От подушек и пледов до ламп и подсвечников: 50 предметов для уютной гостиной

Керамика природного коричневого оттенка, из которой сделана ваза, будет отлично смотреться в комбинации с аккуратными букетами из садовых или полевых цветов. Предмет в форме туловища в позе йоги можно использовать и просто как декоративную скульптуру.
Яркий зеленый коврик поможет обозначить место с самой высокой концентрацией творческой энергии в доме. Подложка изделия сделана из смеси полиэстера, шерсти и хлопка, а сам ворс — из акрила. Коврик легко чистится с помощью пылесоса или липкого ролика.
Название статуэтки «He & She» говорит само за себя: чувственное изделие сделано в виде обнимающейся пары. Объект изготовлен из фарфора и требует бережного обращения: просто протирайте его мягкой влажной тканью по мере необходимости.
Все зеркала «О’Бли́к!» сделаны вручную и неизбежно становятся точкой притяжения пространства. Модель Classy S выполнена из отражающей стеклянной мозаики: из‑за нее изделие напоминает диско-шар, привнося легкое и игривое настроение в интерьер.
Изделие создано с помощью скульптурной техники с огранкой, похожей на процесс обработки драгоценных камней. Отсюда выразительная форма кашпо, которая в сочетании с ярким фисташковым оттенком делает его эффектным дополнением интерьера гостиной. Кашпо сделано из прочного и плотного полимера: материал устойчив к влаге и трещинам.
Благодаря выразительной ажурной форме эта чаша-конфетница может служить и полноценным элементом интерьерного декора. Изделие российской студии Ceramum выполнено вручную из глины и покрыто глазурью. Каждая прорезь делается не по шаблону, поэтому предмет напоминает настоящий коралл.
Вазу в форме женского тела абстрактной формы можно использовать для композиций из сухоцветов — лаванды, эвкалипта, лагуруса, лимониума и других. Изделие высотой 13 см производится в палитре из четырех цветов — белого, синего, розового и графитового.
Яркий геометрический рисунок в духе картин супрематистов добавит в интерьер красок, динамики и жизнерадостности. Панно можно повесить на стену, а также поставить на стол, комод и любую другую поверхность. Изделие сделано вручную, поэтому может иметь незначительные неровности и потертости.
Модель входит в лимитированную серию «Север» бренда divan.ru. Лейтмотивом коллекции стали природные мотивы, характерные для северных регионов: например, полярная чайка на принте подушки яркого кобальтового оттенка. Округлые формы и плавные линии рисунка помогут создать уютную обстановку.
В составе вязаного пледа из линейки Knit — стопроцентный хлопок. Благодаря натуральному материалу изделие обладает мягкостью, согревает и создает ощущение комфорта. Нейтральный оттенок и ненавязчивый узор позволяют использовать модель в любом интерьере квартиры или загородного дома.
Изделие изготовлено вручную из каменной массы. За счет естественного утяжеления материала ваза подойдет как для повседневных, так и для более объемных интерьерных цветочных композиций. В ограниченной линейке представлены вазы в двух размерах и базовых оттенках — черном и молочном.
В наборе с говорящим названием La Croissant два бетонных подсвечника в форме круассана «подаются» вместе с пятью тонкими свечами разных цветов. Сет создан в коллаборации с креативным консультантом и инфлюэнсером Medowski и молниеносно переносит в атмосферу утреннего Парижа.
Статуэтка в виде таксы понравится не только заядлым собачникам, но и любителям роскошных аксессуаров для интерьера. Изделие выполняется мастерами Гусевского хрустального завода вручную в гутной технике. Прозрачное стекло глубокого болотного оттенка будет создавать интересную игру светотени.
Яркая декоративная деталь этого горшка — фактурная рифленая поверхность. Изделие из глазурованного керамогранита производится на фабрике в Португалии и выпускается в трех оттенках (зеленый, охра и молочный), которые отлично сочетаются друг с другом.
Лаконичный дизайн настольной лампы Zara Home отсылает к шестидесятым годам прошлого века. Модель выполнена в нейтральном белом оттенке, который впишется в любой интерьер и поможет создать мягкое рассеянное освещение в комнате.
Такая декоративная ваза для цветов станет оригинальным акцентом интерьера и точно будет приковывать к себе взгляды гостей и домочадцев. Изделие в виде дамской сумочки выполнено из стекла нарочито неровной формы и дополнено полиуретановой ручкой.
Они слеплены вручную и покрыты глазурью синего, голубого или кораллового оттенка. Изделия идеально подойдут для высоких конусных свечей, а еще при необходимости их можно мыть в посудомоечной машине.
Благодаря большому размеру (130×170 см) в этот плед можно завернуться с головы до ног. Он сделан из рогожки со стопроцентным хлопком в составе и, помимо узора-елочки и неброского полосатого принта, дополнен мягкой бахромой молочного оттенка.
Оно отлично впишется в гостиную, оформленную в природных мотивах или стилистике этно. Главная фишка модели — круглая плетеная рама, создающая эффектный декоративный акцент.
Предмет изготовлен из прочного архитектурного бетона, тяжелый материал делает его более устойчивым. Важно: вазу нельзя использовать для живых цветов, требующих воды, зато она отлично подойдет для разных сухоцветов.
При создании серии Element дизайнер Алиса Минкина обратилась к сакральной геометрии. В рисунок на поверхности изделий заложено намерение на исполнение задуманного в разных сферах жизни. Гипсовые подсвечники универсальны и подойдут как для тонких, так и для более крупных столовых свечей.
Лампа Eburet мимикрирует под торшер, настольный светильник или забавную функциональную скульптуру. Источник света создает мягкий и рассеянный эффект, поэтому модель отлично подойдет для чтения и спокойной работы. Яркое изделие напечатано на 3D-принтере из переработанного пластика.
Она выполнена из натурального волокна (кукурузной веревки) и отличается скульптурным плетеным дизайном. Рамка выпускается в двух размерах (10×15 и 13×18 см) и станет неизменным помощником для хранения теплых воспоминаний.
Изделие украшено растительным узором и символами, которые напоминают древние рисунки ацтеков. Горшок размером 18×15×18 см выполнен в черном цвете из керамики.
За счет плавного движения и декоративных элементов в форме лепестков тюльпана мобиль привнесет в комнату легкое и весеннее настроение. Основание изделия выполнено из керамики, а тонкий латунный стержень венчают детали из окрашенной стали.
Он сделан из каменной керамики: этот материал отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к возгоранию. Подсвечник рассчитан на три свечи стандартного размера (22 мм), а благодаря простому дизайну и нейтральной расцветке он впишется в любой интерьер.
Ее фишка — необычная, как будто нарочито мятая фактура, имитирующая бумажный пакет. Нестандартное декоративное решение сбалансировано простой прямоугольной формой и теплым молочным оттенком. Ваза сделана из керамики.
Джутовая корзина с крышкой поможет эстетично организовать вещи, для которых никогда не находится место, и сохранять визуальный порядок в комнате. Например, ее можно использовать для хранения проводов или канцелярских принадлежностей.
Насыщенный синий цвет в сочетании с золотистыми деталями создает роскошный эффект. Декоративная подушка сделана из полиэстера и дополнена плетеной окантовкой.
Портьеры изготовлены из плотной декоративной ткани и дополнены шторной лентой. Вышивка с ласточками привнесет в пространство ощущение легкости, а идущие в комплекте подхваты позволяют экспериментировать с визуальной игрой драпировки.
В ней можно разместить все скопившиеся журналы и газеты. В остальное время, благодаря складной конструкции, предмет не будет занимать много места в комнате. Габариты газетницы — 30×15×30 см.
Команда бренда специально не обрабатывает свои латунные изделия: так со временем они покрываются благородной патиной, которая подчеркивает природу материала. Металлический подсвечник отличается зеркальной поверхностью, создающей игру бликов и отражений.
Благодаря плотной набивке такой декоративный мягкий валун можно использовать как диванную подушку или для сидения на полу. Изделие изготавливается вручную из натуральной шерсти, а его природный рисунок имитирует текстуру настоящего камня.
В ковре, созданном питерским брендом Delo в коллаборации со студией авторского текстиля Walezhnik, современный дизайн объединился с традиционными методами производства. Он сделан из натурального джута по технологии ручного ткачества на станке.
Секрет элегантного внешнего вида этой лампы — сочетание керамического основания каштанового оттенка с абажуром из грубого шероховатого льна. За счет натурального материала освещение получается теплым, уютным и обволакивающим.
Они сплетены вручную из бамбукового волокна. В комплекте три корзины разного диаметра и расцветок, которые можно использовать как по отдельности, так и в формате единой настенной композиции.
Забавная подушка в форме лисы еще и двусторонняя: так, с одной стороны она однотонная, а с другой украшена полосатым принтом, нанесенным при помощи трафаретной печати по ткани. Игривая форма льняного изделия выполнена по эскизу студента фонда «Антон тут рядом».
Изделие задумано дизайнерами бренда Emunctus как концептуальный акцент интерьера. Его необычная скульптурная форма, напоминающая камень, добавит изюминку любому пространству. Держатель для книг сделан из шамота и покрыт органическим пигментом естественного персикового оттенка.
В ней сочетаются две формы: классический конус и более абстрактная геометрическая фигура, вдохновленная изгибами женского тела. Эффектная комбинация прозрачного и ярко-синего стекла превращает функциональную вазу в выразительный арт-объект.
При взгляде на эти часы может возникнуть ассоциация со снежинкой, переосмысленной в более строгой геометрической форме. Модель выполнена из металлического сплава серебристого оттенка и дополнена контрастными алыми стрелками. Внутри — кварцевый механизм, работающий от одной батарейки.
Металлическое панно состоит из восьми круглых элементов в разной отделке, от абстрактной динамичной полоски до рифленой поверхности, напоминающей ракушку, и бахромы молочного оттенка. Размер декоративного изделия — 39×79,5 см.
Геометрический рисунок с наложенными друг на друга перевернутыми треугольниками привнесет в пространство красок. Для визуальной гармонии яркий паттерн помещен в нейтральную белую раму. Изображения созданы с использованием гипоаллергенных акриловых красок с однородной текстурой и матовым финишем.
Ее можно использовать не только по прямому назначению (как огнеупорную пепельницу), но и в качестве декоративной интерьерной детали или для хранения бытовых мелочей. Каждая раковина добывается в Мексике и символизирует элемент водная стихия.
Эта ваза — авторский керамический объект ручной работы, поэтому ее финальная форма и размер могут отличаться от картинки. Изделие объемом 350 миллилитров отличается нарочито неровным изгибом по верхнему краю, а еще она не боится посудомоечной машины и микроволновой печи.
Его рельефная поверхность имитирует бублики. Изделие выполнено из авторской гипсовой смеси Villermo и подойдет для посадки суккулентов, не требующих частого полива. Альтернативное применение лаконичного цилиндрического кашпо — в качестве сосуда для хранения или формы для изготовления свечей.
Такая скульптура точно понравится тем, кто хочет быть поближе к природе даже в условиях бетонного мегаполиса. Статуэтка сделана из торцевого спила дерева карагач: он установлен на металлическом основании и сохраняет естественные трещинки и другие характерные черты материала.
Еще одно решение для эстетичного хранения вещей и поддержания порядка в гостиной. Корзина сделана из тростника и дополнена геометрическим декором из хлопкового шнура. Благодаря текстильным ручкам изделие удобно переносить с места на место.
Находка для любителей этнической эстетики, а также стилей рустик и бохо. Хлопковая декоративная наволочка выполнена в молочном оттенке, дополнена изящными кисточками и контрастным — песочным и синим — геометрическим узором. Благодаря молнии за чехлом легко ухаживать.
С помощью него можно создать стильное и гармоничное оформление дивана. Большой плед и наволочка сделаны из натурального хлопка и отличаются нейтральным геометрическим узором.
Неваляшки Asiknova Сeramics — это современная интерпретация знакомой всем с детства игрушки. Обаятельная скульптура в виде француженки в берете и с круассаном сделана из качественных керамических масс и покрыта глазурью с глянцевым эффектом.