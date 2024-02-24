Туман в голове, нарушения памяти, усталость: что мы сейчас знаем о последствиях ковида

Последствия коронавируса
Разговоры о том, что симптомы ковида могут проявляться и спустя один или два месяца после выздоровления, начались уже весной 2020 года, в самом начале пандемии. Быстро стало ясно: коронавирус далеко не всегда заканчивается с уходом вируса из организма, он может приводить к долгосрочным последствиям. После ковида люди внезапно начинают уставать, а отдых или восстановление не помогают им вернуть силы; страдать от боли в груди или учащенного сердцебиения; замечать, что их мозг функционирует будто бы медленнее, чем раньше.
Врач-терапевт Lahta Clinic Софья Старостина рассказала «Афише Daily», что пациенты, столкнувшиеся с последствиями ковида, обычно жалуются на усталость, апатию, одышку и кашель, описывают боли и ощущение тяжести или заложенности в груди. Менее распространены мигрени, боли в суставах, ринит, долгосрочная потеря вкусов и запахов. Помимо физических симптомов, встречаются и ментальные: повышенная тревожность, депрессия, трудности с концентрацией и формулированием мыслей, ухудшение памяти.
Исследования подтверждают, что ковид действительно может оказывать долгосрочное влияние как на внутренние органы, так и на нервную систему и когнитивные функции человека. Последние считаются основной особенностью постковида: потеря памяти, парестезия, головокружение, проблемы с равновесием, обостренная чувствительность к свету и звуку, тревога и депрессия. Причем в одном из отчетов о более чем миллионе человек, переболевших ковидом, говорится, что некоторые когнитивные нарушения сохраняются в течение всего времени наблюдений (на данный момент это около двух лет).
Постковидный синдром
Болезненное состояние, связанное с перенесенным коронавирусом, называют постковидным синдромом, или длительнымЕще его иногда определяют как затяжной или хронический. ковидом. Софья Старостина отмечает, что проблемы, связанные с легкими, сердцем и иммунитетом, скорее относятся к ковидным осложнениям, симптомы же постковида не являются системными и могут быть характерны и для других заболеваний.
Считается, что постковидное состояние наступает спустя минимум три месяца после инфицирования, то есть после фазы острого ковида (общее мнение таково, что вирус может быть активен в организме в течение четырех недель) и двух месяцев восстановления. Если симптомы остаются (или то уходят, то возвращаются) дольше — скорее всего, человек страдает постковидом. Сроки такого заболевания варьируются от двух до двенадцати месяцев.
Однако люди могут ощущать психологический или физический дискомфорт или болезненные ощущения годами, а некоторые исследователи полагают, что основной симптом постковида — синдром хронической усталости — в ряде случаев может оказаться пожизненным.
Данные о распространенности постковида разнятся: в швейцарском исследовании 2024 года говорится о том, что он встречается в 5% случаев заболевания коронавирусом, в американском годичной давности — что по меньшей мере в 10%, а ВОЗ утверждает, что с симптомами постковида столкнулись приблизительно 20% заболевших.
Туман в голове
Почти все, что связано с постковидом, кажется покрытым легким туманом. Основной симптом — усталость — это крайне размытое понятие, и оно может быть вызвано чем угодно. Софья Старостина в беседе с «Афишей Daily» подтверждает: не только оно, но и вся «совокупность симптомов и хронических проблем, испытываемых пациентами, не могут считаться уникальными для ковида, посколько они совпадают с восстановлением после других инфекционных заболеваний». Даже в МКБ-10 (Международную классификацию болезней) постковидный синдром внесен как «неуточненное постковидное состояние».
Есть горькая ирония в том, что другой популярный симптом постковида называется «туман в голове». Это немедицинский термин, описывающий спутанность сознания, вялость мыслей, проблемы с памятью и концентрацией и, конечно, ощущение усталости. Он встречается у 46% людей с постковидными нарушениями когнитивных функций. По данным британского исследования, вышедшего в феврале этого года, этот туман может быть связан с повреждением мозга, которое было вызвано перенесенным коронавирусом. На основе когнитивных тестов, сканировании мозга и самих симптомах авторы исследования сделали выводы о том, что у 351 пациента с тяжелой формой ковида есть признаки черепно-мозговой травмы, а дефицит когнитивных функций, возникший из‑за этих постковидных повреждений, сравнили с двадцатью годами старения.
А что нового мы вообще узнали за четыре года?
На самом деле не так уж много. Софья Старостина объясняет это тем, что большинство исследований о постковиде основаны на небольших выборках пациентов. В самих же исследованиях авторы обычно оговариваются во вступительных абзацах: надежных способов диагностики и лечения, клинических испытаний, подтверждающих гипотезы, и данных пока недостаточно.
Основных причин две. Первая — постковид слишком непредсказуем, и протекать он может огромным количеством способов: за четыре года было выявлено более двухсот симптомов (один из самых подробных перечней — на сайте Йельской медицинской школы; среди самых неожиданных симптомов— изменение цвета кожи, сыпь, выпадение волос).
Вторая причина — не существует и единого теста для диагностикиХотя в некоторых случаях успешно использовались сканирования всего тела и, например, осмотр глаз. лонг-ковида, так как мы до сих пор не знаем причину его возникновения и не можем выявить единые биомаркеры.
Но есть и хорошие новости: осенью прошлого года вышло исследование, результаты которого говорят об обнаружении одного из потенциальных биомаркеров. Анализ крови почти трехсот человек показал, что у тех, кто переболел длительным ковидом, был более низкий уровень кортизолаЭто так называемый гормон стресса. Основные симптомы сниженного кортизола — слабость и спутанность сознания., чем у тех, кто не болел коронавирусом вообще или выздоровел быстро.
Другое исследование конца прошлого года выявило еще один возможный биомаркер: низкий уровень серотонина. Он отвечает не за счастье, вопреки распространенному мифу, а за тревожность, и его недостаток приводит к постоянной усталости и апатии, что частично совпадает с симптомами постковида. Третье исследование, также посвященное поиску биомаркеров, показало, что в крови пациентов с длительным ковидом есть признаки тромбовоспаления, нарушений регуляции клеток (в частности гемолиза) и повреждения тканей.
Все это не говорит о том, что в скором времени мы приблизимся к возможности точной диагностики и установления причин постковида, — опять же из‑за маленькой выборкиНапример, в швейцарском исследовании были изучены всего сорок образцов крови. и того, что низкий уровень кортизола или серотонина, а также признаки тромбовоспаления могут объясняться не только перенесенным коронавирусом, а, скажем, любыми другими вирусными инфекциями.
Так, один из авторов работы о связи пониженного серотонина и долгого ковида Кристоф Таисс в интервью Time назвал последний год, «возможно, самым обнадеживающим периодом за все время изучения коронавируса».
Возможные причины возникновения
Мы все еще достоверно не знаем, почему коронавирус может вызывать такие долгосрочные последствия, но ученые и исследователи выдвигают теории, которые еще не успели пройти проверку клиническими исследованиями. Среди таких гипотез:
Остаточный вирус. После выздоровления коронавирус частично сохраняется в организме человека и провоцирует иммунный ответ, который может повреждать ткани и приводить к воспалениям.
Аутоиммунный ответ. Ковид оставляет защитную систему организма в состоянии настолько повышенной активности, что она начинает атаковать собственные клетки.
Реактивация латентных вирусов. Некоторые вирусы (например, Эпштейна — Барр) могут существовать в организме в неактивном состоянии и активизироваться из‑за ковида.
Влияние вакцины
Одно из исследований не выявило существенной разницы в развитии постковидных синдромов между привитыми и непривитыми, другие показывают, что вакцины снижают риск: по одним данным — на 15%, по другим — на 41%. Что касается тех, кто вакцинировался уже во время постковидного синдрома, то данные говорят о том, что прививка не улучшает состояние: всего у 16,7% пациентов наблюдалось облегчение симптомов, у 21,4% — ухудшение, а у остальных они остались неизменными.
При этом ковидные последствия могут быть связаны с последствиями от вакцин — так, свежее исследование 99 миллионов вакционированных людей со всего мира стало, по замечанию научного журналиста Алексея Водовозова, очередным поводом для панических сообщений в духе «новых доказательств опасности вакцин». Хотя, как пишет Водовозов, основной тезис статьи в том, что риск развития осложнений «в течение 42 дней после вакцинации в целом аналогичен фоновому риску для большинства исходов». Было выявлено лишь несколько потенциальных сигналов об опасности — например, синдром Гийена-Барре, считающийся редким осложнением, а редкость в данном случае означает, что этот побочный эффект встречается в 0,01–0,1% случаев.
Зона риска и рекомендации
В зоне риска находятся те, кто тяжело перенес ковид или болел им несколько раз, люди с сопутствующими заболеваниями — например, диабетом или астмой, пожилые люди, невакцинированные, курящие, а также женщины — по данным одного исследования, постковидный риск у них в три раза выше, чем у мужчин.
Лечения от постковида как такового пока не существует, и в случае дискомфортных ощущений следует обращаться к специалистам, которые в зависимости от симптомов дадут конкретные рекомендации и, возможно, предложат варианты физических или когнитивных реабилитаций. Такие программы позволяют бороться с синдромом постоянной усталости, респираторными и сердечными симптомами, бессонницей, потерей вкусов и запахов, неврологическими и психологическими проблемами.