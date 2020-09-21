На прошлой неделе вышло WatchOS 7, ежегодное обновление для часов Apple. «Афиша Daily» изучила релиз и делится интересными находками, функциями и секретами.

Перевод на английский

На айфоне появилось новое приложение-переводчик, а в часах переводить начала Siri. Она владеет десятью языками, включая русский, английский, испанский, французский, немецкий и другие. Но по умолчанию доступны переводы только с русского . Чтобы переводить, например, с английского на французский, нужно установить первый в качестве основного языка помощницы. К сожалению, интернет для перевода все еще нужен.

Как перевести Вызовите Siri и скажите: «Переведи на английский…»

Новый стиль управления Интерфейс WatchOS 7 больше не работает с сильными нажатиями, которые раньше открывали в приложениях дополнительные возможности, например, график тренировок за неделю. Все эти функции запускаются или колесиком, или новыми кнопками — придется привыкнуть. Например, раньше вид главного экрана с иконками всех приложений изменялся с помощью сильного нажатия, а теперь переключатель перенесли в настройки — в пункт «Просмотр приложений».

Подробности по теме Еще 11 полезных функций iOS 14, о которых вы могли не знать Еще 11 полезных функций iOS 14, о которых вы могли не знать

Запуск сценариев с часов

Часы еще больше станут похожи на шпионский гаджет с приложением «Команды», в котором запускаются пользовательские сценарии: от самых простых (установить пять будильников) до более сложных (приглушить свет и включить подкаст вечером). Сценарии пишутся в соответствующем приложении на айфоне, а потом воспроизводятся на часах.

Как запускать Нажмите на сценарий в приложении «Команды» — меню под тремя точками — «Отображение на Apple Watch».

Запрет уведомлений

На часы приходит много случайных уведомлений, например, реклама от приложений банков и акции от магазинов. Разом их можно запретить в приложении Watch на айфоне, а на часах — только по отдельности.

Как запретить Смахните по уведомлению на часах влево, нажмите три точки и «Выключить на Apple Watch».

Где найти «циферблат для фотографов»

На осенней презентации Apple рассказывала о двух новых циферблатах: для фотографов и серферов. Первый показывает время «золотого часа», второй — высоту волн. На самом деле оба являются модификацией циферблата «Инфограф (модульный)». В WatchOS 7 разработчикам разрешили из приложения выносить на экран больше одного модуля, поэтому появилась возможность создать тематические циферблаты. Вероятно, в будущем их станет больше. Чтобы сделать «Инфограф» для фотографов, понадобится приложение Lumy, чтобы сделать серферский инфограф — приложение Dawn Patrol.

Таймер, чтобы мыть руки

Часы предупреждают нетерпеливых, чтобы они мыли руки в течение невероятно долгих 20 секунд. Watch сами определяют начало гигиенической процедуры с помощью микрофона и акселерометра (правда, иногда замечают его не сразу). Но включать функцию нужно самому — по умолчанию она не работает.

Как включить Настройки — «Мытье рук» — «Таймер мытья рук».

Секретный новый циферблат

Во многих презентациях Apple есть еще один новый минималистичный циферблат. На нем помещаются только время и большая красивая иконка — с температурой, УФ-индексом, уровнем шума или другой информацией. На самом деле это тоже обновленный старый циферблат — «X-Large», в который можно добавить модуль посередине.

Как работает отслеживание сна

Одна из самых ожидаемых функций в часах Apple. Они используют акселерометр, который следит за характерными для сна движениями и засекает, сколько времени человек спал. Статистику потом можно найти в приложении «Здоровье». Важно отметить, что приложение не регистрирует фазы сна, как некоторые другие фитнес-трекеры, а только пульс и время.

Особенности функции «семейная пара» в России Apple анонсировала «семейную пару» — возможность привязать к одному айфону сразу несколько часов, чтобы, например, смотреть, где сейчас находятся дети. Но для России эта функция не совсем актуальна: для «семейной пары» нужны часы с GPS и доступом к сотовой связи через eSIM, то есть через технологию, которая у нас пока не разрешена. Вероятно, проблему можно решить, если ребенок будет всегда ходить и с часами, и с айфоном.