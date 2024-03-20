Что купить весной? Сумки с обвесом, рабочие куртки, прозрачные юбки и еще 67 вещей

Сумка с обвесом
Такие сумки вы наверняка уже подметили у фэшн-блогеров и крупных модных домов: Balenciaga выпускает модель Rodeo, увешанную брелоками, карабинами и кисточками, Jacquemus вешает крупные шарики прямо на сумку, а MiuMiu учит украшать аксессуар цепочками и цветными ремешками. Кастомизировать любимую сумку можно подвесками и карабинами с брелоками, шелковыми платками или специальными обвесами для сумок — такие делает марка Maniovich.
Бриджи и скинни-джинсы
Этой весной триумфальный камбэк случился сразу у двух забытых атрибутов прошлого. Первый — это скинни-джинсы, которые мы оставили в начале 2010-х, переодевшись в комфортные мам-джинсы и бойфренды. Второй — вещь, еще более противоречивая, — это бриджи, которые большинство из нас не носили с раннего подросткового возраста. Но обилие костюмных и джинсовых капри в новых коллекциях Zara, Jacquemus, Mango и других брендов не оставляет нам шансов закрыть глаза на этот тренд.
Жемчуг
На сумках, в ушах, на запястьях и вокруг шеи — жемчуг этой весной будет повсюду. Но не спешите в винтажки за жемчужными нитками. Актуальны в этом сезоне игривые, слегка панковские украшения — из жемчуга с бисером или асимметричной формы, с разномастными подвесками на сережках и разноразмерными камнями в колье. И да, парни тоже в деле!
Кроссовки романтик-коллекшн
Reebok к весне выпустил классическую модель CLUB C 85 с цветочной вышивкой, у Asics вышла сверхмалая цветочная коллаборация с Cecille Bahnsen, и даже Salomon вспомнил про розовый и пастельные оттенки. Самые актуальные кроссовки этой весной — романтичные. Кстати, кастомизировать пару можно и самостоятельно: вам в помощь стразы на клею, подвески из бисера, браслеты, которые можно закрепить за язычок, и цветочные аппликации.
И снова — красный
От красных колготок переходим ко всему остальному: если вы еще не успели наиграться с алым и его ближайшими родственниками за зиму, смело добавляйте в весенний гардероб красные аксессуары, а то и целый тренч.
Булавки и броши
Броши, которые принято считать чем‑то нафталиновым, вновь возвращаются на фэшн-радары. Крупные булавки подойдут для экспериментов с шарфами — что для переменчивой весенней погоды особенно актуально — а броши можно смело вешать на лацкан жакета или на пальто.
Нарядные джинсы
Если скинни и капри не ваша история, присмотритесь к нарядному дениму, который этой весной тоже выпустили многие бренды. В женских коллекциях преобладают свободные модели со стразами и жемчугом, в мужских — анималистические и любые другие броские принты и узоры. Самостоятельно проапгрейдить деним поможет шелковый платок вместо пояса и самоклеящиеся стразы.
Меховая обувь
Не самый практичный, но точно заметный тренд этой весны — меховая обувь. Эталонный образец — у Ushatava: туфли на изогнутом каблуке, за которыми еще придется поохотиться. Более практичные модели — лодочки на небольшом каблуке и сабо с мехом пони. А если хочется пуститься во все тяжкие, то берите волосатые тапочки Homies.
Рабочая куртка
Похоже, что на смену бежевому тренчу этой весной придут рабочие куртки — оверсайз-модели из плотного (зачастую вощеного) материала с контрастным вельветовым воротничком. Тенденция прекрасна и практична, но чтобы не слиться с толпой, советуем заранее подумать о стилизации вашей рабочей куртки. Подсказки, с чем нескучно ее носить, ищите у Sanchy.
С чистого листа
Чтобы носить белый тотал-лук и не выглядеть как престарелый поклонник White Sensation, советуем посмотреть осенние показы Louis Vuitton и Nanushka. Французский модный дом предлагает спортивные образы, которые отлично сочетаются с белыми ботильонами и массивными мюлями, а венгерская марка напоминает о том, что у белого есть множество оттенков — в том числе приятный кремово-ванильный или теплый цвет сливочного масла.
Атлас
Одежда и обувь из атласных материалов — одна из составляющих тренда на неоромантизм (сюда же — кроссовки романтик-коллекшн, полупрозрачные ткани, алый цвет и жемчуг). Если уходить в оголтелое викторианство и чрезмерную нарядность в духе «Бедных-несчастных» пока не хочется, советуем носить атласную юбку с простыми кроссовками, а балетки миксовать с широкими джинсами или капри. И не забываем про унисекс-аксессуары вроде кепок и платков.
Полупрозрачные ткани
Одежду из прозрачной и полупрозрачной ткани сложно назвать свежим трендом: мы видели такое и в осенних коллекциях прошлого года. Но этой весной тенденция не идет на спад. Хороший пример — осенняя коллекция уже 2024 года Saint Laurent, которая получилась куда более голой, что роковая вечеринка Ивлеевой. Полупрозрачные юбки, платья и боди в реальной жизни можно носить с облегающими топами и нижними юбками (ищите в бельевых отделах), легинсами и закрытыми бра. А если тренд кажется слишком смелым, присмотритесь к аксессуарам и полупрозрачной обуви.