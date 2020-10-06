Постапокалипсис, Воркута и собачки: «Афиша Daily» советует 7 отличных новых книг для детей и подростков.

«Меня зовут Космо» Карли Соросяк (иллюстрации Бена Мэнтла)

Космо — лабрадор, который умеет все: утешать Макса, наряжаться для Эммалины, сидеть на крыльце с папой. Он делает это уже 13 лет (попробуйте каждый год ходить на Хэллоуин в дурацком костюме — особенно костюме черепахи!), но дела вокруг становятся все хуже. Родители часто ссорятся, дети плачут, и Космо понимает, что только он может спасти семью. Американская писательница Карли Соросяк пишет истории о волшебных летних лагерях, пропавших людях и внутренней жизни собак. Ее герои — честные, умные и смешные, не боящиеся признаваться в своих слабостях и просить помощи. «Меня зовут Космо» — отличное чтение для всех, кто любит собак и смех.

Издательство «Эксмо», перевод А.Захарова

«Зайка» Моны Авад

Саманта — студентка Университета Уоррена, атмосфера которого куда более пугающая, чем может показаться на первый взгляд. Внешне все выглядит очень пасторально — изящные чаепития, чтения стихов, обсуждения прозы. Но под маской старательных и творческих студенток скрываются «Зайки» — группа богатых и стервозных девушек, у которых очень много мрачных тайн. И вот Саманта становится одной из них. Дебютный роман американской писательницы Моны Авад обласкан критиками и самой Маргарет Этвуд. Это история о творчестве и о том, как под красивой обложкой скрывается абсолютная темнота. Подойдет для старшеклассников в качестве отдыха от «Преступления и наказания».

Издательство Livebook, перевод Марии Чайковской

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«Рыбы не тают» Жефа Артса (иллюстрации Анны Михайловой)

Матти живет в Зимнебережье и с нетерпением ждет, когда лед станет достаточно прочным. А еще он ждет, когда мама не будет слишком занята, а папа оправится от своей депрессии. Но похоже, взрослые не собираются ничего делать, так что придется Матти все взять в свои руки. Нидерландский писатель Жеф Артс широко известен на родине, а у нас это первый его роман. Герой оказывается в мире, где ему нужно стать взрослым, но как это сделать? Роман рассказывает про многообразие ситуаций, про правду, которая своя у каждого человека, и про взросление, к которому нельзя подготовиться.

Издательство «Самокат», перевод Екатерины Торицыной

«Что за девушка» Алиссы Шайнмел

Однажды утром Майя приходит к директору школы, чтобы сказать, что ее парень Майк, звезда и всеобщий любимец, ударил ее. Директор сомневается, школа раскалывается на два лагеря, и все пытаются узнать, что же произошло на самом деле. Американская писательница Алиса Шайнмелл известна читателю как автор романа «Опасна для себя и окружающих». Ее героини — сильные личности, знающие, чего они хотят, и готовые отстаивать свои интересы. Новый роман — триллер о феминизме, общественном мнении и подростковых проблемах.

Издательство Polyandria No Age, перевод Екатерины Юнгер

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«Тайна Волка» Мириам Даман и Николя Дигарда (иллюстрации Джулии Сарды)

В далеком дремучем лесу живет Волк. Он наводит страх на всех лесных обитателей, а втайне больше всего на свете любит слушать пение девушки, живущей с больным отцом в маленькой хижине. Но однажды пение замолкает, и по лесу разносится лишь безутешный плач. Французские писатели Мириам Даман и Николя Дагард придумали простую и поэтичную историю о связи человека и природы, о важности любви и красоты даже в дремучем лесу. Джулия Сарда, создававшая иллюстрации, нарисовала одну из самых красивых книг этой осени, с которой совершенно не хочется расставаться.

Издательство «Поляндрия», перевод Нины Фрейман

«История Северного круга» Юлии Кузнецовой (иллюстрации Анастасии Балатенышевой)

Дин живет в мире, пережившем ядерную катастрофу. Его родители работают чистильщиками — удаляют розовый налет со снега. На далеком пастбище обитают чудом уцелевшие жуки талюки. А сам Дин пытается понять, что такое лишающая болезнь, есть ли в мире справедливость и найдется ли на изменившейся Земле место чуду. Современная писательница Юлия Кузнецова известна читателям по романам «Первая работа» и «Дом П». Ее герои умные, искренние и способные на отважные поступки, потому что по-другому нельзя. «Историю Северного круга» можно читать и как увлекательный постапокалипсис, и как роман взросления.

Издательство «МИФ.Детство»

«Родинка на щеке. Дневник» Дмитрия Сиротина

Митя живет с мамой в маленьком городе на Севере. Герой ведет дневник, потому что писать проще, чем разговаривать, а еще сочиняет стихи. С учебой все в целом неплохо (если не считать оценок по точным наукам), но после школьного концерта вся жизнь героя меняется, и он попадает в психиатрическую больницу, где есть худая Маша, покоритель Марса Миша и врач Виталий Прокопьич, верящий в силу дневника. Русский писатель Дмитрий Сиротин родился в Воркуте и пишет для детей. Его истории насыщены неторопливостью и вдумчивостью Севера. Герои никуда не спешат, слушают себя и окружающих и не боятся чувствовать. «Родинка на щеке. Дневник» — очень нежный и неторопливый роман о взрослении, влюбленности, сложностях и верности себе.

Издательство «Волчок»