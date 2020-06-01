Пандемия и карантин сильно отразились на всех индустриях, в том числе и на книгоиздании. «Афиша Daily» и книжный сервис MyBook узнали у издателей, как они переживают изоляцию и как пандемия повлияла на их планы. В девятом выпуске — издательства, которые выпускают лучшие детские книги.

Виталий Зюсько главный редактор издательства «КомпасГид»

Издательство «КомпасГид» на российском рынке современного детско-подросткового текста уже 11 лет. За эти годы мы видели многое: и травлю за неугодные книжки, и возвраты тиражей, и заказные комментарии, и тысячи споров, профессиональных и не очень. Мы даже пили кубинский ром, пылко споря с читателем и отстаивая нашу книгу «Все уезжают». Ромом и сигарами пропахла переговорная на добрую неделю, но книжку мы отстояли. И, несмотря на весь этот опыт, поверьте, никогда нам еще не было так сложно, как сегодня.

Неясно, кто победит в этой схватке с изоляцией, будут ли книги продаваться и будут ли деньги на книги у наших читателей.

Сейчас мы с большой опаской выбираем из готовых проектов те, что подписываем в печать. Очевидно, что далеко не все темы будут интересны стране, истерзанной удаленкой, безработицей и урезанием бюджетов. Задача сегодняшнего дня — это работа с аудиторией в социальных сетях и повышение узнаваемости бренда, говоря сухим языком. Мы рискнули и в самый пик карантинных будней вывели на рынок два невероятно сложных проекта: «Зима во время войны» Яна Терлау (истории о движении Сопротивления в Нидерландах) и «Не плачь» Натальи Вишняковой (роман об инклюзии, поддержке и жизни в социальных сетях). По первой книге мы запустили флешмоб #веснабезвойны и получили невероятно теплый отклик. В ближайшее время мы ждем еще три новинки — это долгожданный финал тетралогии «Город солнца» Евгения Рудашевского, роман с привкусом классики Голливуда «Мечтатели Бродвея» Малики Ферджух и пронзительную повесть «С горячим приветом от Феклы» Анны Зеньковой. Очень надеемся, что они придутся нашим читателям по душе. Конечно, сегодня сложно говорить о завтрашнем дне. Совершенно неясно, как будет выглядеть книжный рынок. Но уже сейчас очевидно, что степень нанесенного ущерба ему невероятно велика. Но хочется верить, что все же все будут здоровы и будут читать. Тогда и издатели постараются.

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Надежда Крученицкая главный редактор издательства «Розовый жираф»

Мы очень давно работаем дистанционно, умеем встречаться в скайпе и разных других мессенджерах, так что изоляция никак не сказалась на том, как мы взаимодействуем. Но, конечно, в работе складов и типографий возникают сложности и перебои: что‑то закрывается, больше времени и сил уходят на получение того, что было сдано в печать до карантина. Из‑за кризиса неплатежей мы вынуждены отложить сдачу в печать некоторых книг. Например, в планах у нас новая серия книг Тимо Парвелы, автора «Эллы», и еще одна книга Элейн Конигсбург, автора прославленной «Из архива миссис Базиль Э.Франквайлер, самого запутанного в мире», — и эти две истории откладываются на некоторый срок. А про другие мы все время держим в голове, что, возможно, на каком‑то этапе нам придется их заморозить и подождать. В самых ближайших планах у нас выход новой книги в «полосатой» подростковой серии, четвертая часть тетралогии Лоис Лоури «Сын» и новая книга в серии «Карманный ученый» — «Как дойти до радуги» Романа Фишмана. И идет работа над другими не менее важными для нас историями — второй частью «Уоррена XIII», новой книгой в серии «4-я улица» и не только.

Что нас приятно удивило во всей этой непростой ситуации — это то, что, несмотря на кризис, сложную экономическую ситуацию, интерес к книгам не упал.

Мы это видим по своему интернет-магазину. Возможно, это связано с тем, что у людей наконец появилось больше времени для совместной деятельности с детьми. Сидение дома возвращает людей к привычным практикам — например, к чтению. И это не может не радовать. Конечно, в плане продаж это несопоставимые масштабы, так как все крупные книжные сети закрыты, а не все умеют или любят покупать книги онлайн. Но нам кажется, что в эти дни как никогда важно находить что‑то хорошее и искренне этому радоваться! Как изменится издательский мир после пандемии и кризиса — покажет время. Но очевидно, что кризис всегда вскрывает все, что было спрятано, проявляет настоящую сущность людей. Так что, как говорится, поживем-увидим, кто действительно партнер и друг маленьких независимых издательств, а кто, может, и не совсем. Но главное, что видно уже сейчас, — отношение к книгам и к чтению этот кризис не изменит, люди читали, читают и будут читать, и поклонников качественной детской литературы становится только больше.

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Галина Бочарова директор по специальным проектам «Белой вороны»

Мы начали работать по домам еще до объявления «нерабочих дней», и сейчас в офисе работают только менеджеры интернет-магазина. В марте мы рассчитывали на деньги, полученные от магазинов за декабрьские продажи — самые большие в году, а как упадет рынок в связи с закрытием офлайновых книжных магазинов и общей экономической ситуацией, мы можем только предполагать. По сути, сейчас активно работают только крупные интернет-игроки, такие как «Лабиринт», Wildberries, «Озон». Конечно, мы не сидим сложа руки, во многом уходим в онлайн, стараемся поддерживать наших читателей бесплатными активностями, сделали постоянную скидку по коду «карантин» в нашем магазине. По опыту знаем, что в любой непонятной ситуации будем развивать наши самые прибыльные и популярные линейки книг, такие как серия про Петсона и Финдуса, отказавшись от менее коммерческих проектов. В данный момент все книги, подготовленные редакторами к печати, ждут лучших времен. На паузу поставлены в том числе новые книги Мэг Розофф, невероятной красоты книга «Река» Елены Сафоновой, которая была издана дважды в 1930-е годы, а сейчас кажется очень похожей на формат виммельбуха, а также долгожданная книга о детстве Астрид Линдгрен с иллюстрациями Эвы Эриксон. Те, которые мы успели напечатать, или те, которые приедут на склад в ближайшее время, будем выпускать в продажу дозированно. Так, в мае у нас вышли детективная история Жан-Клода Мурлева «Джефферсон» с иллюстрациями Виктории Поповой и роман Кристины Нестлингер «Ильза Янда, лет — четырнадцать», который выходил по-русски однажды в 1980 году, но удивительным образом не потерял актуальности, а также новая книга канадского писателя и эколога Фарли Моуэта «Собака, которая не хотела быть просто собакой».

Знаем, что многие «взрослые» издатели активно выпускают электронные книги, отложив выпуск бумажных на будущее, но для детских книг с иллюстрациями уйти в электронный формат гораздо сложнее.

Никто не знает, как изменится мир после такого потрясения, но книги — надежная точка опоры в любой сложной ситуации.

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Ирина Балахонова главный редактор и основатель издательства «Самокат»

Мы не впервые работаем удаленно — у нас были периоды долгого ремонта офиса, когда мы работали из дома, и традиционно многие наши сотрудники работают иногда в хоум-офисе, а часть редакторов, верстальщиков, корректоров работает на удаленке всегда. Для редакторов изменилось немного: они продолжают работу над проектами, редсоветы проходят по скайпу, весь обмен файлами с иллюстраторами, литредами, всеми, кто работает над книгами, происходит по имейлу. Отдел продаж тоже перешел на удаленную работу — тут изменения также только в том, что вместо общего телефона теперь клиенты общаются с менеджерами по личным номерам. Это иногда даже более оперативно. Но наш офис — домик на Малой Ордынке, — хоть и закрыт с 17 марта, иногда все равно для нас работает как место встречи. Там находится наш офис-менеджер, туда приезжают бухгалтеры и сотрудники подписывать документы. Мы за это время сделали ремонт в магазинчике. Все книги приходят на наш склад в другом конце города, там постоянно работают кладовщики. Оттуда книги отправляются, как обычно, покупателям и едут в отдел маркетинга, но не в офис, а домой к сотрудникам. Так мы их показываем читателям: в соцсетях, на вебинарах, в прямых эфирах. Как только весь офлайн-формат продаж взял и вдруг испарился, мы решили сократить планы печати на апрель и май вдвое, оставив все самое «вкусное» для разных возрастных категорий читателей — от 0 до 18+.

Главная наша экономия сейчас на полиграфии — сокращение всех допечаток: будем следить за спросом и печатать только самое необходимое и ходовое.

План весны 2020-го включал около 35 новинок, мы оставили половину — зато о-го-го какую. Кроме того, к нам пришли книжки, которые мы отправили в печать еще до начала всей истории с падением рубля и коронавирусом, в том числе наша давно задуманная серия «Классика «Самоката» — переиздание ключевых текстов в нашей издательской истории. Тут и «Невероятное нашествие медведей на Сицилию» Дино Буццати, и «Ковчег отходит ровно в восемь» Ульриха Хуба, и очень актуальный «Последний черный кот» Евгениоса Тривизаса. Уже в карантине мы отправили в печать несколько лонгридов для старших подростков и young-adult-аудитории. Приехал невероятно оригинальный и смешной роман Светланы Лавровой «Трилобиты не виноваты», рассказывающий о попытке трилобитов предотвратить конец света, действие которого происходит миллионы лет назад. Ушла в печать и необычная для нас книга «Последний эльф» Сильваны Де Мари — красивый фантастический роман о мрачноватом мире, в котором маленький эльф, последний в своем роде, путешествует по миру, похожему на Средневековье, и ищет дракона. Мы перенесли несколько красивых книжек-картинок, которые хочется увидеть на выкладках в «живых» магазинах, их нужно трогать, видеть, показывать. Но оставили в плане отличную и очень актуальную книжку «Выборы зверей». Если бы не коронавирус, главными для нас в повестке были бы обнуление и президентские выборы! А в «Выборах зверей» в интерактивном формате детям (и родителям заодно) объясняются принцип политического плюрализма в целом, смысл и устройство системы выборов. Нам всем точно не помешает вспомнить основные правила этой политической игры. Поставки, безусловно, сократились из‑за закрытия большого количества торговых точек. Но с интернет-магазинами мы работаем очень активно, иногда даже активнее и эффективнее, чем до карантина: мы проводим прямые эфиры, делаем мастер-классы и розыгрыши (для Ozon, например), взяли интервью у наших иностранных авторов, и в целом все даже очень неплохо. Многие независимые книжные тоже по-прежнему работают — для них это вопрос вообще существования, и мы как можем, их поддерживаем: постами, промокодами на наши книги, отправляем к ним наших покупателей из регионов, делаем совместные акции. Самый удачный наш проект — мы запустили в своем интернет-магазине книжные сеты — наборы из книг тиражей прошлых лет, собранные по темам и возрастам, по очень небольшой цене. Оказалось, что возможность купить много книг за немного денег, да еще когда кто‑то постарался собрать весь запас чтения для детей за тебя, отлично работает. Кроме того, в аккаунтах многих детских центров и музеев мы проводим занятия по нашим книгам — тоже прекрасная оказия познакомить их аудиторию с нашими книгами. Один из симпатичных примеров: музей «Царицыно» устроил онлайн в оранжереях чтения книги «Бабушка! — кричит Фридер», к удовольствию их и нашей аудитории.

Семейное чтение — один из самых экономных и лучших способов провести досуг с детьми.

И возврат к чтению случится — через паузу, которую мы посвятим природе, родным, друзьям, — но случится. Отношения же перестроятся уже сейчас. Понятно, что кризис переживут не все, и те, кто переживет, точно нащупают для себя новые пути взаимодействия. То, что раньше делалось для проформы или формальной отчетности, сейчас точно отомрет. Жаль, если закроются при этом те талантливые и смелые энтузиасты чтения, которые занимались продвижением культуры книги в регионах. Но их-то нам как раз важнее всего сохранить. И сейчас мы видим, что те, кто наработал себе лояльную аудиторию, получают результаты от этой лояльности — у чудесного книжного магазина «Перемен» в Новосибирске, например, прошел виртуальный книжный фестиваль, и пришли сотни заказов со всей страны, что раньше было нереально. К «Подписным изданиям» в Петербурге тоже идут читатели — не столько за книгами, сколько чтобы сохранить любимую книжную площадку. И уже пережившим такое испытание точно будет уже ничто не страшно. Ну и мы думаем, что все-таки скоро все выйдут из домашнего заключения так или иначе. Все-таки тех, кто хочет прожить жизнь ярко, с встречами, живыми людьми, настоящими магазинами и кафе, много. И объятия и рукопожатия станут новыми символами свободы и независимости.

Наш оптимистичный прогноз — рынок упадет на 20%. Пессимистичный — на 50%.

Доля онлайна существенно вырастет — до 70%, на год-два, — но по законам маятника обязательно вернется офлайн, прекрасный, живой, теплый, книжный, и доля рынка поменяется зеркально. Хочется в это верить!

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