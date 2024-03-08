Коврики, корзины, держатели и мыльницы: 50 предметов для красивой и удобной ванной

В него можно укутаться после горячей ванны дома, а можно взять с собой в баню или на пляж. Мягкие махровые полотенца «Morфeus» сделаны из хлопка и выпускаются в нескольких размерах (для лица и тела). На выбор доступны как нейтральные расцветки, так и более яркие — и даже в полоску.