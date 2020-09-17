Тем не менее это не значит, что все ссылки во всех приложениях будут всегда открываться через Chrome. Некоторые программы работают с внутренним браузером, то есть открывают все ссылки в Safari, который уже встроен в приложение. Некоторым приложениям, например Slack, можно запретить им пользоваться, но в других, например в Twitter, такой возможности нет. Поэтому Safari все равно останется важной частью операционной системы.