Apple выпустила открытую бета-версию iOS 14, новой операционной системы для айфонов, которая официально будет доступна в сентябре. Редактор «Афиши Daily» пользовался тестовой версией iOS все выходные и рассказывает о самых неочевидных и полезных функциях.

Съемка 9:16

Раньше камера айфона снимала фотографии или с соотношением сторон 3:4, или квадратные. В эпоху сторис, которые выкладываются с соотношением сторон 9:16, это неудобно: приходится специально отдалять камеру, чтобы захватить больший угол, и потом обрезать или выкладывать снимки не на весь экран. А сделать фотографию с соотношением 9:16 на камеру в iOS 13 было довольно сложно: для этого нужно было запустить съемку видео, во время которого появлялась возможность делать снимки.

Как это сделать Зайдите в камеру, нажмите на стрелочку в верхней части экрана, потом на кнопку с надписью «3:4» и выберите новое соотношение сторон.

Отражение селфи Этой зимой в тиктоке был популярен тренд с отражением своих селфи. Пользователи приложения узнали, что фронтальная камера айфона по умолчанию отражает селфи по вертикали, поэтому на фотографиях мы видим себя не так, как нас видят другие люди. Тиктокеры принялись отражать селфи и удивляться тому, как сильно поменялось их лицо. А в iOS 14 можно сделать так, чтобы селфи больше не отражались.

Как это сделать «Настройки» — «Камера» — «Передняя камера зеркально».

Игнорирование звонков

Самое заметное изменение в операционной системе. Теперь входящий звонок не занимает весь экран, а только небольшую область площадью с обычное уведомление. Если смахнуть его вверх, то звонок не сбросится. Значит, наконец-то можно одновременно игнорировать звонки и сидеть в твиттере.

Быстрая съемка видео Камера iPhone 11 умеет быстро запускать съемку видео. Для этого можно не переходить во вкладку «Видео», а просто зажать кнопку съемки. В других айфонах подобной функции не было, но в iOS 14 она появится.

«Картинка в картинке»

В iOS 14 можно смотреть видео в интернете и одновременно листать ленту в инстаграме. Такая функция называется «Картинка в картинке», она выводит маленькое окно с видео поверх любого другого приложения в системе. Пока что это работает только внутри браузера Safari и в приложении Twitch, но, вероятно, в будущем появится и в других приложениях, включая YouTube.

Как это сделать Просто смахните приложение с работающим видео вверх — iOS 14 сама сделает окошко с видео.

Новое в Apple Arcade Игровой сервис каждый месяц выкладывают новые проекты для подписчиков, но раньше о них было сложно узнать — нигде на экране Apple Arcade не сообщалось о свежих релизах. Теперь во вкладке Arcade появился отдельный блок с новинками, в котором собраны игры, вышедшие где‑то за последние два месяца.

Новая фотогалерея

В фотогалерее изменилась сетка фотографий. Вкладка «Недавние фотографии» в альбомах теперь напоминает самую первую вкладку с подборкой вообще всех фотографий на телефоне. В новой сетке появились две полезные опции — уменьшение масштаба, чтобы на экране поместилось больше превью фотографий, и отображение снимков с полями. Последнее удобно, когда вам нужно понять, какое соотношение сторон у картинки — 3:4 или 9:16.

Как это сделать Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите: «Уменьшить масштаб» или «Сетка с соотношением сторон».

Виджет с зарядкой В iOS 14 появились новые виджеты. Они могут находиться на любом экране, а не только на самом левом. Раньше в iOS тоже были виджеты, но их на любой экран перетащить было нельзя. Пока что есть следующие виджеты: «Погода», «Фотографии», «Календарь», «Заметки», Apple Music, «Напоминания», Apple Podcasts, «Фитнес». Самый полезный — «Элементы питания», он показывает заряд батареи айфона, а также эйрподсов и часов.

Как это сделать Зажмите любую иконку, чтобы значки на экране начали дрожать, нажмите на плюсик в верхнем левом углу и выберите виджет.

Удаление лишних экранов с приложениями

Полезная функция для тех, у кого установлено очень много приложений. В iOS 14 можно скрыть все экраны с десятками программ и оставить только несколько с самыми полезными. В таком случае приложения со всех скрытых экранов окажутся в библиотеке, новом экране, который можно найти, если листать вправо до самого конца. Библиотека сама распределяет иконки по папкам вроде «Развлечения» и «Эффективность», а также имеет поиск.

Как это сделать Зажмите любую иконку, чтобы значки на экране начали дрожать, нажмите на полоску с точками, которая показывает, на каком экране вы находитесь, и снимите галочки со всех ненужных экранов.

Поиск эмодзи

Для тех, кто до сих пор не может найти эмодзи с ковбоем на клавиатуре. Раньше iOS уже предлагала эмодзи по тем словам, которые набирают в поле для сообщения, теперь у эмодзи-клавиатуры появился собственный поиск, который работает немного точнее. Например, по запросу alcohol найдет кучу значков, от пива до саке, предложит эмодзи по запросу cringe и найдет статую моаи по запросу stone.

Новый способ управления

У айфона появился новый способ взаимодействия, который предназначен для людей с особенностями моторно-двигательного аппарата. Это двойной или тройной удар пальцем по обратной стороне телефона, к которому привязывают определенные действия. Например, можно свернуть все приложения или заблокировать экран. Самая интересная опция — выключение звука после двойного удара по телефону.

Как это сделать «Настройки» — «Универсальный доступ» — «Касание» — «Коснуться сзади».

Бонус: новый будильник

Время, когда телефон зазвонит утром, теперь выставляется не с помощью барабана, а обычной цифровой клавиатурой. При этом сам барабан никуда не пропал — его все еще можно найти на сайтах при заполнении форм.

Как установить бета-версию iOS 14 Нужно зарегистрироваться в Apple Beta Software Program, зайти на страницу через Safari на айфоне и скачать профиль операционной системы. Устанавливать прямо сейчас не рекомендуем: клавиатура немного тормозит, приложения иногда сворачиваются, иногда пропадает звук, «Яндекс.Карты» работают с ошибками.