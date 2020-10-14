Apple представила новую линейку айфонов. Среди них крошечный iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, самый большой айфон в истории. До выхода устройств еще несколько недель, поэтому мы решили проверить, как они лежат в руке, и вырезали их из картона по размерам с сайта Apple.

1 из 3 iPhone XR 2 из 3 Размер iPhone 12 Pro Max можно сравнить с фаблетом Galaxy Note 20 Ultra 3 из 3

Николай Удинцев Редактор разделов «Мозг» и «Инфопорно»

Моим первым телефоном Apple был iPhone X с диагональю 5,8 дюйма. Скорее всего, это дело привычки, но мне он кажется наиболее удобным из новых. Несмотря на то, что палец дотягивается только до двух третей экрана, я приноровился крутить телефон в руке так, чтобы доставать до любого места. Но от диагонали 5,8 дюйма отказались, мне будет ее не хватать.

Удобнее в руке лежит только новый iPhone SE, для которого взяли корпус iPhone 7 с диагональю экрана 4,7 дюйма.

Легкий, маленький — не страшно, что выскочит из пальцев. А вот более крупные айфоны — например, iPhone XR, — ощущались так, будто я на свою ногу 43-го размера надел ботинок 47-го размера. Поэтому огромный iPhone 12 Pro Max мне просто страшно брать в руки. Такое крупное устройство я и обхватить не смогу — даже на вырезанном из картона макете палец дотягивается всего до половины экрана. iPhone 12 mini, наоборот, понравился. Кажется, в мире огромных фаблетов не хватает такой компактной модели. Не зря же в 2018 году столько шума наделал крошечный Palm Phone. Хотя в моей руке картонный макет смотрелся просто игрушечным, будто это телефон конца 2000-х.

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iPhone 12 mini по размерам можно сравнить с iPod Touch 1 из 2 2 из 2

Надежда Афанасьева Редактор разделов «Инфопорно» и «Мозг»

Моим первым, и любимым, айфоном был iPhone 5s, с которым я проходила почти пять лет. Он был легкий, маленький, и этого оказалось достаточно, потому что я не любитель смотреть фильмы или видео на телефоне. Сейчас у меня iPhone 11, и к его габаритам я не привыкла до сих пор. Телефон тяжело положить в карман джинсов, им сложно управлять одной рукой, а скругленные рамки просто никогда не нравились.

Думаю, очевидно, что по итогам габаритного теста iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini первый мне совершенно не понравился.

Если на моем айфоне дотянуться до верхнего левого угла (я правша) все еще можно, балансируя его на кончиках пальцев, то в новом 12 Pro Max про это стоит забыть. Экран напоминает длинный Samsung Galaxy Z Flip: чтобы дотянуться от нижнего до верхнего угла, его нужно перемещать в руке. По ширине новая «прошка» примерно такая же, как и iPhone 11, поэтому возможно вам не придется покупать для нее штаны с большими карманами. iPhone 12 mini стал моим абсолютным фаворитом. По габаритам он находится между iPhone 5 и 6, и это идеальный размер для меня. В дополнение — новое железо, две камеры, Face ID и экран с большей диагональю благодаря отсутствию кнопки «Домой». Однако меньше габариты — меньше места для комплектующих. Основным минусом нового iPhone SE стал маленький аккумулятор. Новая мини-версия, согласно спецификациям, тоже будет работать не так долго, как стандартная (на два часа меньше при воспроизводстве видео, на час меньше при стриминге и на 15 часов меньше при воспроизведении аудио). В целом iPhone 12 mini может стать лучшим смартфоном для тех, кто за все эти годы так и не привык к «лопатам».