В вышедшем обновлении для айфонов и айпадов iOS 14 и iPadOS 14 появилась возможность изменить браузер или приложение почты, которыми операционная система пользуется по умолчанию. Этой функции ждали не меньше, чем нового компактного интерфейса звонилки. Рассказываем, как сделать свой браузер главным в iOS 14.
Зайдите в настройки и найдите свой браузер или приложение для почты — например, Chrome или Outlook.
Зайдите в настройки приложения, перейдите там в пункт «Приложение для браузера по умолчанию» и выберите программу, которой пользуетесь чаще всего. Важно перед этим обновить ее, потому что если на телефоне установлена старая версия, то в ней не будет этой новой функции.
После этого iOS 14 будет открывать все ссылки не в Safari, а в Chrome, а почту запускать не в стандартном приложении, а в Outlook. Например, это относится к поиску по интернету через Siri, подключению к вайфаю через системное уведомление.
Тем не менее это не значит, что все ссылки во всех приложениях будут всегда открываться через Chrome. Некоторые программы работают с внутренним браузером, то есть открывают все ссылки в Safari, который уже встроен в приложение. Некоторым приложениям, например Slack, можно запретить им пользоваться, но в других, например в Twitter, такой возможности нет. Поэтому Safari все равно останется важной частью операционной системы.