Офисная сирена, жена бандита и чистая девушка: 10 главных трендов в макияже-2024

Конечно, речь не про такое ультимативное сияние, как на кутюрном показе Maison Margiela Artisanal, где моделям на все лицо наносили разведенные водой маски-пленки, а потом высушивали феном. Но тоже заметное: блеск и шиммер в 2024 году приветствуется на всех участках лица — от влажного мерцания хайлайтера или теней до обильного блеска-плампера на губах или тона с сиянием. Тренд, как водится, зародился в тиктоке, а главный адепт макияжа в стиле сияющей феи Драже — Хайли Бибер, которая делает мейк под музыку из балета «Щелкунчик» (собственно, фея Драже — один из персонажей балета).