Офисная сирена, жена бандита и чистая девушка: 10 главных трендов в макияже-2024

Глубокий синий
В своем ежегодном исследовании трендов Pinterest выделил синий и все оттенки голубого как главную тенденцию в мейкапе в 2024 году. Ставку на сизый, ультрамариновый и лазуревый также делают бренды Carven, Cormio, Chet Lo, Ashish, а заодно давняя поклонница голубого ретро-мейкапа глаз Кендалл Дженнер.
Ограничений для экспериментов с синими оттенками практически нет: матовые голубые тени помогут создать макияж в духе 60-х; насыщенные кобальтовые тени с шиммером подойдут для размашистых смоки в духе 90-х. Цветные стрелки из нулевых удобно рисовать подводками-фломастерами, а завершить макияж можно голубой тушью — выбирайте ее не тон в тон к теням, а немного темнее.
Офисная сирена
Свежее ответвление офискора — тренда, в котором деловые костюмы и строгие рубашки играют роль базы для экспериментов и неожиданных сочетаний. Макияж офисной сирены — это скромная классика, ровный тон, немного румян, умеренный слой туши, которую дополняет один нарочито яркий акцент: например, интенсивные, но аккуратные смоки под узкими очками или губы с тонко очерченным контуром и обильным блеском. Лучшие примеры этого образа — модели на шанхайском показе Markgong: никакой маскулинности, только оголтелая сексуальность.
Вам понадобятся очки (в том числе без диоптрий), карандаш для глаз или подводка, палетка теней, тон с матовым финишем и помада нюдового оттенка. Для вдохновения предлагаем взглянуть на Беллу Хадид в очках, Жизель Бундхен из «Дьявол носит Прада» или любую рекламу Tom Ford 20-летней давности.
Мартини с оливкой
Скорее микротренд, нежели долгоиграющая тенденция, но обойти его стороной мы не можем. В тиктоке популярным источником вдохновения для макияжа стал драй-мартини, или «Грязный мартини» — коктейль в треугольном бокале с минималистичной оливкой, которая задает настроение всему напитку.
В макияже это ожидаемо выражается в обилии зеленых, оливковых и матча-оттенков на глазах. Так как оливки в таких коктейлях часто бывают с начинкой из красного перчика, многие бьюти-блогеры дополняют зеленые тени красной подводкой или бордовой тушью и темной помадой. Понравится тем, кто прошлым летом вовсю исследовал тренд на помидоры.
Блеск, блеск, блеск: фея Драже
Конечно, речь не про такое ультимативное сияние, как на кутюрном показе Maison Margiela Artisanal, где моделям на все лицо наносили разведенные водой маски-пленки, а потом высушивали феном. Но тоже заметное: блеск и шиммер в 2024 году приветствуется на всех участках лица — от влажного мерцания хайлайтера или теней до обильного блеска-плампера на губах или тона с сиянием. Тренд, как водится, зародился в тиктоке, а главный адепт макияжа в стиле сияющей феи Драже — Хайли Бибер, которая делает мейк под музыку из балета «Щелкунчик» (собственно, фея Драже — один из персонажей балета).
Чтобы повторить влажный мейк, придется запастись хайлайтерами, сияющими BB-кремами или тоном, кремовыми румянами с шиммером и, конечно, блеском для губ. Последний, к слову, можно наносить точечно по всему лицу.
Балеткор
И еще один «кор» — на этот раз связанный с вернувшимися в весенние коллекции «балетными» вещами: балетками с квадратными носами, имитирующими пуанты, облегающими трико и контрастными леггинсами, бантами. Макияж соответствующий: нюдовые оттенки, немного сдержанного розового на щеках, матовая кожа, удлиняющая тушь, стрелки плюс собранные в гладкий хвост волосы.
Основное внимание придется уделить коже — понадобится праймер с легким эффектом блюра или сияния, полупрозрачная тональная основа и муссовые или кремовые румяна, которые легко тушуются и оставляют полупрозрачный оттенок на щеках. Цвета лучше выбирать холодные — приглушенный розовый, бежево-персиковый или светло-лавандовый. Тушь — коричневую или черную, либо накладные ресницы. На губах можно оставить легкий блеск или нанести все те же кремовые румяна.
Эффект омбре
Помните технику окрашивания волос омбре? Поздравляем, вы миллениал! В 2024 году омбре носят на губах. Чтобы добиться этого эффекта, понадобится контурный карандаш темного оттенка и помада на пару тонов светлее плюс прозрачный блеск для закрепления результата.
Обладательница самого простого в исполнении, но эффектного ретро-омбре с отсылкой к 90-м, — Хайли Бибер. На старте советуем ориентироваться на нее, а когда прокачаетесь, можно попробовать более сложные варианты с градиентной растушевкой и винными оттенками.
Чистая девушка
В англоязычном сегменте интернета этот тренд получил название clean girl aesthetic и залетел в топы еще в прошлом году. Все началось с тикток-тьюториала блогерки Лизы Бьюти, в котором она рассказала, как сделать идеальный макияж «без макияжа»: с сияющей ухоженной кожей, идеально уложенными бровями, подчеркнутыми ресницами и здоровым румянцем на щеках. В общем, все как в фильтрах Instagram*, которые делают лицо заблюренным и свежим.
Ничего хитрого в таком макияже нет, тем более, что во многом он повторяет «балетный мейк-ап»: понадобится праймер, полупрозрачный тон и хайлайтер, чтобы создать эффект сияющей кожи, тушь с легким эффектом объема, гель для бровей и кремовые румяна розового или персикового оттенка.
Некоторые активно критикуют clean girl aesthetic за то, что такой макияж создает нереалистичные представления о естественной красоте и о том, как должна выглядеть человеческая кожа. А она, напоминаем, может быть со следами растяжек и морщин, с расширенными порами, следами прыщей, покраснениями или пигментацией — и это абсолютно нормально!
Демоны и вампиры
Если омбре-губы, балеткор и оливковый макияж зародились на просторах тиктока, то ведьмы и вампирши — тренд с подиумных показов-2024. Моделей с демоническим взглядом можно было увидеть на шоу Victoria Beckham и Balenciaga (среди моделей засветилась, например, Cardi B), Dior (обратите внимание на будто бы съеденную помаду на губах) и Celine.
Во всех случаях визажисты делали ставку на бледную кожу с легким влажным блеском и «голое лицо» с акцентом на глазах или губах. Такой макияж понравится тем, кто устал от возни с бронзером, румянами и скульпторами. Для ведьминского макияжа достаточно выровнять тон (пригодится в меру плотная тональная основа и консилер) и прорисовать стрелки. Тушь советуем наносить на ресницы щедро и хаотично, чтобы добиться эффекта паучьих лапок, или даже воспользоваться накладными ресницами-пучками. Не лишними будут красные или розовые тени и небрежно нанесенная на губы темная помада.
Банты и бантики
Главный тренд 2023 года понемногу отходит на второй план, тем не менее в укладке и макияже банты по-прежнему актуальны. Самый простой прием — тонкие косы (три, четыре или пять), подхваченные небольшими бантиками, разноцветными и разноразмерными. Главное — это отсутствие симметрии и аккуратности.
Ничего более интересного, чем бантичный макияж с прошлогоднего показа Simone Rocha, не появилось, поэтому напоминаем: клей для ресниц, тонкие контрастные банты из лент и минимум резких движений.
Славик бимбо или жена бандита
Заканчиваем самым противоречивым трендом — макияжем в стиле бимбо или жены бандита (mob wife). Эти микротенденции тоже распространились в социальных сетях: в 2023 году бимбо из барбикорных стереотипных красоток трансформировались в адептов славянской красоты с липсинками Кати Лель. Макияж соответствующий: ярко накрашенные глаза, губы с подчеркнутым контуром, персиковые румяна — плюс шуба и меховая шапка, а также алый маникюр на длинных миндалевидных ногтях. В общем, все лучшее сразу. И, конечно, статусная косметика в золотых футлярах.
Жена бандита — похожий стереотипный образ, но с отсылками к спутницам гангстеров, мафиози и братков. Англоязычные зумеры вдохновляются Кармелой Сопрано из сериала «Сопрано» и эстетикой «Крестного отца». Обязательные атрибуты — интенсивный макияж, высокая прическа с начесом или локонами, длинные ногти и много украшений. В русскоязычном сегменте mob wives это главные женские персонажи «Брата-2» — Ирина Салтыкова в роли самой себя или Дарья Юргенс, играющая девушку непростой судьбы Мэрилин.
В чем противоречивость этих образов? Оба строятся на стереотипах, которые могут быть обидными для определенных культур (особенно учитывая геополитическую обстановку последних лет) и даже мизогинными, к тому же пропагандируют эстетику насилия и беззакония. Поэтому если и повторять, то за самой безобидной бимбо России — Дашей Букиной.
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