Apple провела вторую осеннюю презентацию, но которой наконец показала новые айфоны. Их сразу четыре, среди которых есть очень большой и очень маленький. Собрали самые интересные детали презентации.

iPhone 12 — возвращение дизайна iPhone 5s Уже шесть лет — с выхода iPhone 6 — все новые телефоны Apple имеют закругленные края. В новом поколении их изменили — теперь у айфонов более строгие рамки, похожие на те, что были у iPhone 5. Изменилась и линейка цветов: к белому, черному и красному добавились светло-зеленый и синий оттенки. Сам корпус стал тоньше почти на миллиметр. Все это, а также следующие два пункта относится ко всем телефонам поколения. Все новые телефоны поддерживают 5G, но в России этого стандарта пока нет.

Дисплей и графика Apple обновила дисплей — он называется Super Retina XDR, делает HDR-контент контрастнее, черные участки — еще чернее, цвета — ярче. Самое важное — это OLED-экран, которого не было у iPhone 11. И дисплей, и корпус защищает керамическое стекло, которое, утверждает Apple, в четыре раза прочнее защитного стекла в прошлом поколении. Разумеется, в телефонах установлен новый чип — A14 Bionic. Он быстрее предыдущего на 15%, самое заметное усиление — в обработке графики и машинном обучении: соответственно, на 50% и на целых 80%. Такое обновление, в частности, позволит перенести на телефоны Apple требовательные игры, например, студия Riot Games анонсировала мобильную версию League Of Legends . Неизвестно, для всех айфонов или только для новых. Камера и видео

Большая апертура. У основного объектива она увеличилась с ƒ/1.8 до ƒ/1.6. Это значит, что она сможет пропустить больше света и сделать темные сцены более яркими и детализированными. Smart HDR 3. Новый алгоритм вычислительный фотографии, который, по словам Apple, еще лучше справляется со сложными местами на фотографии. В качестве примера показали фотографию против Солнца, на которой оно не превращает часть снимка в белое пятно. Ночной режим везде. Алгоритм, который делает снимки в темноте намного ярче, теперь работает на фронтальной и широкоугольной камере. А это значит, можно будет делать ночные селфи. Deep Fusion. Прошлогодний алгоритм, который делает сложные паттерны, например, нитки свитера, четкими, теперь работает на всех камерах, а не только на основной. Таймлапсы ночью. Вероятно, с помощью ночного режима

Релиз 23 октября (предзаказ — с 21 октября) Цена 79 990 рублей, 64 ГБ

MagSafe — старый разъем теперь на айфонах

На обратной поверхности всех новых айфонов появился магнитный разъем, чье название цитирует знаменитый бренд магнитных зарядок макбуков. На новый MagSafe можно прикрепить зарядное устройство для телефона или чехол для банковских карточек. На сайте Apple MagSafe-чехлы продаются в отдельной категории, вероятно, обычные чехлы для такого разъема не подойдут. Пока Apple показала только собственные аксессуары, но разъем открыт для сторонних разработчиков, поэтому в будущем можно ждать новые гаджеты. Например, Belkin сделала двойную зарядку: для часов и телефона.

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iPhone 12 mini — тем, кто скучал по iPhone 5s Все, что умеет большой iPhone 12, включая подключение к 5G-сетям, есть и в мини-версии. Это небольшой телефон в дизайне нового поколения, но с экраном диагональю 5,4 дюйма. Благодаря отсутствию верхней и нижней рамок, по размеру он будет меньше 4,7-дюймового iPhone. Еще одно серьезное отличие — в режиме проигрывания видео работает 15 часов, то есть на два часа меньше, чем его старшая модель. У Apple уже есть маленький, но мощный телефон — iPhone SE. От него у новой мини-версии два больших отличия: двойная камера и дисплей без рамок. Если iPhone SE можно было назвать переосмыслением iPhone 6, то новый mini хочется назвать наследником iPhone 5s.

Релиз 13 ноября (предзаказ — с 6 ноября) Цена 69 990 рублей, 64 ГБ

Подробности по теме Редактор «Афиши Daily» впервые пробует айфон с кнопкой: впечатления от iPhone SE Редактор «Афиши Daily» впервые пробует айфон с кнопкой: впечатления от iPhone SE

Коробка без зарядного устройства Чтобы сократить влияние на экологию, Apple больше не будет класть в коробку с айфонами зарядное устройство и наушники. Теперь в комплекте будет только сам айфон и провод с маленьким USB-C и Lightning (а не с обычным большим USB, как раньше). Это относится не только к новым iPhone 12 — комплект поставки более старых моделей на сайте Apple тоже изменился. Ранее зарядное устройство убрали из коробок с Apple Watch.

iPhone 12 Pro — огромный телефон для фотографов Про-модели выглядят почти как основная линейка. Отличия во внешнем виде заметны из‑за полированной стальной рамки, которая отливает золотым или голубым на айфонах новых цветов. Телефоны просто огромные: обычный имеет экран 6,1 дюйма, Pro Max — целых 6,7 дюйма. Модели с дисплеем 5,8 дюйма ушли в прошлое, теперь остались только mini, размером с iPhone XR и совсем большой новый фаблет.

Все серьезные отличия линейки Pro от обычного айфона касаются только дизайна и камеры. Из про-версий уже несколько лет последовательно делают гаджет для продвинутых фотографов. Также можно отметить емкость батареи — с прошлогоднего iPhone 11 Pro время работы почти не изменилось: 12 Pro проигрывает видео 17 часов, 12 Pro Max — 20 часов. Камера и видео

2,5-кратный зум. Оптическое приближение на портретном объективе увеличилось с двух до 2,5 раз, но только в модели 12 Pro Max. Новая стабилизация. Еще одна эксклюзивная особенность 12 Pro Max — более совершенная оптическая стабилизация при съемке видео — вместе с объективом движется и сенсор. Лидар. К трем объективам добавился лидар, сенсор, который сканирует окружение за счет отраженных от поверхности лучей. Он используется в фотографии, например, для более точного определения границ при размытии фона, быстрого автофокуса в сумерках и чтобы передать детали на коже. Лидар также понадобится для размещения виртуальных объектов в пространстве. Apple ProRAW. Формат RAW, который вместе с картинкой сохраняет кучу данных для последующей обработки, используется фотографами-профессионалами. Айфоны и раньше умели снимать в RAW, но теперь у Apple есть свой RAW. Вероятно, он сможет сохранять метаданные, полученные с помощью вычислительных мощностей айфона. Осталось дождаться, чтобы формат начали поддерживать графические редакторы, но время для этого есть — ProRAW запустят до конца года.

Релиз 12 Pro 23 октября (предзаказ — с 21 октября) Цена 12 Pro 99 990 рублей, 128 ГБ

Релиз 12 Pro Max 13 ноября (предзаказ — с 6 ноября) Цена 12 Pro Max 109 990 рублей, 128 ГБ

Как изменились цены на айфоны за год Если коротко, то все модели подорожали . В 2019 году iPhone 11 Pro на 64 ГБ стоил 89 990 рублей, новая модель на 128 ГБ стоит 99 990 рублей. Модели Pro Max тоже подорожали на 10 тысяч рублей. Обычный айфон подорожал почти на 20 тысяч рублей: iPhone 11 на 64 ГБ стоил 59 990 рублей, iPhone 12 стоит 79 990 рублей. Но мини-версия дороже всего на 10 тысяч.

HomePod mini — маленькая музыкальная колонка Спустя три года после анонса домашней колонки HomePod компания добавила к ней небольшой по размеру сателлит. Как и более крупная колонка, она покрыта тканью, сверху располагается сенсорная поверхность с кнопками громкости. Точно так же у мини-версии есть два цвета: белый и темно-серый.

Внутри работает три динамика и система, которая распределяет звук на 360 градусов вокруг колонки. Две маленькие колонки можно объединить в одну стереосистему, что намекает на то, что HomePod mini еще позиционируют как колонку для музыки. Об этом также говорит система вычислительного аудио: с помощью чипа колонка определяет жанр музыки и подстраивает эквалайзер под звучание. Одна из самых необычных функций такой парной системы — Siri сможет передать сообщения от колонки к колонке. Например, если сказать в одну колонку: «Siri, передай, что пора идти есть», помощница зачитает это сообщение на другой колонку.

Релиз 16 ноября (предзаказ — с 6 ноября) Цена 99 долларов (цены в рублях на сайте Apple нет)