От подушек и пледов до ламп и подсвечников: 50 предметов для уютной гостиной

Такая скульптура точно понравится тем, кто хочет быть поближе к природе даже в условиях бетонного мегаполиса. Статуэтка сделана из торцевого спила дерева карагач: он установлен на металлическом основании и сохраняет естественные трещинки и другие характерные черты материала.