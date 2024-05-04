Кошачий глаз, ретрофутуризм и оправы-леденцы: 36 эффектных пар солнцезащитных очков

Офисная сирена
Тренд на образы в духе офисной сирены (кто это такие, мы уже рассказывали) не сдает позиции. Его важным атрибутом остаются узкие очки — с диоптриями или солнцезащитные. В поисках идеальной оправы советуем ориентироваться на аккуратные вытянутые формы и мягкий прямоугольник.
Оранж
Цветные линзы можно найти у большинства брендов, но этой весной одной из самых популярных расцветок стал оранжевый и насыщенно-желтый. Во-первых, в таком оттенке мир и правда выглядит чуточку жизнерадостнее. Во-вторых, яркие очки смотрятся эффектно и могут стать хорошим акцентом в монохромном образе. Выбирайте модели с контрастными оправами, например черной или белой. И попробуйте примерить их с коричневым тотал-луком — еще одним заметным трендом последних двух лет.
Современная интеллигенция
Крошечные круглые очки с темными линзами и тонкой оправой идут многим. Еще они в меру бланковые — их можно вписать в любой образ, от рафинированного интеллигентского до оголтело-рейверского. Модные бренды про это тоже помнят, поэтому круглые оправы в этом сезоне можно найти буквально у всех: от массмаркета до салонов оптики и люксовых домов моды.
Цветные оправы
Один из самых милых трендов весны — оправы, похожие на леденцы: они полупрозрачные и, как правило, выполнены в нежных оттенках. Напоминают солнцезащитные очки для детей, но выглядят при этом необычно и стильно. Голубой, матовый розовый, лаймовый, глянцевый хаки и серебристо-белый — вот основное облако тегов при поиске оправы на ближайшие несколько месяцев.
Классика
Квадратные, полукруглые очки и авиаторы в духе культовых Ray-Ban — уже классика. Поэтому, если вы ищете вневременную оправу, которую можно будет гордо носить и пару сезонов спустя, делайте ставку на них. Заодно советуем не экономить — стоит пройтись по магазинам оптики или поискать очки у профильных брендов. Еще можно купить цепочку или яркий чехол для очков, чтобы они не потерялись и не сломались.
Кошачий глаз
Очки вытянутой формы называют «кошачий глаз» (cat eye). Они выглядят в меру винтажно и подойдут для создания ретрообразов с наивными платьями в цветочек, сандалиями-плетенками и сумками-корзинками. Впрочем, для повседневной носки или строгого офис-лука такие очки тоже будут хороши, особенно если выбирать оправу черной, черепаховой или стальной расцветки.
Ретрофутуризм
Очки велогонщика, бегуна и путешественника в будущее — еще один заметный тренд этой весны. В почете «спортивные» формы, сглаженные углы, широкие оправы и яркие линзы. Примерьте эти модели с капри, рабочей курткой, вязаным топом-кроше и балетками в сеточку — получится один из самых актуальных образов этой весны.