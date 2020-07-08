От шалостей в новой школе до взросления в однополой семье: «Афиша Daily» советует отличных новых книг для детей и подростков.

«Дни нашей жизни» Микиты Франко

Детство у Мики самое обычное: он смотрит на голубей, падает с велосипеда, бегает вместе с дядей по больничным коридорам… Резко меняется, когда умирает мама. Дядя Слава решает взять мальчика к себе, и снова начинается обычная жизнь: игры, друзья, школа. Но Мика быстро понимает, что про семью никому нельзя рассказывать, ведь с ними живет Лев, любимый человек Славы. Микита Франко, родившийся в Казахстане, называет себя писателем-акыном, но это ироничное определение нисколько не передает удивительное умение замечать повседневность и описывать ее с теплотой и любовью. Очень важный и своевременный роман во времена поправок и шаблонных семей, смотрящих на нас с рекламных плакатов. Книга маркирована «18+», но это текст для детей и подростков, сталкивающихся с непростыми вопросами и определяющими себя и свое место в этом мире.

Издательство Popcorn Books

Подробности по теме Писатель Микита Франко — о романе «Дни нашей жизни» и видимости ЛГБТ Писатель Микита Франко — о романе «Дни нашей жизни» и видимости ЛГБТ

«Не верь никому» Джиллиан Френч

В маленький курортный городок приезжает идеальная семья Гаррисон. Они богаты и талантливы, их жизнь кажется безупречной. Но из‑за страшного пожара семья почти целиком погибает, и Перл Хаскинс начинает собственное расследование, надеясь отыскать доказательства невиновности своего отца и не подозревая, какие секреты скрывали Гаррисоны. Американская писательница Джиллиан Френч пишет романы для подростков. Ее герои сталкиваются с несправедливостью мира и с его темными сторонами. Они не могут в одиночку победить зло, но осознают, что на какие‑то вещи могут и должны повлиять. Тот случай, когда роман можно взять на выходные на дачу, помыть черешни и лечь на плед, чтобы выяснить, кто же все-таки устроил пожар.

Захар Табашников чудом добрался до десятого класса, а там уже и ЕГЭ не за горами. Чтобы как‑то подготовиться к нему, нужно прочесть много всего по списку, а там Толстоевский и другие неинтересные писатели… Но учительница предлагает писать о книгах и героях на страничке в соцсетях — можно даже под псевдонимом, — и ради хайпа Табашников соглашается на смелый эксперимент. Это смешной маленький роман молодой писательницы Елены Клишиной, получившей премию Крапивина, где герой смеется над всей русской классикой. Книга может возмутить, если слишком серьезно относишься к программным произведениям, но смотреть, как подросток открывает для себя вечные темы и ценности, — прекрасно.

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«Койот Санрайз. Невероятная гонка на школьном автобусе» Дэна Гемайнхарта

Койот Санрайз двенадцать лет, у нее есть папа Родео, живут они в старом школьном автобусе и никогда не называют друг друга по имени. Больше всего они любят свободу и одиночество, но в один день Койот знакомится у автомата со слашем (специальный летний напиток из сиропа и льда. — Прим. ред.) с мальчиком и получает в подарок тихого серого котенка. Вот только котенка брать с собой строго запрещено. Но разве можно не слушать сердце? Американский писатель Дэн Гемайнхарт идеально описывает жару, свободу и счастье от маленьких вещей, но при этом не боится говорить о смерти и мужестве. И этот роман точно нужно читать летом, когда в руке у тебя стакан холодной газировки, а под ногами раскаленный асфальт.

«Смешные вы ребята!» Сергея Еремеева, иллюстрации В.Долгова

Теме нужно идти в первый класс. Звучит довольно стандартно, но Тема и его старший брат Олег отправляются в новую школу знакомиться с завучем, а чтобы было не так скучно, Олег предлагает всех разыграть: Тема станет ребенком, который не умеет ни читать, ни писать… И вот операция «Ни бе, ни ме, ни кукареку» делает лето героев совершенно незабываемым, и только бабушка может всем помочь и все объяснить. Сергей Еремеев много лет пишет детские книги, и его новая повесть — отличный выбор и для самостоятельного чтения, и для семейного, потому что уж очень узнаваемые образы вечно работающего папы, строгой мамы и проницательной бабушки придутся по душе всей семье.

«Благодарность» Дельфины де Виган

Пожилая женщина Миша начинает забывать слова и боится оставаться дома одна, поэтому переселяется в дом престарелых. Здесь все идет по расписанию, очень тщательному и выверенному, но Мише становится все хуже, и логопед Жером никак не может понять, что же мучает героиню и что она боится потерять навсегда. Французская писательница Дельфина де Виган написала историю про холокост, где очень мало тяжелого и очень много света. Герои романа превыше всего ценят жизнь и понимают, как важно прожить ее правильно, поблагодарив всех значимых людей. Отличный роман про взросление во Франции во время Второй мировой.

«Я забыла все на свете» Маэль Ферпье

Пятнадцатилетняя Камий решает сбежать из дома, потому что они с родителями совершенно разные люди (а еще ей очень хочется, чтобы мама с папой заметили ее исчезновение и огорчились). Но куда пойти ночью, если ты подросток? Кажется, судьба помогает героине: Камий видит загадочное объявление и решает поступить на службу к магу, ведь там обещают еду и кров. Впрочем, контракт, который подписывает Камий, совсем не прост: девушка забывает всю жизнь до встречи с магом. Французская писательница Маэль Ферпье много пишет о подростках, которые не вписываются в окружающий мир. Но именно это позволяет героям раскрыть свои суперспособности, взглянуть на мир и людей по-новому и разрешить конфликты. Автор создает не только убедительную вселенную, но и новый язык, который можно освоить к финалу.

Издательство «МИФ.Проза» , перевод Аркадия Кабалкина