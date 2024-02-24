Туман в голове, нарушения памяти, усталость: что мы сейчас знаем о последствиях ковида

Последствия коронавируса

Разговоры о том, что симптомы ковида могут проявляться и спустя один или два месяца после выздоровления, начались уже весной 2020 года, в самом начале пандемии. Быстро стало ясно: коронавирус далеко не всегда заканчивается с уходом вируса из организма, он может приводить к долгосрочным последствиям. После ковида люди внезапно начинают уставать, а отдых или восстановление не помогают им вернуть силы; страдать от боли в груди или учащенного сердцебиения; замечать, что их мозг функционирует будто бы медленнее, чем раньше.

Врач-терапевт Lahta Clinic Софья Старостина рассказала «Афише Daily», что пациенты, столкнувшиеся с последствиями ковида, обычно жалуются на усталость, апатию, одышку и кашель, описывают боли и ощущение тяжести или заложенности в груди . Менее распространены мигрени, боли в суставах, ринит, долгосрочная потеря вкусов и запахов. Помимо физических симптомов, встречаются и ментальные: повышенная тревожность, депрессия, трудности с концентрацией и формулированием мыслей, ухудшение памяти.

Исследования подтверждают, что ковид действительно может оказывать долгосрочное влияние как на внутренние органы, так и на нервную систему и когнитивные функции человека. Последние считаются основной особенностью постковида: потеря памяти, парестезия, головокружение, проблемы с равновесием, обостренная чувствительность к свету и звуку, тревога и депрессия. Причем в одном из отчетов о более чем миллионе человек, переболевших ковидом, говорится, что некоторые когнитивные нарушения сохраняются в течение всего времени наблюдений (на данный момент это около двух лет).