Apple не показала iPhone 12 на традиционной осенней презентации в сентябре — в планы компании вмешалась пандемия. Новый айфон, возможно, еще представят этой осенью, а пока смотрим, что нового в линейке часов, планшетов, а также на новые недорогие модели с последними функциями компании.

Apple Watch Series 6

Главная функция поколения — датчик насыщенности крови кислородом. На обратной стороны часов появились новые сенсоры (они светятся красным, а не зеленым, как раньше), которые замеряют яркость и цвет крови и сообщают, сколько процентов кровяных тел переносят кислород. Измерение происходит за 15 секунд, обычный пульсоксиметр делает его за 10–20 секунд. Все это нужно тем, у кого есть проблемы с легкими или сердцем (ну, или тем, кто просто обеспокоен здоровьем). В частности, Apple хочет использовать функцию для тестирования на коронавирус, но пока такие планы только в разработке. Надеемся, что функция появится в России — на данный момент на русскоязычном сайте Apple страница с приложением для измерения насыщенности крови кислородом недоступна. Зато в России точно будет более яркий экран. В прошлом поколении Apple дала возможность держать циферблат часов всегда включенным, в представленном поколении дисплей в этом режиме будет в 2,5 раза ярче. На нем будут отображаться специальные новые циферблаты — для серферов и фотографов. В этом году у Apple чрезвычайно красочная линейка . Например, часы выйдет в темно-сером, синем, красном и цвете «Розовый песок» (к счастью, все они будут в России).

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Apple Watch SE Линейка часов стала настолько развитой , что у нее появилась своя «бюджетная» модель наподобие iPhone SE. Как и в случае с айфонами, Apple берет за основу старую модель и наполняет ее функциями из последних гаджетов. В данном случае за основу, вероятно, взяты Series 3, но с более быстрым процессором из прошлогодних Series 5. Кроме него, в часах также появятся высотомер, компас, датчик падения из в прошлогодней модели. В «бюджетные» часы добавили одну из функций новых Series 6 — возможность делать «семейную пару» с айфоном. С ее помощью можно подключить часы ребенка или пожилого родителя к своему телефону и получать уведомления о том, где он находится и что делает. Но пульсоксиметра в Watch SE не будет.

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Часы без зарядного устройства В коробки с Apple Watch больше не будут класть зарядные устройства, которые подключатся к сети. Это сделали, чтобы снизить влияние производства на экологию. USB-кабель с беспроводной зарядкой пока остается в комплекте.

Монобраслеты для часов (они же Solo Loop) Футуристические ремешки (на фото выше) сделанные из единого куска силиконового эластомера или плетеной ткани с силиконовыми нитями. Никаких застежек и липучек . Вероятно, чтобы такие надеть, их нужно будет просто растянуть. Уже известно, что у монобраслетов будет девять разных размеров — чтобы сидеть на руках разной толщины.

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Apple One Единая подписка на все сервисы Apple. В личный план входят Apple Music, оригинальные сериалы Apple TV+, игровой сервис Apple Arcade, а также 50 гигабайтов в iCloud. Стоит 365 рублей в месяц . Также есть семейная подписка за 525 рублей в месяц, за которые дают то же и 200 гигабайтов в iCloud. Запустится осенью.

iPad Air с новым дизайном

Вероятно, самый красивый айпад на данный момент. В новом 10,9-дюймовом планшете избавились от кнопки «Домой» (Touch ID спрятался в кнопке включения) и добавили рамки как в айпадах-про. Самая симпатичная деталь — скругления вокруг выпирающей камеры. Особенно интересно новая модель выглядит в голубом, зеленым и розовом. В таких цветах Apple выпустит планшеты впервые. Внутри айпада-эйр 2020 года работает A14, последний процессор, которого пока нет ни в одном другом гаджете, даже в айпаде-про. Вместе с нейронным процессором он производит до 11 триллионов операций в секунду. Среди других особенностей, которые роднят новый эйр с линейкой iPad Pro, — USB-C вместо разъема Lightning, работа с Apple Pencil, который крепится к корпусу на магните, и клавиатурой Magic Keyboard. Если закрыть слово Air в названии, получится, что это буквально новый iPad Pro.

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iPad 8 поколения В новую базовую модель добавили процессор A12, который впервые появился в 2018 году в айпадах-про, и — впервые в истории линейки — нейронный процессор. Как и в других гаджетах Apple, последний нужен для работы с нейросетями и дополненной реальностью. Про редкие цвета тоже не забыли — будет золотая модель.