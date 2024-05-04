Кошачий глаз, ретрофутуризм и оправы-леденцы: 36 эффектных пар солнцезащитных очков

Квадратные, полукруглые очки и авиаторы в духе культовых Ray-Ban — уже классика. Поэтому, если вы ищете вневременную оправу, которую можно будет гордо носить и пару сезонов спустя, делайте ставку на них . Заодно советуем не экономить — стоит пройтись по магазинам оптики или поискать очки у профильных брендов. Еще можно купить цепочку или яркий чехол для очков, чтобы они не потерялись и не сломались.