нет ничего, кроме шахты. История, разумеется, не про горную добычу и меняющийся мир, а про решения, которые необходимо принимать, про возможность влиять на окружающих и попытки подростка найти свое устойчивое место, когда все вокруг рушится.

Издательство «КомпасГид» , перевод Наталии Шматовой

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Брат у Мишани классный, но строгий. Вдвоем они отправляются в лес на охоту, и Мишаня силится не трусить, старательно бредет в дедовых резиновых сапогах, но отстает от брата, слышит выстрелы и долго блуждает среди деревьев, пока не натыкается на машину лесников. Они ругаются на героя за браконьерство и отправляются разыскивать пропавшего брата — вот только найдут нечто жуткое. Новый роман Валентины Назаровой интересен прежде всего тем, что вышел сразу и как аудиосериал, и как самостоятельная книга. Так что ваш подросток, который постоянно сидит с наушниками и смотрит в экран смартфона, может послушать его в Storytel или прочитать на бумаге — и в том, и в другом случае получится атмосферно и увлекательно.

Издательство Clever

«Три брата» Мари-Луиз Гей

Три брата обожают истории про животных. Но как быть, если в книгах пишут только про взрослых путешественников? Неужели придется ждать, пока вырастешь? И Лео, средний брат, предлагает отправиться в экспедицию прямо завтра, ведь за домом начинается лес, а там точно много животных! Кажется, дедушка говорил даже про огромных хищных бурундуков! Книга канадской писательницы Мари-Луиз Гей станет отличным подарком на Новый год и просто удачным пополнением домашней библиотеки. Герои смешные, текст трогательный, а главное — от истории очень тепло, ведь она про семью и важность заботы (небольшой спойлер: обратите внимание на последнюю иллюстрацию).

Издательство «Поляндрия» , перевод Елизаветы Шульги

«Правила выживания в школе. Тактика троглодита» Светланы Шмаковой

Дженсон обожает рисовать и мечтает стать космонавтом NASA. Есть только одна проблема: он учится в средней школе и никак не может выучить дроби. Да и вообще, школьная жизнь полна опасностей: то злой учитель математики, то мальчишки, которым не нравится Дженсон, а тут еще и фестиваль искусств… Комикс русской канадки Светланы Шмаковой про школьные проблемы абсолютно интернационален. Ведь плохая успеваемость, травля и желание быть успешным и популярным не зависят от того, в какой стране ты учишься. А еще — и это важно — история смешная, захватывающая и с хорошим концом! Самое то для бесконечной осени и дистанционной учебы.

Издательство «МИФ» , перевод Дарьи Березко

Король Фред молод, красив собой и любим подданными. Его царствование состоит из охот и увеселений, и ему кажется, что самая большая проблема — выбор жены. Но далеко, в темных и мрачных болотах, прячется ужасное чудовище Икабог, которое собирается съесть всех вокруг. Как же быть Фреду и жителям королевства? Новая книга от Джоан Роулинг — всегда важное событие в мире детской литературы. Классическая история о страхах, жутких чудовищах и храбрых героях — не самый оригинальный сюжет, но один из беспроигрышных. Стоит отметить, что картинки к книге рисовали самые обычные дети, откликнувшиеся на призыв писательницы придумать свои иллюстрации и занятые этим карантинной весной.

Издательство «Махаон» , перевод Сергея Магомета

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«Уоррен XIII и шепчущий лес» Тани дель Рио (иллюстрации Уилла Стейли)

Кальвина наслаждается безмятежной жизнью и тщательно заботится о своей внешности, ведь она считается самой красивой из ведьм. Но мирное настроение дня разрушено газетой, где рассказывается о странствующем отеле Уоррена XIII и начальнице службы безопасности Беатрис, великой охотнице на ведьм, с которой у Кальвины давние счеты. Так что Уоррена ждут потрясающие приключения! Книга американской карикатуристки Тани дель Рио и художника Уилла Стейли (кстати, главный персонаж романа ему однажды приснился) написали роман, идеально подходящий, если вам по нраву Хеллоуин и атмосфера праздника. Впрочем, если вы любите вместе с детьми читать жуткие истории или обсуждать напряженный сюжет и коварных героев, то это тоже отличный выбор.

«Skam. Сезон 1: Ева» Юлие Андем

Ева и Юнас — старшеклассники, которые влюблены и буквально светятся счастьем. Их оценки хороши, проекты интересны, отношения и друзья тоже на высоте. Или это только видимость для окружающих? Что же на самом деле происходит в этом идеальном мире? Норвежская писательница Юлие Андем создала историю, по которой был снят крайне успешный подростковый сериал «Skam» (в русском переводе — «Стыд»). Герои сталкиваются с проблемами взросления, решать которые лучше не в одиночестве.

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«Лесной хозяин» Р.Л.Тоалсон

День у Леноры не задался с самого начала. У нее день рождения, и она должна была остаться дома с родителями, а не тащиться в школу. К тому же все наблюдают за странными облаками над портом, которые постепенно начинают ползти к городу. Наверняка им есть какое‑то простое объяснение, но тогда почему Леноре так жутко? Американская писательница Рейчел Тоалсон выросла в маленьком городке и всегда придумывала истории. «Лесной хозяин» — книга о том, как человек стремится все объяснить через науку, а в мире по-прежнему существует множество пугающих вещей, разобраться в которых дано под силу не каждому.

«В ожидании Ани» Майкла Морпурго

Отец то и дело ругает Джо: тот ходит пасти овец и постоянно засыпает. Что вырастет из мальчишки, который, похоже, хочет только дурачиться и бездельничать? Но жизнь Джо меняется, когда начинается война с немцами; кажется, что вокруг лишь овцы, холмы и знакомая с детства природа — но война приходит и сюда, и Джо нужно прятать таинственного незнакомца, который должен встретиться с дочерью в их деревушке. Английский писатель Майкл Морпурго известен русскому читателю по роману «Боевой конь», экранизированному несколько лет назад. В новой книге он вновь говорит о войне, взрослении, преданности животных и о том непростом выборе, который иногда приходится совершать каждому из нас.

Издательство «Азбука-Аттикус» , перевод Анны Олефир