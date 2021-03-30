Аксессуар, который раньше имел лишь утилитарное назначение, уверенно держится в трендах сезона. Дизайнеры делают цепочки из металла, пластика, бусин, бисера, ткани и даже полудрагоценных камней. А в новой реальности веревочка для очков умеет также легко превращаться в цепочку для маски. Рассказываем, где найти полезное украшение.

Выбирая цепочку, лучше всего смотреть на универсальные варианты — и для очков, и для маски. На концах такого аксессуара, как правило, два типа застежек: затягивающиеся петли для дужек и карабины.

Однако любые цепочки легко проапгрейдить. Специальные петли-держатели для очков (их называют коннекторами) продаются в магазинах для рукоделия. Там же стоит искать и миниатюрные застежки, которые можно зацепить за резинки на маске.

Lisa Smith

3500 р.

Herald Percy

4200 р.

Kaleos

2847 р.

Kaleos

2847 р.

Zara

1199 р.

The Book Club

1527 р.

Pull & Bear

699 р.

Frame Chain

8035 р.

Fry Powers

$385
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