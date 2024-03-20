Красивые вещи

Что купить весной? Сумки с обвесом, рабочие куртки, прозрачные юбки и еще 67 вещей

Сегодня в 17:00
Весна приближается, а вместе с ней и перемены в наших гардеробах. Рассказываем про главные весенние тренды и показываем, какие вещички стоит добавить в вишлист.

Сумка с обвесом

Такие сумки вы наверняка уже подметили у фэшн-блогеров и крупных модных домов: Balenciaga выпускает модель Rodeo, увешанную брелоками, карабинами и кисточками, Jacquemus вешает крупные шарики прямо на сумку, а MiuMiu учит украшать аксессуар цепочками и цветными ремешками. Кастомизировать любимую сумку можно подвесками и карабинами с брелоками, шелковыми платками или специальными обвесами для сумок — такие делает марка Maniovich.

Сумка Lime
4999 р.
Сумка Marni
50 360 р.
Сумка Muus
9000 р.
Сумка Secret Garden
13 100 р.
Подвеска-ключница Sorbet
7200 р.
Сумка The Ballen
29 000 р.
Подвеска на сумку
4100 р.

Бриджи и скинни-джинсы

Этой весной триумфальный камбэк случился сразу у двух забытых атрибутов прошлого. Первый — это скинни-джинсы, которые мы оставили в начале 2010-х, переодевшись в комфортные мам-джинсы и бойфренды. Второй — вещь, еще более противоречивая, — это бриджи, которые большинство из нас не носили с раннего подросткового возраста. Но обилие костюмных и джинсовых капри в новых коллекциях Zara, Jacquemus, Mango и других брендов не оставляет нам шансов закрыть глаза на этот тренд.

Легинсы Avavav
9800 р.
Джинсы Befree
2599 р.
Джинсы Lime
4599 р.
Джинсы Finn Flare
7299 р.
Джинсы Re/Done
42 000 р.
Велосипедки J.Kim
26 800 р.

Жемчуг

На сумках, в ушах, на запястьях и вокруг шеи — жемчуг этой весной будет повсюду. Но не спешите в винтажки за жемчужными нитками. Актуальны в этом сезоне игривые, слегка панковские украшения — из жемчуга с бисером или асимметричной формы, с разномастными подвесками на сережках и разноразмерными камнями в колье. И да, парни тоже в деле!

Браслет Maniovich
2600 р.
Колье Anna Maslovskaya
30 000 р.
Серьги Sporty & Rich
13 650 р.
Браслет Holly June
4320 р.
Ремешок с карабинами Gloria Jeans
449 р.

Кроссовки романтик-коллекшн

Reebok к весне выпустил классическую модель CLUB C 85 с цветочной вышивкой, у Asics вышла сверхмалая цветочная коллаборация с Cecille Bahnsen, и даже Salomon вспомнил про розовый и пастельные оттенки. Самые актуальные кроссовки этой весной — романтичные. Кстати, кастомизировать пару можно и самостоятельно: вам в помощь стразы на клею, подвески из бисера, браслеты, которые можно закрепить за язычок, и цветочные аппликации.

Слипоны Klogg
10 430 р.
Кроссовки CamperLab
36 900 р.
Кроссовки Reebok
12 800 р.
Кроссовки Diesel
14 200 р.
Кроссовки Salmon
36 990 р.
Кроссовки Nike
7490 р.

И снова — красный

От красных колготок переходим ко всему остальному: если вы еще не успели наиграться с алым и его ближайшими родственниками за зиму, смело добавляйте в весенний гардероб красные аксессуары, а то и целый тренч.

Платье Lime
8999 р.
Сумка-тоут Mister Green
3950 р.
Брюки-палаццо Sorry I’m Not
7200 р.
Туфли «Эконика»
16 990 р.
Сумка Jenek
48 000 р.
Шарф Barbour
3600 р.
Футболка Butter Goods
5990 р.

Булавки и броши

Броши, которые принято считать чем‑то нафталиновым, вновь возвращаются на фэшн-радары. Крупные булавки подойдут для экспериментов с шарфами — что для переменчивой весенней погоды особенно актуально — а броши можно смело вешать на лацкан жакета или на пальто.

Булавка декоративная
174 р.
Латунная заколка Black Sign
12 000 р.
Заколка Beaded Breakfast
3990 р.
Брошь Needles
5950 р.
Подвеска Bean Jewerly
7900 р.
Брошь Avgvst
9800 р.

Нарядные джинсы

Если скинни и капри не ваша история, присмотритесь к нарядному дениму, который этой весной тоже выпустили многие бренды. В женских коллекциях преобладают свободные модели со стразами и жемчугом, в мужских — анималистические и любые другие броские принты и узоры. Самостоятельно проапгрейдить деним поможет шелковый платок вместо пояса и самоклеящиеся стразы.

Джинсы Lime
9999 р.
Джинсы Red September
35 000 р.
Джинсы Stussy
26 900 р.
Брюки с пайетками Lime
6599 р.
Джинсы Needles
25 860 р.
Джинсы Befree
4999 р.

Меховая обувь

Не самый практичный, но точно заметный тренд этой весны — меховая обувь. Эталонный образец — у Ushatava: туфли на изогнутом каблуке, за которыми еще придется поохотиться. Более практичные модели — лодочки на небольшом каблуке и сабо с мехом пони. А если хочется пуститься во все тяжкие, то берите волосатые тапочки Homies.

Лоферы Lime
13 999 р.
Туфли Homies
35 000 р.
Туфли Ushatava
39 000 р.
39 000 р.
Тапочки Inuikii
16 440 р.

Рабочая куртка

Похоже, что на смену бежевому тренчу этой весной придут рабочие куртки — оверсайз-модели из плотного (зачастую вощеного) материала с контрастным вельветовым воротничком. Тенденция прекрасна и практична, но чтобы не слиться с толпой, советуем заранее подумать о стилизации вашей рабочей куртки. Подсказки, с чем нескучно ее носить, ищите у Sanchy.

Куртка Carhartt WIP
36 990 р.
Куртка Befree
5999 р.
Куртка Dickies
24 990 р.
Куртка Lime
8999 р.
Куртка Sanchy
34 900 р.
Куртка Wolee
6990 р.

С чистого листа

Чтобы носить белый тотал-лук и не выглядеть как престарелый поклонник White Sensation, советуем посмотреть осенние показы Louis Vuitton и Nanushka. Французский модный дом предлагает спортивные образы, которые отлично сочетаются с белыми ботильонами и массивными мюлями, а венгерская марка напоминает о том, что у белого есть множество оттенков — в том числе приятный кремово-ванильный или теплый цвет сливочного масла.

Куртка Sela
4799 р.
Футболка Shu
2490 р.
Рубашка Studio 29
14 190 р.
Туфли Lime
15 999 р.
Юбка Sanchy
15 800 р.
Кроссовки Veja
13 170 р.
Юбка Lime
6999 р.

Атлас

Одежда и обувь из атласных материалов — одна из составляющих тренда на неоромантизм (сюда же — кроссовки романтик-коллекшн, полупрозрачные ткани, алый цвет и жемчуг). Если уходить в оголтелое викторианство и чрезмерную нарядность в духе «Бедных-несчастных» пока не хочется, советуем носить атласную юбку с простыми кроссовками, а балетки миксовать с широкими джинсами или капри. И не забываем про унисекс-аксессуары вроде кепок и платков.

Балетки Lime
5999 р.
Бейсболка Befree
299 р.
Заколка-бант Panfil
8000 р.
Сумка Gate 31
8890 р.
Сапоги Magliano
69 260 р.

Полупрозрачные ткани

Одежду из прозрачной и полупрозрачной ткани сложно назвать свежим трендом: мы видели такое и в осенних коллекциях прошлого года. Но этой весной тенденция не идет на спад. Хороший пример — осенняя коллекция уже 2024 года Saint Laurent, которая получилась куда более голой, что роковая вечеринка Ивлеевой. Полупрозрачные юбки, платья и боди в реальной жизни можно носить с облегающими топами и нижними юбками (ищите в бельевых отделах), легинсами и закрытыми бра. А если тренд кажется слишком смелым, присмотритесь к аксессуарам и полупрозрачной обуви.

Балетки Mango
6999 р.
Брюки Blumarine
34 000 р.
«Аутло»
6300 р.
Юбка Sanchy
16 900 р.
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