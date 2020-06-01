От зайчат в балете до кроликов на войне: «Афиша Daily» советует 8 отличных новых книг для детей и подростков.

От редакции: пандемия и режим самоизоляции серьезно сказались на работе книжных магазинов — особенно независимых. Возможно, когда будут сняты ограничения на передвижения, многие из них не откроются, а другие будут вынуждены поднять цены, чтобы компенсировать спад продаж. Это отразится и на всей книгоиздательской индустрии. Мы призываем поддержать отличные детские издательства, заказывая их книги в магазинах издательств (ссылки на них вы найдете под каждой из книг этого обзора) или в тех независимых магазинах вашего города, которые организовывают доставку. «Хочу танцевать!» Макико Тоефуку

Маленькая Заинька идет по лесу и вдруг видит дом, из которого доносится прекрасная музыка. Она подходит поближе, заглядывает в окна и видит балерин. Героиня мечтает научиться танцевать, поэтому, победив страх, подходит и стучится в дверь. Макико Тоефуку написала историю о том, что мечта делает все возможным. Маленькие пушистые зайчата совсем не похожи на тоненьких балерин, но усердно трудятся и добиваются успеха. Отличная книга для всех, кто мечтает о балете, — а бонусом станет то, что маленькие читатели выучат сложные слова (например, «тандю» и «арабеск») и даже научатся изысканно считать по-французски.

Издательство «Поляндрия» , перевод Екатерины Даровской

«Как груша попадает в мозг?» Ильи Колмановского (иллюстрации Инги Христич)

Задумывались когда‑то над тем, почему так хочется выпросить у мамы эклер или пролезть сквозь крапиву за малиной? Во всем этом виноват наш мозг, который съедает треть всей еды, попадающей в организм. Но как он это делает? В голове ведь нет специальной дверцы, чтобы его кормить. Илья Колмановский — ученый и популяризатор науки. В этой смешной книжке про носатую таксу и любознательную девочку автор рассказывает о том, как мозг выбирает любимую еду, как происходит процесс переваривания пищи и как же груша все же добирается до мозга.

«Флон-Флон и Мюзетт» Эльжбеты

Маленькие кролики Флон-Флон и Мюзетт — лучшие друзья. Целыми днями они играют у ручья и даже собираются пожениться (когда вырастут). В их мире есть только радость, но все заканчивается, когда приходит война и разделяет друзей: прямо по ручейку протягивается колючая проволока. Как же им теперь быть? Они ведь точно не враги! Классик французской детской литературы Эльжбета написала и нарисовала историю о жестокости и бесчеловечности войны. Пастельные цвета сменяются кроваво-черными, когда война появляется на пороге и разрушает привычную жизнь. Небольшая книга станет отличным поводом для разговора с детьми о том, что приносит война и когда она на самом деле заканчивается.

«Победа. Детская книга» Григория Пернавского (иллюстрации Марии Пономаревой, Дмитрия Алексеева и Алексея Стефанова)

Научно-популярная книга о Великой Отечественной войне — это сложно, особенно сейчас, когда подвиг людей окончательно забронзовел. Здесь сочетаются три пласта: рисунки о жизни обычных людей (хочется отметить, что за судьбой солдата, на первых страницах уходящего на фронт, следишь с волнением), очень понятные карты и документальные вставки (например, как выглядят медали и форма солдат). Книга Григория Пернавского не будет новаторской или очень оригинальной, но она заслуживает внимания, потому что показывает общность людей, совершенно обыденный героизм и жестокость войны с учетом возрастных особенностей детей. Авторам удается совместить в совсем небольшом объеме и массу наглядной информации, и гуманизм, и пацифизм.

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«Библиотека потерянных вещей» Лоры Тейлор Нейми

Дарси Уэллс отлично умеет скрывать подробности своей жизни от окружающих, ведь она живет с мамой, покупающей ненужные вещи в огромном количестве, так что их квартира похожа на склад. Чтобы отвлечься от такой жизни, героиня постоянно читает и работает в книжном магазине. Однажды туда приходит Эшер Флит, который покажет Дарси, что жизнь намного больше литературы. Дебютный роман американской писательницы Лоры Тейлор Нейми рассказывает историю о подростках, предпочитающих наблюдать жизнь, а не проживать ее. К счастью, жизни все равно, и иногда она просто начинается. Роман строго рекомендован всем, кто не может пойти гулять и пить кофе с симпатичными парнями в Starbucks.

Издательство Clever , перевод Эллы Гохмарк

«История с «летающими тарелками» Эно Рауд (иллюстрации Лейлы Казбековой)

Меэлик, Юрнас и Каур — трое друзей, каждый из которых чем‑то интересен. Их ждали отличные каникулы, но на их голову сваливается девчонка из города со странным именем Кярт, которую нужно развлекать, чтобы папин сослуживец смог уехать в зарубежную командировку. Мальчишки расстраиваются, но стараются не унывать и придумать интересное занятие. Только что интересно девочкам? Но вскоре после приезда Кярт выясняется, что их ждет лето, которое затмит и приключенческие романы. Эстонский писатель Эно Рауд известен читателям книгой «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». «История с «летающими тарелками» — отличная каникулярная книга о дружбе и честности.

Издательство «Махаон» , перевод Геннадия Муравина

«Комната волка» Габриэле Клима

Каждую неделю отец Нико вызывает маляра, чтобы тот пришел в комнату героя и закрасил рисунки на стенах. Кажется, что Нико просто упрямится и не желает рисовать на бумаге, и почти никто не верит, что у героя талант и что их отношения с отцом испортились не из‑за рисунков маркером. Это вторая книга итальянского писателя Габриэле Клима. В центре его внимания — подростки, не готовые смириться с несправедливостью мира. Автор говорит с читателями на равных о социальных проблемах, психическом здоровье и миграции.

Издательство «Компасгид» , перевод Юлии Гиматовой

«Дети с улицы Чаек» Кирстен Бойе (иллюстрации Катрин Энгелькинг)

На улице Чаек наступает лето! Семья Тары в этом году остается в городе, но Тара даже рада этому: ведь ее друг завел кроликов, соседи разрешают бегать под поливалкой на заднем дворе и даже мрачные Войзины пока не начали портить отдых. Лето обещает быть самым лучшим на свете! Немецкая писательница Кирстен Бойе известна русскому читателю благодаря серии про улицу Чаек. Жизнь детей у Бойе не выглядит сплошным праздником, потому что они сталкиваются со множеством серьезных вопросов, но друзья и родители помогают пережить даже непростые времена.