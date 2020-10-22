В пятницу, 23 октября, выходят iPhone 12 и 12 Pro — часть нового поколения телефонов, в котором Apple возвращает дизайн iPhone 5 и пробует создать экосистему магнитных аксессуаров. Редактор «Афиши Daily» в течение 12 часов выяснял, что же изменилось в iPhone 12 по сравнению с прошлогодними айфонами, а теперь делится первыми впечатлениями.

Не такой большой, каким казался Новые айфоны больше, потому что Apple отказалась от удобного размера 5,8 дюйма. Теперь размерная линейка выглядит так: мини-версия — 5,4 дюйма, две средние — 6,1 дюйма, и огромный 12 Pro Max — 6,7 дюйма. Я боялся, что новые размеры не понравятся тем, кто не любит слишком большие телефоны. Оказалось, что разница в размере почти не заметна. Apple уменьшила рамки вокруг дисплея, поэтому 6,1-дюймовые телефоны оказались компактнее своих предшественников. Но главное и самое первое впечатления от iPhone 12 в руках — его вес. От прошлогоднего iPhone 11 телефон отличается всего на 30 граммов (и весит 162 грамма), но даже такая небольшая разница создает впечатление, что iPhone 12 для своих габаритов слишком легкий.

Сравнение размеров: слева iPhone 11 Pro, в центре iPhone 12, справа iPhone 11. Фотография на экранах — из инстаграма @melovemealot

Выглядит как премиальный кастом В мире, где большинство новых флагманов получает изогнутые стекла, Apple возвращает плоское стекло и строгие рамки, что выглядит строго и радикально. Интересно, превратится ли этот дизайн в тренд у других производителей. Я тестировал айфоны в черном и золотом цветах. Первый смотрится минималистично, а телефон в нем выглядит как монолитный кусок черного стекла. Второй воплощает мечту о кастомизированном золотом айфоне с сияющей рамкой (она блестит так сильно, что заметна с любого ракурса). Кажется, это самый премиальный айфон в истории и телефон, который станет любимым у поклонников дизайнов от Caviar .

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Более мягкие цвета Apple заменила экраны всех моделей на OLED, дисплеи, которые показывают более контрастную картинку, тратят меньше заряда и с более приятным для глаз свечением. В компании новые дисплеи Super Retina XDR называют кастомизированными. По сравнению с LCD-экраном iPhone 11 это большой шаг вперед, но и от OLED-дисплея 11 Pro отличия тоже можно найти. Картинка Super Retina XDR кажется более теплой, сам дисплей — не таким ярким, цвета на нем — чуть более мягкими. Например, если включить HDR-видео на ютьюбе, то самые темные участки не провалятся в черный, а будут выглядеть по-разному — в зависимости от оттенка. Заметить это можно только при непосредственном сравнении. Многие технологические медиа отметили существенный даунгрейд: частота обновления картинки снизилась с 120 до 60 герц. Это значит, что скроллинг на новый айфонах будет менее плавным. Но никакой разницы мне заметить не удалось.

Как можно снимать на новом айфоне

Здесь и далее — фотографии главного редактора «Афиши Daily» Трифона Бебутова на iPhone 12 Pro. Снимки обработаны в VSCO и стандартном фоторедакторе iOS 14 1 из 9 2 из 9 3 из 9 4 из 9 5 из 9 6 из 9 7 из 9 8 из 9 9 из 9

Время работы батареи не выросло Несколько последних поколений владельцы новых айфонов отмечали, как их радует батарея, которая держит заряд целый день. Сначала хвалили iPhone XR, в прошлом году — iPhone 11 Pro. В этот раз никакого прироста не произошло — это написано на сайте Apple. Для теста я включил одинаковые видео при полной яркости, без звука и на полчаса: новый Pro потратил 4%, а прошлогодний — 5%.

Главный апдейт камеры — съемка в темноте В прошлом году Apple серьезно улучшила обработку фотографий: они стали контрастными и очень яркими. Сейчас настолько значительных изменений не произошло, но отличия можно найти. В основном объективе увеличилась апертура: вместо f/1.8 теперь f/1.6. Apple говорит, что из‑за этого камера получает на 27% больше света и выделяет больше деталей в темноте. Апдейт заметен невооруженным глазом: ночное небо выглядит светлее, отражения уличных огней на асфальте — ярче. То, что iPhone 11 мог получить с ночным режимом, новая камера получает без него. Некоторые новые функции, например, HDR при съемке видео, который должен избавить от засветов, лидар и алгоритм увеличения резкости Deep Fusion, которые дадут больше деталей при съемке лиц, только предстоит протестировать.

Слева фотография на iPhone 11, справа — на iPhone 12; автофокус © Николай Удинцев

Слева фотография на iPhone 11, справа — на iPhone 12; ручной фокус на желтой лампе © Николай Удинцев

Слева фотография на iPhone 11 Pro, справа — на iPhone 12 Pro; автофокус © Николай Удинцев

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Широкоугольный объектив теперь полезен Этот объектив с углом обзора 120 градусов появился в айфонах год назад. При дневном свете он позволял получить впечатляющие снимки, но в сумерках был практически бесполезен: снимкам не хватало деталей, они получались нечеткими. Теперь ему дали ночной режим и корректировку искажений по краям кадра, поэтому широкоугольным объективом можно пользоваться почти как обычной камерой, что делает его применение более широким. Конечно, на фотографиях остается достаточно шумов, при съемке лучше пользоваться штативом или устойчивой поверхностью. Вероятно, съемку в широкоугольном формате будут развивать и дальше, мне кажется, что в следующем году у нее будет большой апдейт. Кроме того, ночной режим появился на портретном объективе и фронтальной камере. Его влияние на съемку темных портретов и ночных селфи такое значительное, что с включенным режимом и без него у вас получатся две совершенно разные фотографии. Ночные селфи и портреты требуют некоторого опыта . Например, при двукратном увеличении ночной режим включается не всегда, обычно камере хватает света даже на темной улице, а ночные селфи получаются слишком детализированными — нужно приноровиться снимать так, чтобы лицо не потеряло естественность при жестком искусственном свете.

Слева двукратное увеличение в iPhone 11 Pro, справа двукратное увеличение в iPhone 12 Pro с ночным режимом; съемка с рук, автофокус © Николай Удинцев

Слева фотография на широкоугольный объектив iPhone 11, справа — на широкоугольный объектив iPhone 12; съемка с рук; автофокус © Николай Удинцев

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