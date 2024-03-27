Весеннее обострение красоты: 25 ярких предметов интерьера от 600 до 10000 рублей

Растительные и цветочные принты
Весна — идеальное время, чтобы расчехлить посуду, декор и текстиль с цветочным узором или присмотреть новые варианты. Например, четыре десертные тарелки диаметром 19 см, которые органично впишутся как в повседневную, так и в праздничную сервировку.
Ее красочный принт вдохновлен цветочными маркетами из разных частей света. Рисунок получился аккуратным и ненавязчивым, а цветовая палитра — свежей и по-весеннему беззаботной. Обивка подушки выполнена из мягкой и приятной на ощупь велюровой ткани, а благодаря наполнителю из упругого синтепона изделие долго не теряет своей первоначальной формы.
Простой способ обновить обстановку в спальне без кардинальных изменений — новое постельное белье. Совсем не обязательно покупать целый комплект: можно просто подобрать более яркие акцентные наволочки или пододеяльник. К примеру, такой вариант от бренда 21maison с нежным растительным принтом будет отлично сочетаться с однотонной простыней любых припыленных оттенков.
Даже если вы привыкли пить кофе на бегу, такой сет точно заставит вас замедлиться и насладиться любимым ритуалом в утренней тишине. Чашка и блюдце выполнены из крепкого и устойчивого к сколам фарфора, который долго сохраняет тепло напитка. За весеннее настроение в изделиях отвечает ненавязчивый принт с цветами и бабочками и изящная золотистая окантовка.
Сочные лимоны, напоминающие о юге Италии, — беспроигрышный вариант для обновления кухни. Помимо желтых цитрусовых на белом фоне, хлопковая скатерть Cozy Home украшена прямоугольной окантовкой им в тон и небольшими розовыми цветами.
Во время сезонного оформления квартиры не забудьте про ванную: к примеру, в ней можно заменить надоевшую занавеску на более стильный вариант. Светлая штора для душа и ванной Zara Home дополнена монохромным цветочным рисунком, будто нанесенным тонкой кистью акварельными красками. Изделие выполнено из водоотталкивающего материала и имеет металлические люверсы для колец.
Ее можно использовать не только для подачи десертов, но еще и как подставку для украшений и других мелочей. Тарелка изготовлена вручную из полуфарфора. Яркая роспись в виде красных цветов с зелеными листьями тоже нанесена от руки мастерами бренда Zorca ceramica.
Тем, кто неброскому цветочному декору предпочитает более яркие варианты, советуем обратить внимание на этот салатник-капусту. Он тоже выполнен из фарфора и будет радовать своей необычной формой и сочной зеленой расцветкой во время каждого застолья. В изделие поместятся порции объемом до 350 мл.
Яркий текстиль
Проверенный способ добавить красок на кухне, в ванной, гостиной или спальне (особенно если романтичные узоры вам не по душе) — яркий текстиль. Причем он может быть в любых вариациях, включая такую утилитарную вещь, как кухонное полотенце. Изделия из комплекта от бренда «Унисон» хлопковые, украшены принтом с папайями и маками.
Подберите комплект любого яркого оттенка на ваш вкус: от лимонного и персикового до голубого или лилового. Широкий диапазон цветов найдется у «Morфeus»: их постельное белье из вареного хлопка отличается мягкой и эстетично помятой текстурой — а значит, его можно не гладить.
Современный половик в интерпретации бренда «Жучка» выполнен из качественных материалов (в данном случае из 100%-го хлопка) и украшен ярким полосатым принтом. Сочетание нейтрального серого с сочным оранжевым превращает домотканую дорожку в актуальный декор и добавляет комнате жизнерадостного настроения.
Помимо насыщенного ягодного оттенка, они порадуют натуральным составом из крапивы. Такая ткань не теряет формы и яркости после стирки, не линяет и легко гладится. Еще салфетки дополнены изящной деталью — тонкой геометрической вышивкой на подгибе края.
Разноцветные помпоны, забавный принт с птичками и этнические мотивы — у этой модели есть все, чтобы освежить интерьер практически в любом стиле. Яркая декоративная вышивка поднимет настроение и будет гарантированно притягивать к себе взгляды, а благодаря скрытой застежке-молнии хлопковый чехол можно легко снять.
Льняная скатерть терракотового оттенка соответствует философии бренда WE-A-VE: превратить столовый текстиль в эффектный современный арт-объект. Команда не просто использует исключительно натуральное волокно, а смягчает его по специальной технологии — именно благодаря ней изделия получаются мягкими и приятными на ощупь.
Вазы и кашпо
В сезон тюльпанов, крокусов и мимозы не обойтись без красивой вазы. Не бойтесь яркой палитры и выбирайте любимый цвет: от мандаринового и изумрудного до фуксии и ультрамарина. К примеру, такой вариант горчичного оттенка наполнит комнату южным средиземноморским настроением и подойдет как для живых цветов, так и для сухоцветов.
Если у вас уже есть набор из стандартных цилиндрических ваз, присмотритесь к менее банальным вариантам. В ассортименте локального бренда «Дымов Керамика» мы нашли такую вазу-бидон в нежно-персиковую полоску. Эффектная модель выполнена из керамики и дополнена необычной деталью — кожаным ремешком-ручкой с заклепками.
Еще одну нетривиальную вариацию привычного объекта предлагает питерская мастерская ILI ceramics. Вазы-бутылки изготавливаются вручную и покрываются прозрачной глазурью не только снаружи, но и внутри. Рельефная фактура изделий достигается с помощью техники сграффито, когда с поверхности керамики соскребается часть верхнего слоя.
Секрет раскидистой формы горлышка этой вазы — ручная выдувка. Изделие выполнено из прозрачного розового стекла с эффектом омбре, который создает динамичную игру преломлений и отражений света. Объем вазы (3,5 литра) позволяет использовать ее даже для больших сборных букетов.
Практичные кашпо для растений тоже могут быть настоящим дизайнерским объектом — только взгляните на эту вариацию с объемными лепестками.Художник-керамист Женя Мичурин использует фаянс и насыщенные глазури: от лимонной до баклажановой и ярко-синей.
У кашпо из серии Dried Flowers есть все шансы стать самым выразительным и элегантным интерьерным элементом в спальне или гостиной. Полностью белое изделие декорировано засушенными цветами с сочными оранжевыми лепестками — отличный вариант для любителей изящных деталей.
Акцентный декор
Не забудьте про оригинальный и нарядный декор: такие объекты точно поднимут настроение и привлекут к себе внимание. Танцующие человечки — отсылка к знаменитому полотну «Танец» Анри Матисса, воплощенная в разноцветной глазурованной керамике.
Если солнце за окном появляется редко, окружите себя им сами. Круглое оранжевое панно сплетено в технике макраме из хлопкового шнура. Его можно повесить на стену, поставить на стол или использовать как декоративную рамку для фотографии или зеркала.
Плафон для светильника «Пчеловейник» сделан из светлой керамической массы и покрыт глазурью двух цветов — белой внутри и желтой снаружи. На поверхности изделия можно заметить мелкие трещинки и неровности. Такая неидеальная фактура — свидетельство ручной работы и уникальности объекта.
Кто сказал, что даже самые простые бытовые предметы не могут вызывать улыбку? Смело заменяйте стандартные банки для хранения на более броские и акцентные, чтобы оживить оформление кухни и сервировку. У Kuchenland есть вариант в виде сочного сицилийского лимона из доломитовой керамики.
Такая ваза, выполненная в форме миниатюрного ковбойского сапога, освежит пространство и привнесет в него бунтарский дух Дикого Запада. Изделие создано из экологичной и устойчивой к износу керамики — оно подойдет для сухоцветов и живых цветов, но будет эффектно смотреться и как самостоятельный элемент декора.