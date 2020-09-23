16 сентября Apple представила большое обновление для планшетов iPadOS 14. И хотя ключевые функции недоступны в России, а некоторые возможности для айфонов представлены в урезанном виде, нам удалось собрать 10 полезных функций для вашего планшета.

Переключение наушников между устройствами При параллельной работе на телефоне, планшете и макбуке с iOS 14, iPadOS 14 и macOS Big Sur наушники будут автоматически подключаться к устройству, на котором вы слушаете музыку или смотрите видео в данный момент. Например, во время просмотра фильма на айпаде поступает звонок на айфон, который вы хотите также принять через эйрподс. Теперь переподключение наушников произойдет автоматически. Если вы не хотите переключаться, просто нажмите стрелочку назад на появившемся уведомлении.

Как работают виджеты на айпаде В iPadOS 14, как и в iOS 14, обновился дизайн виджетов: их можно складывать в стопки, изменять размер, а цвет их фона будет зависеть от времени суток. Но переместить виджеты на экран «Домой», как на айфоне, не получится. Они все еще работают только внутри отведенного под них экрана, если вы пользуетесь айпадом мини, или в отдельной колонке, если у вас айпад побольше. Хотя именно на айпаде кастомное расположение виджетов было бы удобным, ведь пространства для расстановки гораздо больше.

Spotlight, но на айпаде

Обновленный поиск ищет по приложениям Apple и начинает мгновенно предлагать варианты, пока вы вводите нужное слово. Пока можно найти важную заметку, письмо или перейти к нужному пункту из настроек.

Как открыть Свайпните вниз по свободному пространству на экране «Домой», наберите запрос и скролльте до нужного результата.

Быстрое перемещение между экранами Как и в айфонах, на планшетах можно быстро перемещаться между десятками рабочих столов. Для этого теперь предназначена полоска с точками над панелью Dock.

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Новые цвета в «Заметках»

В iPadOS значительно расширены возможности работы с цветом: появился выбор оттенка из сетки, цветовой спектр, поиск по коду в палитрах RGB или Display P3. Полученный результат можно сохранить в палитру. Новые палитры доступны во всех приложениях Apple, работающих с цветом: «Заметках», «Фото», «Разметке» и других.

Форматирование текста

В «Заметках» также появилась возможность получить быстрый доступ к форматированию текста: можно выбрать стиль текста, создать список, отформатировать заголовок, подзаголовок и другие структурные элементы.

Как редактировать В режиме набора текста с помощью клавиатуры нажмите справа на значок «Аа» и выберите формат.

«Напоминания» для себя и других

Приложение значительно изменили, добавив возможность группировать напоминания, быстро добавлять дату, время, локацию, приоритет. Также можно создавать напоминания для других людей или напоминания, которые будут срабатывать в определенном месте, например, по возвращению домой.

Как сделать Выберите список, нажмите справа вверху «…» и «Поделиться списком». В настройках каждой заметки появится возможность кому‑то ее назначить.

Быстрое перемещение в «Настройках»

Если вы далеко забрели в настройки, то вернуться на одну из предыдущих страниц стало проще.

Как переходить Зажмите стрелку назад в левом верхнем углу — в появившемся контекстном меню появится путь к текущей странице. Тапните в нем по названию нужного пункта, чтобы вернуться к нему.

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Детальное управление обновлениями В iPadOS 14 процесс обновления операционной системы разделили на два этапа. В настройках вместо кнопки «Автообновление» появился отдельный пункт, где можно указать, например, автоматическую загрузку обновлений, а их установку уже производить вручную.

Где искать «Настройки» — «Обновление ПО» — «Автообновление».

Индикатор включенной камеры

Как и на макбуке, в обновлении на айпаде появился индикатор включенной камеры — в левом верхнем углу загорается зеленая точка. В других приложениях, например, в Instagram, индикатор загорается на верхней панели рядом со значком сети. Он нужен, чтобы пользователь всегда знал, когда камера включена, и чтобы сторонние приложения не могли тайно ее использовать.