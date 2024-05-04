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Кошачий глаз, ретрофутуризм и оправы-леденцы: 36 эффектных пар солнцезащитных очков

Сегодня в 11:00
Солнцезащитные очки не только эффектный аксессуар, но и необходимая защита для глаз в весенне-летний период. Собрали самые эффектные, необычные и универсальные оправы, которые можно купить прямо сейчас, чтобы не щуриться на солнце.

Офисная сирена

Тренд на образы в духе офисной сирены (кто это такие, мы уже рассказывали) не сдает позиции. Его важным атрибутом остаются узкие очки — с диоптриями или солнцезащитные. В поисках идеальной оправы советуем ориентироваться на аккуратные вытянутые формы и мягкий прямоугольник.

Mango Fame
3499 р.
Gloria Jeans
549 р.
Сultura
9999 р.
Miu Miu
56 150 р.
Guess
10 100 р.
Bocciolo
1290 р.

Оранж

Цветные линзы можно найти у большинства брендов, но этой весной одной из самых популярных расцветок стал оранжевый и насыщенно-желтый. Во-первых, в таком оттенке мир и правда выглядит чуточку жизнерадостнее. Во-вторых, яркие очки смотрятся эффектно и могут стать хорошим акцентом в монохромном образе. Выбирайте модели с контрастными оправами, например черной или белой. И попробуйте примерить их с коричневым тотал-луком — еще одним заметным трендом последних двух лет.

P.Y.E x Fakoshima
18 500 р.
Quicksilver
8530 р.
Befree
599 р.
Akila Eyewear
19 990 р.
Lime
1999 р.

Современная интеллигенция

Крошечные круглые очки с темными линзами и тонкой оправой идут многим. Еще они в меру бланковые — их можно вписать в любой образ, от рафинированного интеллигентского до оголтело-рейверского. Модные бренды про это тоже помнят, поэтому круглые оправы в этом сезоне можно найти буквально у всех: от массмаркета до салонов оптики и люксовых домов моды.

P.Y.E
9800 р.
Vitacci
2690 р.
Seleva
2290 р.
Whitelab
11 500 р.
Gloria Jeans
349 р.

Цветные оправы

Один из самых милых трендов весны — оправы, похожие на леденцы: они полупрозрачные и, как правило, выполнены в нежных оттенках. Напоминают солнцезащитные очки для детей, но выглядят при этом необычно и стильно. Голубой, матовый розовый, лаймовый, глянцевый хаки и серебристо-белый — вот основное облако тегов при поиске оправы на ближайшие несколько месяцев.

Befree
599 р.
Sela
1999 р.
Benetton
6990 р.
Culturа
10 399 р.
Gloria Jeans
399 р.

Классика

Квадратные, полукруглые очки и авиаторы в духе культовых Ray-Ban — уже классика. Поэтому, если вы ищете вневременную оправу, которую можно будет гордо носить и пару сезонов спустя, делайте ставку на них. Заодно советуем не экономить — стоит пройтись по магазинам оптики или поискать очки у профильных брендов. Еще можно купить цепочку или яркий чехол для очков, чтобы они не потерялись и не сломались.

P.Y.E
9900 р.
Sporty & Rich
18 450 р.
Akila
19 650 р.
Seen
1520 р.
Ray-Ban
34 000 р.

Кошачий глаз

Очки вытянутой формы называют «кошачий глаз» (cat eye). Они выглядят в меру винтажно и подойдут для создания ретрообразов с наивными платьями в цветочек, сандалиями-плетенками и сумками-корзинками. Впрочем, для повседневной носки или строгого офис-лука такие очки тоже будут хороши, особенно если выбирать оправу черной, черепаховой или стальной расцветки.

Lime
2599 р.
Moschino
24 800 р.
Mango
1899 р.
Seleva
2290 р.
Gloria Jeans
349 р.

Ретрофутуризм

Очки велогонщика, бегуна и путешественника в будущее — еще один заметный тренд этой весны. В почете «спортивные» формы, сглаженные углы, широкие оправы и яркие линзы. Примерьте эти модели с капри, рабочей курткой, вязаным топом-кроше и балетками в сеточку — получится один из самых актуальных образов этой весны.

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