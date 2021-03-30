Выбирая цепочку, лучше всего смотреть на универсальные варианты — и для очков, и для маски. На концах такого аксессуара, как правило, два типа застежек: затягивающиеся петли для дужек и карабины.

Однако любые цепочки легко проапгрейдить. Специальные петли-держатели для очков (их называют коннекторами) продаются в магазинах для рукоделия. Там же стоит искать и миниатюрные застежки, которые можно зацепить за резинки на маске.