16 сентября вышла iOS 14, большое обновление операционной системы для айфонов. «Афиша Daily» изучила финальный релиз и делится интересными находками, функциями и секретами.

Рисование красивых стрелочек и квадратов

В «Заметках» вместо кривых стрелочек можно нарисовать ровные, прямо как по линейке. В iOS 14 работает распознавание рукописного текста (правда, только английского), поэтому квадраты, звездочки, овалы, круги, стрелочки и треугольники тоже распознаются и превращаются в красивые фигуры.

Как сделать Нарисуйте фигуру пальцем или стилусом и на секунду задержите его на экране в самом конце.

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Свое приложение для интернета и почты Функция, которую ждали не меньше нового дизайна звонилки. В iOS 14 можно назначить другой браузер вместо Safari, а также другую почту вместо стандартной. Пока что такая возможность есть не у всех браузеров, например, Chrome уже можно сделать приложением по умолчанию, а Firefox пока еще нельзя.

Как поменять Найдите в настройках любимый браузер или почтовое приложение, нажмите на него, а потом выберите его в пункте «Приложение браузера по умолчанию».

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Папки с аудиозаписями

Мечта всех журналистов и людей, которые записывают на диктофон идеи. Раньше старые записи в приложении «Диктофон» можно было найти по геотегу или с помощью прослушивания подряд всех аудио. Теперь в нем появились папки: можно выделить последние записи и переместить их папку «Интервью на Ленинском». Кроме того, удаленные аудио не пропадут бесследно, а переместятся на время в папку «Недавно удаленные».

Как организовать В приложении «Диктофон» нажмите кнопку «Изменить», выделите аудиозаписи и нажмите «Переместить».

Бесконечная музыка в Apple Music Помимо новой иконки и анимированных обложек (теперь у некоторых релизов будут и такие) в приложении появилось бесконечное воспроизведение. После того как альбом или плейлист закончатся, сервис включит автоматический плейлист с похожими песнями. Отключить новую функцию, похоже, нельзя.

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Пространственный звук

Необычная функция, которая корректирует звук в эйрподсах-про под положение головы. Создается впечатление, что вы сидите не в наушниках, а в кинозале, где звук идет из динамиков справа и слева. На словах звучит скучно, но на деле впечатляет. Учитывайте, что пространственный звук работает только с фильмами — для ютьюба и музыки ничего не поменяется. К сожалению, на любых других эйрподсах эта функция не поддерживается.

Как послушать Нажмите на полоску громкости в центре управления и проверьте, включена ли кнопка «Пространственное аудио».

Аудиосообщения через Siri У Siri появились новые навыки, один из них — отправка аудиосообщений. Голосовые сообщения стали по-настоящему голосовыми — чтобы отправить их, можно вообще не касаться телефона. Пока что отправка аудио через Siri поддерживается только в «Сообщениях», но, судя по всему, другие разработчики смогут использовать эту функцию.

Как отправить Скажите Siri: «Отправь аудиосообщение».

Меньше иконок с приложениями

В iOS 14 появилась библиотека приложений — длинный список из всех установленных на телефоне программ на самом правом экране. Она дает возможность разобрать беспорядок с бесконечными иконками. Во-первых, вместо удаления приложения его можно переместить его в библиотеку. Таким образом, иконка пропадет, но на телефоне программа останется. Во-вторых, если любите устанавливать по несколько новых приложений в неделю, то можете делать это сразу в библиотеку, чтобы не замусоривать интерфейс.

Как удалить Настройки — «Экран «Домой» — «Только библиотека приложений».

Быстрая съемка видео Появилось сразу два способа быстро запустить съемку видео. Во-первых, просто зажать кнопку спуска — iOS 14 автоматически начнет снимать видео. Раньше функция была только в iPhone 11, но теперь ее добавили и в iPhone XR, XS и XS Max. Во-вторых, съемка видео с помощью кнопки увеличения громкости. Это удобно, если снимаете, на ходу или не смотря в экран. Важный момент: съемка идет, пока кнопка зажата.

Как снимать Настройки — «Камера» — выключите кнопку увеличения громкости для серий.

Скрыть «Скрытое» Из библиотеки фотографий и раньше можно было скрывать фотографии, которых слишком много (например, с концерта), которые уже не нужны (старые конспекты) или просто очень личные. Для этого нужно было нажать кнопку «Поделиться» и в открывшемся меню выбрать «Скрыть». Такие фотографии собирались в отдельной папке — «Скрытые», поэтому приватные фотографии на самом деле не были скрыты.

Как скрыть Настройки — «Фото» — выключите тумблер «Альбом «Скрытые»

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Рутина перед сном

В iOS и раньше была функция, которая предупреждала, что пора идти спать. Теперь она стала более совершенной. Айфон будет не только напоминать о сне, но также заранее включит режим «Не беспокоить», чтобы перед сном вы не отвечали на сообщения, и упростит экран блокировки, чтобы вообще ни на что не отвлекаться. Телефон сможет даже включить расслабляющий плейлист, если настроите для него такую команду.

Как настроить Зайдите в приложение «Здоровье» — «Настроить функцию «Сон».