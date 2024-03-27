Весеннее обострение красоты: 25 ярких предметов интерьера от 600 до 10000 рублей

Даже если вы привыкли пить кофе на бегу, такой сет точно заставит вас замедлиться и насладиться любимым ритуалом в утренней тишине. Чашка и блюдце выполнены из крепкого и устойчивого к сколам фарфора, который долго сохраняет тепло напитка. За весеннее настроение в изделиях отвечает ненавязчивый принт с цветами и бабочками и изящная золотистая окантовка.