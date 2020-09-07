Нечистая сила, ирландские восстания и Грета Тунберг: «Афиша Daily» советует 11 отличных новых книг для детей и подростков.

«Ты сможешь. Обычные подростки и их невероятные истории» Аманды Ли и Эми Блэквелл (иллюстрации Аманды Ли)

Грета Тунберг, Лора Деккер, Луи Брайль, Пеле, Фрида Кало. Что объединяет этих людей? То, что они начали менять мир, будучи подростками. Их вела мечта, ради которой стоило бороться, не отчаиваться и пробовать снова и снова, пока не получится. Английские писательницы Аманда Ли и Эми Блэквелл написали идеальную мотивационную книгу (я уже потренировалась вязать морской узел). И даже если вам кажется, что ваш подросток всегда будет сидеть перед компьютером, дайте ему почитать — пусть хотя бы знает, как спастись из зубов аллигатора.

Подробности по теме «Я хочу, чтобы вы паниковали». Вышла книга Греты Тунберг — мы ее прочитали «Я хочу, чтобы вы паниковали». Вышла книга Греты Тунберг — мы ее прочитали

«Истории Софии. Почти инопланетянка» Индии Дежардан

Софии 14 лет, и она очень любит вести дневник. Ну а кому еще рассказать про математичку, корабль выпускных экзаменов и тяжелую жизнь? Кажется, что София совсем одна: мама решила влюбиться в директора, лучшая подруга встречается с мальчиком и глупо себя ведет. Неужели за этот год не случится ничего хорошего? Канадская писательница Индия Дежардан популярна среди подростков, потому что умудряется сочетать в книгах смешные ситуации, серьезные вопросы и те многие вещи, которые для взрослых часто незаметны, а для взрослеющих — очень важны.

«В прыжке» Арне Свингена

Главному герою, обычному мальчишке Дидрику, нравится спать в теплой кровати, а вот стоять на ледяном полу — не особенно. Но внизу происходит что‑то плохое; Дидрик понимает, что семье нужна помощь, и спускается вниз с пистолетом в руках, пытаясь спасти родных. Потом мама плачет, сестра молчит, а окружающие не знают, как теперь говорить с героем. Норвежский писатель Арне Свинген известен нам книгой «Баллада о сломанном носе» (настоятельно рекомендую), а это его второй роман. Автор не заигрывает с читателем, а показывает жизнь, где много боли и испытаний, однако герой неизменно находит в себе силы не только думать о приятном, но и действовать.

«Нечистая сила. Заложные мертвецы» Артема Бизяева

Костя Козлов мечтает стать гитаристом, да не просто где‑то, а в настоящей рок-группе! Вот только он немой, и эта мечта так и осталась бы мечтой, если бы не странная вечеринка в гаражах, где Костя знакомится с группой «Нечистая сила», совершенно случайно ищущей гитариста. Только вот музыканты эти не простые, да и концерты у них довольно странные. Артем Бизяев придумал комикс, который удивительно подходит и подросткам, и их родителям. Тут и протест, и споры, и выбор жизненного пути, и влюбленности. Можно читать по очереди и переживать за героев, которые к концу первого выпуска уже становятся совсем родными.

Издательство Bubble

«Детективы Северного моря. Дом у плотины» Клауса-Питера Вольфа и Беттины Гешль (иллюстрации Франциски Харвей)

Янссены переезжают в новый дом, который больше похож на замок Дракулы. Мама на гастролях, так что папе Мику и детям Лукасу и Эмме приходится справляться самим, а тут еще и свет не горит. Но в дверях появляется дама в лисьем манто и просит разыскать ее мужа, ведь именно здесь живет великолепный сыщик Янссен. Только вот это был дедушка героев, и им придется выдать себя за настоящих детективов. Немецкие писатели Клаус-Питер Вольф и Беттина Гешль собаку съели на детективах. У них отлично получается придумывать загадочные обстоятельства, зловещие тайны и ярких персонажей, которых не спутаешь ни с кем другим. Идеальное внеклассное чтение — да еще и с цветными иллюстрациями.

«О чем знает ветер» Эми Хармон

Энни — потомок ирландских эмигрантов, обожающая дедушку и его истории. Она изучает историю Ирландии и Пасхальное восстание (во время которого ирландцы с оружием в руках пытались избавиться от власти британцев) и после смерти деда отправляется с его прахом на историческую родину. Только вот никто не предупреждает ее, что она попадет в 1921 год и будет вынуждена выбирать между любовью и исторической правдой. Американская писательница Эми Хармон пишет young adult, совмещая сюжетную увлекательность, исторические реалии и размышления о непростом выборе, с которым сталкивается каждый человек. Идеальный роман для любителей Ирландии и романтики.

Издательство Clever, перевод Ю.Фокиной

«Помогите! Я чую монстра!» Джастина Дэвиса (иллюстрации Ким Гейер)

Алиса МакАлистер страшно злится на своего дядю Магнуса и на нелепую дверь в его офис, которую нужно лизнуть, чтобы войти. Но на улице очень холодно, сидеть в кафе девочке надоело, так что она решает следовать инструкции. Только вот дядин офис обклеен странными объявлениями, где разыскивают великанов, призраков и не слишком рады фениксам. Чем же Алисе теперь придется заниматься на каникулах? Джастин Дэвис написал смешную книгу о каникулах, которые совсем ни на что не похожи. Его героиня — умная и отважная девочка, сумевшая в мире, отличающемся от ее привычного, не растеряться, найти друзей и справиться с приключениями. У нас, правда, каникулы уже закончились — но и к осенним книга отлично подойдет.

«Однажды кажется окажется» Елены Рыковой (иллюстрации Юлии Биленко)

Девочки собираются после отбоя и решают рассказать друг другу страшилки. У кого самая плохая, должен будет в темноте пробежать до ворот лагеря и обратно. Вожатые спят, Соня проигрывает (ведь ее история — просто сказка про детей, превращенных в деревья) и старается все сделать быстрее. Самое важное — не смотреть на статуи пионеров на главной аллее. Елена Рыкова написала жуткое и убедительное подростковое фэнтези, где немного грустит по уходящей эпохе: по гипсовым пионерам, обязательному отдыху на юге, толстовках с люрексом и тому миру, который теряется, если человек взрослеет. Стоит читать всем, но учитывать, что история действительно жутковатая.

Издательство «Абрикобукс»

«Хочу учиться!» (иллюстрации Татьяны Огородниковой)

Что чувствует мама-учительница, ставя сыну плохую отметку? Учат ли в школе про пингвинов? Зачем вообще идти в школу? На все эти вопросы хочется поскорее найти ответ. «Хочу учиться!» — это идеальный ностальгический подарок для всей семьи. И мамы с папами, и бабушки с дедушками сразу узнают знакомые строки, вздохнут и вспомнят свое самое первое-первое сентября, а дети с удовольствием прочтут небольшие истории и стихотворения.

«Ветер» Сэма Ашера

Главный герой просыпается утром, смотрит в окно и понимает, что сегодня ветреный осенний день. А значит — идеальное время запустить воздушного змея! Да и дедушка поддерживает эту идею. Но пока герои найдут змея, они вспомнят все предыдущие приключения и поймут, какое из них самое лучшее. Английский писатель и художник Сэм Ашер привязан к временам года и в каждом умудряется найти что‑то хорошее. Идеальная книга для тех, кто очень соскучился по разноцветным листьям и коротким осенним прогулкам.

«Черная королева» Майкла Морпурго (иллюстрации Тони Росса)

Дом 23 выглядит идеальным для большой семьи: тут и отдельные комнаты для Билли и его сестры Рулы, и комната для папиной железной дороги, и студия для мамы, и даже шахматы можно не убирать в середине партии. В общем, места полно, и все очень довольны. Только Билли все больше тревожится из‑за соседки миссис Блум, которая всегда ходит в черном и отправляется на прогулки ночью. Что же она скрывает? Английский писатель Майкл Морпурго — отличный вариант на тот случай, если вы вдруг уже перечитали всего Роальда Даля и загрустили, потому что хотите интересную и захватывающую книгу. В общем, смело берите «Черную королеву» и не забудьте рассмотреть иллюстрации (я особенно люблю скрюченную летучую мышь).