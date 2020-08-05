Отважный осьминог, портреты-убийцы и бабушкина магия: «Афиша Daily» советует 10 отличных новых книг для детей и подростков.

«Свет в глубине» Фрэнсис Хардинг

Несколько десятилетий назад боги стали сражаться друг с другом и погибли в этой борьбе. Жители островов, поклонявшиеся им, теперь одержимы поисками тел великанов — ведь каждый, добывший частичку бога, получает власть, силу и богатство. В поисках участвуют и отдельные смельчаки, и экипажи гигантских субмарин, но судьба благоволит Харку, юному охотнику за морскими сокровищами. Только о цене, которую приходится платить за находки, Харк еще не знает. Британская детская писательница Фрэнсис Хардинг интересна прежде всего тем, что ее романы не похожи друг на друга: речь в них может идти и о месте женщины во времена королевы Виктории, и о девочке-подростке, оказавшейся подкидышем из кельтских легенд, и об историях южных морей. Впрочем, сходство есть в героях: каждый из них начинает взрослеть и с удивлением узнает, как непросто вырасти и сохранить в себе человека.

Издательство Clever , перевод Т.Перцовой

«Чернильник, или История отважного осьминога» Эрин Гендельбергер (иллюстрации Дэвида Леонарда)

Осьминог Чернильник живет в аквариуме вместе со своим другом Пятнашкой. Чернильник играет, хорошо ест, но сердце его не на месте — оно на дне океана. И вот однажды ночью крышка аквариума оказывается неплотно закрыта, и осьминог устремляется навстречу свободе и новым приключениям. Очень смешная и увлекательная история от Эрин Гендельбегер и Дэвида Леонарда основана на реальных событиях. Осьминог Инки сбежал из океанариума, где его лечили после того, как он запутался в сетях рыболовов. Рассматривать картинки здесь — отдельное удовольствие (моя любимая — когда Чернильник сбегает с мешочком из водорослей), а для самых любопытных в конце куча увлекательных фактов (например, вы узнаете, что щупалец у осьминога нет совсем!). И приятный бонус от покупки книги — часть вырученных средств будет переведена в WWF.

Издательство АСТ , перевод Михаила Визеля

Альманах «Звездная пыль в будущем»

Представьте, что будущее уже наступило. Можно узнать про то, как люди будут жить в 2060 году, про умную еду. Или отправиться в город будущего, где на стенах домов живут водоросли, а главным ресурсом становится пластик. Но будущее начинается сегодня, а значит, какие‑то умения можно развивать уже сейчас — возможно, когда у читателя альманаха будут брать интервью после колонизации Марса, он скромно заметит, что над самостоятельностью начал работать летом 2020-го. Коллектив авторов вместе с редакцией «Кита» получил возможность вообразить лучшее будущее, где человечество наконец одумалось и заботится о планете. Взрослым альманах напомнит старую советскую фантастику, где спустя несколько десятилетий проблемы решены и создан новый лучший мир, а дети получат толстый журнал, который можно переворачивать, читать в любом порядке и долго рассматривать картинки.

«Новая кондитерская синьорины Корицы» Луиджи Баллерини (иллюстрации Екатерины Тиховой)

Синьорина Корица проводит последний день в круизе у берегов Италии и размышляет о том, как будет открывать новую кондитерскую. Ее ученики настроены скептично, ведь она выбрала здание рядом с огромным торговым центром, как же она выдержит конкуренцию? Но синьорина Корица верит в себя и свой талант — к тому же на палубе она знакомится с мэтром парфюмерии, который пытается найти свое место в стремительно меняющемся мире. Итальянский писатель Луиджи Баллерини увлекается книгами и кулинарией, наверное, именно поэтому его дилогия о кондитерской и ее эксцентричной владелице так популярна. Героиня не теряет оптимизма, верит в людей и занимается своим делом с любовью, а больше ничего для успеха и не нужно. Книгу можно читать и как продолжение «Синьорины Корицы», и как отдельную историю, но лучше все же прочесть обе книги, чтобы уровень счастья был максимальным.

Издательство «КомпасГид» , перевод Юлии Гиматовой

«Истории дядюшки Дуба» Жозела Льюиса Бадаля (иллюстрации Зузанны Целей)

Майя и Тау живут в маленьком домике вместе с родителями и дедушкой. Дедушка Друс знает массу загадочных историй, но дети считают, что он их прочел в книгах или придумал. Ну все же знают, что не бывает русалок и волшебных существ! Однажды дети отправляются в поход вместе с родителями и теряются в лесу, где они встречают Говорящее Бревно и злую старуху, которая хочет съесть их глаза. Вдруг все дедушкины истории — правда? Жозеп Льюис Бадаль живет в Каталонии и пишет истории, которые удивительным образом сочетают в себе реальность и волшебство. Если вы задумываетесь над тем, какой силой обладает слово, какое оно на вкус и как можно победить зло и найти волшебство в старом дубе, то «Истории дядюшки Дуба» — идеальное чтение.

Издательство «МИФ.Детство» , перевод Надежды Беленькой

«Королевишны. #3колбаски» Клементины Бове

Мирей Лапланш выиграла Бронзовую Колбасу в лицее. Но не спешите радоваться за героиню, ведь Колбасами награждают самых уродливых девочек. Ко всему прочему настоящий отец Мирей не отвечает на письма, мать жутко бесит, а обладательницы Золотой и Серебряной Колбас хотят подружиться. Лето обещает быть сложным. Французская писательница Клементина Бове известна читателю ироничным романом «Ужель та самая Татьяна?» (современная история Евгения Онегина и Татьяны Лариной, когда герои спустя много лет встречаются в метро, только он не может без нее жить, а у нее — диссертация). Во второй книге, изображая приключения трех девочек, не вписывающихся в рамки, автор показывает, как героини взрослеют и понимают, что никто не имеет права их судить (а еще узнают, как выглядит счастье).

Издательство «Самокат» , перевод Тимофея Петухова

Подробности по теме Познакомьтесь с Клементиной Бове — француженкой, которая написала сиквел «Евгения Онегина» Познакомьтесь с Клементиной Бове — француженкой, которая написала сиквел «Евгения Онегина»

«Бабушкина магия» Элки Эвалдс (иллюстрации Теэму Юхани)

Уилл с мамой после смерти бабушки Герти приходят к ней в дом, чтобы выбрать что‑то на память. Мальчик недоумевает, зачем это делать, но на глаза ему попадается джемпер, который как будто хочет обниматься. Это, конечно же, чепуха, но Уилл немедленно надевает его и чувствует, как становится другим человеком. На этом история могла бы и закончиться, если бы вечером в гости не зашли подруги бабушки из вязального клуба, которые ведут себя очень странно. Что же за всем этим скрывается? Английская писательница Элка Элвадс с детства мечтала писать книги и обожала двух бабушек, у которых всегда было множество интересных историй и секретов. Возможно, поэтому роман «Бабушкина магия» получился таким теплым и уютным. Здесь и злодеи, и загадочные незнакомцы, и непреодолимые препятствия, но ни на секунду не сомневаешься в том, что бабушкина магия поможет справиться со всеми трудностями.

«Чудесные травы» Барбары Космовской (иллюстрации Эмилии Дзюбак)

Родители Эрика всегда очень торопятся и обожают жить в спешке, а Эрику это все не по душе. Но однажды утром он без споров съедает подгоревшую гренку, так как к ним в гости приезжает Маленькая Бабушка, которую обожают все — и даже морская свинка Бальбина, чье расположение не так легко заслужить. Но вот только мама почему‑то грустит и даже плачет, а ведь для всех приезд бабушки всегда был радостью… В чем же дело? Книга польской писательница Барбары Космовской рассказывает про мальчика, у которого все не очень ладится в школе и дома. Для ее героя жизнь и так не очень проста, а тут ему предстоит столкнуться с болезнью и утратой, от которой не смогут помочь даже чудесные травы. Очень светлая и нежная история с изумительными иллюстрациями.

Издательство «Поляндрия» , перевод Гаянэ Мурадян и Елены Барзовой

«Таинственные портреты Брайони Грей» Э.Латимер

Брайони Грей тринадцать лет, из которых 6 она провела на чердаке, куда ее отправили дядя и тетя. Там было бы очень скучно, если бы не удивительные способности Брайони — она гениальный художник, и множество богатых людей мечтает получить портрет ее работы. Брайони тем временем придумывает, как ей сбежать, но тут портреты начинают оживать и убивать своих владельцев. Американская писательница Э.Латимер специализируется на страшных историях для подростков. Вокруг героев всегда очень много магии, но это не милое волшебство, а зловещие силы, которые нельзя контролировать. Если же сложить одаренных подростков и пробудившееся зло, то получается увлекательное и немного пугающее чтение.

«Кот, который все рос и рос. Слоненок, который не хотел расти» Ганса Тракслера

Котенок Пикси родился таким маленьким, что даже не может сосать молоко вместе со своими братьями и сестрами, а слоненок Эдди боится вырасти, ведь тогда его убьют браконьеры ради бивней. Что же делать? Как справиться со своими размерами? Немецкий художник-карикатурист Ганс Тракслер не сразу пришел в детскую литературу. В этой книге, где собраны две истории, объединенные темой взросления и роста, Тракслер размышляет над страхами героев и непредсказуемостью мира. Книга отлично подойдет для совместного чтения и обсуждения историй вместе с ребенком.

Издательство «Мелик-Пашаев» , перевод Татьяны Копыловой