Идеальная косметичка

Офисная сирена, жена бандита и чистая девушка: 10 главных трендов в макияже-2024

Таня Решетник
Сегодня в 19:10
Рассказываем, как повторить главные бьюти-тренды 2024 года и стать вампиршей, главной красоткой офиса или даже Дашей Букиной.

Глубокий синий

В своем ежегодном исследовании трендов Pinterest выделил синий и все оттенки голубого как главную тенденцию в мейкапе в 2024 году. Ставку на сизый, ультрамариновый и лазуревый также делают бренды Carven, Cormio, Chet Lo, Ashish, а заодно давняя поклонница голубого ретро-мейкапа глаз Кендалл Дженнер.

Ограничений для экспериментов с синими оттенками практически нет: матовые голубые тени помогут создать макияж в духе 60-х; насыщенные кобальтовые тени с шиммером подойдут для размашистых смоки в духе 90-х. Цветные стрелки из нулевых удобно рисовать подводками-фломастерами, а завершить макияж можно голубой тушью — выбирайте ее не тон в тон к теням, а немного темнее.

Лайнер Parisa, оттенок синий
299 р.
Тени Arive, оттенок приглушенный синий
600 р.
Тушь для ресниц Rad, оттенок Electric
620 р.
Блеск Sergey Naumov, оттенок Replicant
2690 р.

Офисная сирена

Свежее ответвление офискора — тренда, в котором деловые костюмы и строгие рубашки играют роль базы для экспериментов и неожиданных сочетаний. Макияж офисной сирены — это скромная классика, ровный тон, немного румян, умеренный слой туши, которую дополняет один нарочито яркий акцент: например, интенсивные, но аккуратные смоки под узкими очками или губы с тонко очерченным контуром и обильным блеском. Лучшие примеры этого образа — модели на шанхайском показе Markgong: никакой маскулинности, только оголтелая сексуальность.

Вам понадобятся очки (в том числе без диоптрий), карандаш для глаз или подводка, палетка теней, тон с матовым финишем и помада нюдового оттенка. Для вдохновения предлагаем взглянуть на Беллу Хадид в очках, Жизель Бундхен из «Дьявол носит Прада» или любую рекламу Tom Ford 20-летней давности.

Очки Pimp Your Eye
9500 р.
Карандаш для губ Luxvisage
701 р.
Тушь Romanovamakeup
2070 р.
Смоки-лайнер для глаз NYX
802 р.
Тени Artdeco
579 р.
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Мартини с оливкой

Скорее микротренд, нежели долгоиграющая тенденция, но обойти его стороной мы не можем. В тиктоке популярным источником вдохновения для макияжа стал драй-мартини, или «Грязный мартини» — коктейль в треугольном бокале с минималистичной оливкой, которая задает настроение всему напитку.

В макияже это ожидаемо выражается в обилии зеленых, оливковых и матча-оттенков на глазах. Так как оливки в таких коктейлях часто бывают с начинкой из красного перчика, многие бьюти-блогеры дополняют зеленые тени красной подводкой или бордовой тушью и темной помадой. Понравится тем, кто прошлым летом вовсю исследовал тренд на помидоры.

Тени 3ina
1620 р.
Помада Essence
275 р.
Тушь Vivienne Sabo, оттенок зеленый
369 р.
Тени-глиттер Limoni
810 р.
Подводка Shu
812 р.

Блеск, блеск, блеск: фея Драже

Конечно, речь не про такое ультимативное сияние, как на кутюрном показе Maison Margiela Artisanal, где моделям на все лицо наносили разведенные водой маски-пленки, а потом высушивали феном. Но тоже заметное: блеск и шиммер в 2024 году приветствуется на всех участках лица — от влажного мерцания хайлайтера или теней до обильного блеска-плампера на губах или тона с сиянием. Тренд, как водится, зародился в тиктоке, а главный адепт макияжа в стиле сияющей феи Драже — Хайли Бибер, которая делает мейк под музыку из балета «Щелкунчик» (собственно, фея Драже — один из персонажей балета).

Чтобы повторить влажный мейк, придется запастись хайлайтерами, сияющими BB-кремами или тоном, кремовыми румянами с шиммером и, конечно, блеском для губ. Последний, к слову, можно наносить точечно по всему лицу.

Флюид с эффектом сияния Sergey Naumov
3590 р.
Праймер для сияния кожи Blithe
3490 р.
Жидкие румяна Aravia
756 р.
Блеск для губ 7Days b.colour
652 р.
Хайлайтер Kiko Milano
1699 р.

Балеткор

И еще один «кор» — на этот раз связанный с вернувшимися в весенние коллекции «балетными» вещами: балетками с квадратными носами, имитирующими пуанты, облегающими трико и контрастными леггинсами, бантами. Макияж соответствующий: нюдовые оттенки, немного сдержанного розового на щеках, матовая кожа, удлиняющая тушь, стрелки плюс собранные в гладкий хвост волосы.

Основное внимание придется уделить коже — понадобится праймер с легким эффектом блюра или сияния, полупрозрачная тональная основа и муссовые или кремовые румяна, которые легко тушуются и оставляют полупрозрачный оттенок на щеках. Цвета лучше выбирать холодные — приглушенный розовый, бежево-персиковый или светло-лавандовый. Тушь — коричневую или черную, либо накладные ресницы. На губах можно оставить легкий блеск или нанести все те же кремовые румяна.

Лак для укладки Davines
2 980 р.
Бальзам для губ Arive
495 р.
Праймер Dr. Jart+
4 910 р.
Румяна Romanovamakeup
2 970 р.
Тональный крем Shik
1545 р.
Накладные ресницы Deco
299 р.

Эффект омбре

Помните технику окрашивания волос омбре? Поздравляем, вы миллениал! В 2024 году омбре носят на губах. Чтобы добиться этого эффекта, понадобится контурный карандаш темного оттенка и помада на пару тонов светлее плюс прозрачный блеск для закрепления результата.

Обладательница самого простого в исполнении, но эффектного ретро-омбре с отсылкой к 90-м, — Хайли Бибер. На старте советуем ориентироваться на нее, а когда прокачаетесь, можно попробовать более сложные варианты с градиентной растушевкой и винными оттенками.

Масло-тинт Darling
1310 р.
Увлажняющий бальзам для губ Catrice
455 р.
Помада Divage
366 р.
Карандаш для губ Yllozure
948 р.

Чистая девушка

В англоязычном сегменте интернета этот тренд получил название clean girl aesthetic и залетел в топы еще в прошлом году. Все началось с тикток-тьюториала блогерки Лизы Бьюти, в котором она рассказала, как сделать идеальный макияж «без макияжа»: с сияющей ухоженной кожей, идеально уложенными бровями, подчеркнутыми ресницами и здоровым румянцем на щеках. В общем, все как в фильтрах Instagram*, которые делают лицо заблюренным и свежим.

Ничего хитрого в таком макияже нет, тем более, что во многом он повторяет «балетный мейк-ап»: понадобится праймер, полупрозрачный тон и хайлайтер, чтобы создать эффект сияющей кожи, тушь с легким эффектом объема, гель для бровей и кремовые румяна розового или персикового оттенка.

Некоторые активно критикуют clean girl aesthetic за то, что такой макияж создает нереалистичные представления о естественной красоте и о том, как должна выглядеть человеческая кожа. А она, напоминаем, может быть со следами растяжек и морщин, с расширенными порами, следами прыщей, покраснениями или пигментацией — и это абсолютно нормально!

Хайлайтер Eveline
239 р.
Румяна Art-Visage
448 р.
Гель для бровей Relouis
179 р.
Тушь Clinique
3000 р.
Придающий сияние BB-крем Holika Holika
770 р.

Демоны и вампиры

Если омбре-губы, балеткор и оливковый макияж зародились на просторах тиктока, то ведьмы и вампирши — тренд с подиумных показов-2024. Моделей с демоническим взглядом можно было увидеть на шоу Victoria Beckham и Balenciaga (среди моделей засветилась, например, Cardi B), Dior (обратите внимание на будто бы съеденную помаду на губах) и Celine.

Во всех случаях визажисты делали ставку на бледную кожу с легким влажным блеском и «голое лицо» с акцентом на глазах или губах. Такой макияж понравится тем, кто устал от возни с бронзером, румянами и скульпторами. Для ведьминского макияжа достаточно выровнять тон (пригодится в меру плотная тональная основа и консилер) и прорисовать стрелки. Тушь советуем наносить на ресницы щедро и хаотично, чтобы добиться эффекта паучьих лапок, или даже воспользоваться накладными ресницами-пучками. Не лишними будут красные или розовые тени и небрежно нанесенная на губы темная помада.

Сияющая тональная основа Unicorn Glow
1582 р.
Чернила для губ Holika Holika
450 р.
Консилер Sergey Naumov
2990 р.
Подводка THIM
2810 р.
Тушь Essence
227 р.

Банты и бантики

Главный тренд 2023 года понемногу отходит на второй план, тем не менее в укладке и макияже банты по-прежнему актуальны. Самый простой прием — тонкие косы (три, четыре или пять), подхваченные небольшими бантиками, разноцветными и разноразмерными. Главное — это отсутствие симметрии и аккуратности.

Ничего более интересного, чем бантичный макияж с прошлогоднего показа Simone Rocha, не появилось, поэтому напоминаем: клей для ресниц, тонкие контрастные банты из лент и минимум резких движений.

Лента
210 р.
Клей для ресниц Catrice
289 р.
Резинка с бантом Silk Lovers
2520 р.
Заколка-бант La Sirène
680 р.

Славик бимбо или жена бандита

Заканчиваем самым противоречивым трендом — макияжем в стиле бимбо или жены бандита (mob wife). Эти микротенденции тоже распространились в социальных сетях: в 2023 году бимбо из барбикорных стереотипных красоток трансформировались в адептов славянской красоты с липсинками Кати Лель. Макияж соответствующий: ярко накрашенные глаза, губы с подчеркнутым контуром, персиковые румяна — плюс шуба и меховая шапка, а также алый маникюр на длинных миндалевидных ногтях. В общем, все лучшее сразу. И, конечно, статусная косметика в золотых футлярах.

Жена бандита — похожий стереотипный образ, но с отсылками к спутницам гангстеров, мафиози и братков. Англоязычные зумеры вдохновляются Кармелой Сопрано из сериала «Сопрано» и эстетикой «Крестного отца». Обязательные атрибуты — интенсивный макияж, высокая прическа с начесом или локонами, длинные ногти и много украшений. В русскоязычном сегменте mob wives это главные женские персонажи «Брата-2» — Ирина Салтыкова в роли самой себя или Дарья Юргенс, играющая девушку непростой судьбы Мэрилин.

В чем противоречивость этих образов? Оба строятся на стереотипах, которые могут быть обидными для определенных культур (особенно учитывая геополитическую обстановку последних лет) и даже мизогинными, к тому же пропагандируют эстетику насилия и беззакония. Поэтому если и повторять, то за самой безобидной бимбо России — Дашей Букиной.

Помада-блеск Darling
980 р.
Бронзер Eveline
499 р.
Тушь для ресниц Estée Lauder
3950 р.
Тональный крем Dior
5850 р.
Тени Tom Ford
8400 р.

* Instagram принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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