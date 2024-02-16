Все, что вы должны знать об иммунитете: как укрепить его, не используя пустышки

Хотя на сегодня нет достаточных доказательств эффективности их применения, интерес к БАДам в России стабильно растет. В 2019–2022 годах этот рынок показывал среднегодовой рост 18,9%, а в 2022 году он увеличился до 24,1%. Количество продавцов на маркетплейсах увеличилось в пять-шесть раз за 2023 год. При этом нередко в биодобавках, заявленных как натуральные, обнаруживают рецептурные препараты в дозировках, значительно превышающих норму. Дело в том, что БАДы, в отличие от лекарств, проходят довольно поверхностный контроль — такой же, как обычные продукты питания. Производитель не обязан доказывать правдивость обещаний, указанных на упаковке.