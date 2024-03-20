Что купить весной? Сумки с обвесом, рабочие куртки, прозрачные юбки и еще 67 вещей

Одежду из прозрачной и полупрозрачной ткани сложно назвать свежим трендом: мы видели такое и в осенних коллекциях прошлого года. Но этой весной тенденция не идет на спад. Хороший пример — осенняя коллекция уже 2024 года Saint Laurent, которая получилась куда более голой, что роковая вечеринка Ивлеевой. Полупрозрачные юбки, платья и боди в реальной жизни можно носить с облегающими топами и нижними юбками (ищите в бельевых отделах), легинсами и закрытыми бра. А если тренд кажется слишком смелым, присмотритесь к аксессуарам и полупрозрачной обуви.