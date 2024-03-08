Коврики, корзины, держатели и мыльницы: 50 предметов для красивой и удобной ванной

Она приятна на ощупь, а еще не электризуется и быстро высыхает после намокания — все благодаря мягкому материалу из хлопка и полиэстера. Корзина связана вручную и подойдет для хранения полотенец и других полезных мелочей в ванной комнате, а нейтральный пепельно-серый оттенок позволит ей вписаться в любой современный интерьер.
В отличие от обычных мыльниц этот предмет помогает избежать лишней влаги и быстро высыхает. Металлический держатель работает за счет магнита; у него цвет и текстура шлифованного никеля. Покрытие гальваникой защищает материал от коррозии.
Яркое полосатое полотенце станет стильным дополнением интерьера ванной комнаты и поднимет настроение во время утренних и вечерних ритуалов. Как и другие изделия российского бренда Wake Up Am, оно выполнено из натуральных материалов, а благодаря небольшому размеру (35×75 см) отлично подойдет для лица или волос.
Выполнен в ретростиле и по форме напоминает флакончик духов начала прошлого века. В компактном керамическом контейнере с глянцевым покрытием удобно хранить ватные диски и другие мелкие косметические принадлежности.
Ее легкий каркас хорошо держит форму и быстро сохнет, поэтому ему не страшна даже ванная комната с высоким уровнем влажности и перепадами температур. Гладкая поверхность внутри корзины позволяет обойтись без дополнительного мешка для белья, при этом специальное редкое плетение материала обеспечивает оптимальную вентиляцию.
В составе модели из лимитированной коллекции локальной марки Telo — 100%-ный премиальный хлопок. Благодаря пряже высокого качества изделие отлично впитывает влагу, а также отличается легкостью — под стать игривому принту со звездами и луной.
Отличный вариант для истинных бунтарей и любителей декора, который приковывает к себе взгляды. Фишка стеклянной мыльницы из коллекции Graffity — глянцевая поверхность глубокого винного оттенка с черными надписями в духе уличного искусства. Такое изделие удачно дополнит интерьеры в современном стиле.
В комплекте с крючком идут саморезы из нержавеющей стали, чтобы надежно закрепить его на нужной поверхности. Забавный аксессуар в форме кактуса способен выдерживать нагрузку до 5 кг при размере 12×5х7,5 см.
Благодаря нейтральной однотонной расцветке он будет хорошо смотреться в сочетании с любой мебелью и сантехникой в вашей ванной. Среди четырех оттенков хлопкового коврика (бежевый, мятный, розовый и экрю) точно найдется подходящий.
Скульптурная подставка в форме сомкнутых ладоней сделана из белого гипса, который при желании можно раскрасить как душе угодно, но будьте осторожны с водой и не давайте изделию сильно намокнуть.
Три вместительных отделения помогут удобно рассортировать одежду, постельное белье или полотенца перед стиркой, а лаконичная монохромная клетка добавит в ванную комнату стиля. У этой модели складной каркас из картона, поэтому для нее можно найти место даже в компактном помещении.
Даже самый незначительный бытовой элемент может быть произведением искусства — например, как напольный ершик из коллаборации брендов Likemyhome и Moroshka. Его можно использовать как самостоятельный акцент или в сочетании с другими изделиями из этой же коллекции: они отличаются ярким абстрактным принтом.
Геометрический принт этого хлопкового коврика — абстрактное изображение тюльпановых полей с высоты птичьего полета. На мягкий натуральный ворс будет приятно наступать босыми ногами, а еще он не электризуется, удобен в уходе и долго сохраняет свой первоначальный вид.
Пластиковая емкость дополнена технологичной крышкой из каучукового дерева. Она выдвигается одним нажатием — хранить и доставать ватные палочки будет просто и удобно. Благодаря лаконичному дизайну контейнер размером 12×7х7 см впишется в любое оформление ванной комнаты.
У него необычный дизайн — элегантная золотистая отделка с текстурой кленового листа. В фарфоровом стакане можно хранить зубные щетки, расчески и другие ванные принадлежности, сочетая с аксессуарами в похожей стилистике.
Вместительную корзину можно использовать для хранения полотенец, дополнительных рулонов туалетной бумаги или бумажных салфеток, чтобы нужные принадлежности всегда были под рукой. В составе модели нейтрального серого оттенка — полипропилен, металл и дерево.
Держалка в форме коралла сделана из экологичного материала — переработанных пластиковых бутылок. При этом она устойчива к потертостям и царапинам, не занимает много места и крепится к стене при помощи прозрачных вакуумных присосок.
В него можно укутаться после горячей ванны дома, а можно взять с собой в баню или на пляж. Мягкие махровые полотенца «Morфeus» сделаны из хлопка и выпускаются в нескольких размерах (для лица и тела). На выбор доступны как нейтральные расцветки, так и более яркие — и даже в полоску.
Забавный стакан для тех, кто любит хранить свою зубную щетку отдельно. Игривый дизайн в стиле эмодзи и приятные оттенки — например, розовый, лимонный и голубой — помогут встретить утро в хорошем настроении. Цвета отлично сочетаются между собой, поэтому из изделий можно составить семейный комплект.
Это изделие — многофункциональный арт-объект, который мимикрирует под мыльницу, подставку для полезных мелочей или благовоний, блюдо для сервировки или держатель для кистей. При этом стильный холдер органично смотрится и как самостоятельный элемент декора. Модель изготовлена из полуфарфораМенее качественный, чем фарфор, материал, внешне практически неотличимый от него. и покрыта пищевой глазурью серого, белого или нюдового оттенка.
В трех секциях органайзера можно одновременно хранить несколько категорий вещей, от уходовой или декоративной косметики и ватных дисков до полотенец. Корзина сделана из натурального джутового волокна, оно не боится повышенной влажности и отличается износостойкостью.
Сделанные вручную объекты и элементы интерьера придадут любому пространству индивидуальный характер. Яркая мыльница, созданная художницей Аленой Снацкой, — именно такой предмет. Она выполнена из керамики, покрыта глазурью сочного лимонного оттенка и доступна в двух вариантах толщины.
Простые формы и минималистичный дизайн — узнаваемый стиль изделий локального бренда Ominimalism. Этот бетонный поднос для открытого хранения получился именно таким: в квадратной подставке нет ничего лишнего, при этом на нее можно положить любые ванные принадлежности.
Металлическая полка в стиле лофт подойдет для хранения зубной пасты, щеток и других гигиенических принадлежностей. Изделие в черной матовой отделке крепится на стену, освобождая место возле раковины или ванны.
Из‑за необычного дизайна не так‑то просто понять, для чего нужен этот предмет. Яркий зеленый лотос — эстетичный контейнер для хранения ватных палочек. Прозрачная крышка не даст им намокнуть.
Благодаря гибкой раздвижной конструкции он подойдет для всех типовых размеров ванны. Столик сделан из натурального бамбука, который отлично выдерживает повышенную влажность и перепады температур. У модели есть несколько секций с углублениями — на них удобно разместить книгу, свечи или стакан с любимым напитком.
Стильный и эстетичный вариант хранения туалетных принадлежностей. Изделие состоит из держателя бумаги и небольшой подставки для мыла, свечи, диффузора или декоративного объекта. В базовой палитре есть три лаконичных цвета: белый, серый и черный.
Дизайнеры сохранили естественную фактуру бетона, которая придает изделию строгий и брутальный внешний вид. Диспенсер объемом 400 мл предназначен для жидкого мыла, изготовлен вручную и может быть выполнен в четырех оттенках, от белого и розового до серого и графитового.
Такая емкость для диффузора хороша тем, что ее можно наполнить любым ароматом на ваш вкус, меняя его по необходимости. Декоративная поверхность хрусталя в изделии подчеркнута ярким оттенком и создает эффектную игру отражений в пространстве.
Необычное зеркало в форме гигантского глаза понравится любителям экстравагантного декора в стиле Сальвадора Дали. Прочная стальная рама обеспечивает надежность конструкции, а съемная подставка позволяет удобно разместить предмет на столе или полке. Кроме того, зеркало можно повесить на стену.
Мягкое велюровое полотенце выполнено из натурального хлопка и подойдет для рук или лица. Трендовый леопардовый принт превращает обычный домашний текстиль в стильный и привлекающий внимание элемент декора.
Ее можно приспособить для хранения любых вещей, в том числе полотенец в ванной комнате или белья для стирки. Изделие изготовлено из хлопкового шнура и дополнено ручками.
Домашний мусорный контейнер тоже может быть эстетичным, например, как этот вариант от немецкой фабрики Blomus. Он отличается гладкой тактильной поверхностью, плавными формами и нейтральной расцветкой в оттенке хаки. Крышка контейнера плавно закрывается благодаря специальному механизму, а внутри есть съемное пластиковое ведерко.
Как и другие изделия бренда, подсвечник изготавливается вручную из натуральных пород дерева, поэтому каждый новый экземпляр получается непохожим на предыдущий. Особенность этой модели — двусторонняя конструкция, за счет которой предмет можно использовать в двух разных конфигурациях.
Внутрь стального корпуса можно поставить уходовую косметику, ванные принадлежности и аксессуары, а на крючки из натурального дерева повесить полотенца для рук и лица (они выдерживают вес до 2,3 кг). Конструкция крепится к стене, обеспечивая дополнительное место для хранения.
Фактура изделия напоминает натуральный камень, а нейтральный темно-серый оттенок и простые формы точно понравятся любителям японского минимализма или лаконичного скандинавского дизайна. Функциональная банка имеет компактные размеры (9,5×12 см) и объем 430 мл.
Коврик для ванной испанского бренда La Forma выполнен из хлопка, а строгий геометрический принт делает его похожим на картину художника-абстракциониста. На выбор есть два строгих рисунка в монохромной бежево-черной палитре.
Он поможет красиво организовать хранение бумажных салфеток и избавиться от надоевших аляпистых пачек. Многоразовый бокс сделан в форме домика: салфетки удобно вытаскиваются из дымохода, а универсальная форма позволяет поместить внутри разные варианты упаковок.
Хотя изделие выполнено в нейтральной серо-белой расцветке, динамичный рисунок создает иллюзию движения узора. Лаконичный стакан впишется в любой интерьер ванной комнаты, а компактный размер позволяет разместить его даже на небольшой поверхности раковины.
Авторский принт добавит в интерьер ярких красок. Штора сделана из 100%-ного полиэстера: он устойчив к деформации, не впитывает влагу и быстро высыхает. Изделие выполнено в ярко-синем цвете с белыми и желтыми вкраплениями.
Она изготовлена из гипоаллергенного и безопасного материала — бамбука. Хотя изделие впитывает влагу, оно не размокает, поэтому его можно смело использовать в ванной комнате. Подставка предназначена для парного комплекта зубных щеток и зубной пасты.
В основе конструкции — не занимающая много места керамическая подставка и удобная хромированная ручка. Выразительный контрастный принт будет удачно смотреться в сочетании и с более нейтральными предметами, и с другими изделиями из этой линейки.
Подставка для зубных принадлежностей и дозатор для жидкого мыла. Изделия выполнены из прочного пластика в трендовых цветах Pantone — ярком мятном и более лаконичном припыленном сером.
Корзина размером 45×45 см станет стильным арт-объектом в вашей ванной. Изделие сделано вручную из рафииРафия — натуральное волокно, которое производят из листьев пальмы., имеет форму вазы с зауженным горлышком и дополнено небольшими плетеными ручками.
Варианты его использования ограничиваются только вашей фантазией: к примеру, изделие подойдет и для гигиенических принадлежностей, и для декоративной косметики и кистей. Стакан выполнен вручную из бетона в нежном молочном оттенке.
При использовании в ванной в емкость можно положить ватные диски или палочки, соль для ванны, аксессуары и другие нужные мелочи. Сет дополнен деревянной подставкой из массива ясеня — используйте ее в комплекте с емкостями или как самостоятельный элемент для организации хранения.
Он сделан вручную из гипса и станет одновременно функциональным и эстетичным объектом в ванной комнате. На выбор есть два варианта размера — 25 и 14 см.
Стильный и функциональный, он впишется в любую ванную комнату вне зависимости от стиля, будь то лаконичный сканди, современный лофт или более эклектичный джапанди. Основание дозатора выполнено из мрамора, а насадка — из металла.
Главное достоинство модели — складная конструкция, благодаря которой ее можно разместить в любом месте. Корзина дополнена удобными ручками, выполнена из переработанного пластика и доступна в нескольких ярких и нейтральных цветах.
Его забавный дизайн привнесет ироничное настроение даже в самое строгое и простое оформление ванной комнаты. Чтобы налить или сменить мыло, диспенсер можно без труда разобрать на части. Модель выполнена из пластика и проста в уходе: при необходимости ее можно протереть влажной салфеткой или промыть теплой водой.