Все, что вы должны знать об иммунитете: как укрепить его, не используя пустышки

Что такое иммунитет
Иммунная система включает в себя все защитные механизмы организма. Они помогают нам справляться с опасными микроорганизмами, токсинами и злокачественными клетками. В нее входят конкретные органы: красный костный мозг, тимус, лимфатические узлы, селезенка. А еще разные клетки, которые есть практически в любой точке нашего тела.
Иммунная система должна уметь отличать вредное от безопасного. Например, бактерии могут нанести ущерб человеку, а пыльца — нет, и иммунитет всю нашу жизнь учится адекватно реагировать на внешние раздражители.
Иммунитет бывает видовым и приобретенным (или адаптивным). Первый — это древний, врожденный механизм защиты. Его также называют неспецифическим, потому что он реагирует на любую угрозу, независимо от ее природы. Когда нам в нос попадает пыль и мы чихаем — это работа врожденного иммунитета. Кислотный слой, который находится на эпидермисе и защищает кожу от инфекций, тоже пример этого механизма. Благодаря ему мы не заражаемся болезнями других видов, например чумой крупного рогатого скота.
Адаптивная иммунная система развивается в течение жизни и не передается по наследству. Она запоминает предыдущие встречи с конкретными патогенамиВо время заболевания или вакцинации, а еще матери передают детям антитела через грудное молоко. и уничтожает их при повторном столкновении. Обычно этот ответ медленный: может пройти от нескольких дней до нескольких недель. При этом одна бактерия способна вызвать полноценную инфекцию всего за один день. Поэтому в первые критические часы и дни после контакта с новым вредным микроорганизмом мы полагаемся в основном на нашу врожденную иммунную систему.
Как отличаются мужской и женский иммунитет
Шутку о том, что мужчины очень тяжело переживают простуду, оказывается, можно объяснить с точки зрения науки. Согласно последним исследованиям, пол влияет на функции иммунной системы. Половые различия проявляются как во врожденных, так и в адаптивных иммунных реакциях.
Например, мужчины находятся в группе риска смерти от коронавируса: в Великобритании в 2020 году вероятность летального исхода от COVID-19 у мужчин была примерно на 60% выше, чем у женщин. Кроме того, у мужчин почти в два раза чаще диагностируют туберкулез, они с большей вероятностью умирают от осложнений на фоне некоторых форм гриппа.
Это объясняется влиянием гормонов. Эстроген, главный женский половой гормон, стимулирует активность иммунной системы. Исследования говорят, что он повышает уровень антител — особенно хорошо это видно во время беременности, когда его выработка усиливается. Тестостерон же, наоборот, может ослаблять работу иммунитета.
Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог в Центре аллергологии им. А.Д.Адо
«Иммунные реакции мужчин и женщин на патогены, вакцины и некоторые методы лечения рака могут отличаться, и женщины тут находятся в более выгодном положении. При этом для них выше риск получить аутоиммунные расстройства, например тяжелую форму астмы. Женщины в девять раз чаще болеют волчанкой. Когда исследований, включающих различия по половому признаку, станет больше, врачи смогут лучше персонализировать свои назначения».
Как иммунная система меняется с возрастом
Система защиты пожилых людей отвечает на иммунные вызовы не так энергично, как у молодых. Например, с возрастом может снижаться эффективность прививок от гриппа и других вакцин. Также ухудшается способность иммунной системы находить и исправлять дефекты клеток, а это повышает риски развития онкологических болезней.
При этом специалисты настаивают, что вакцинация позволяет избежать осложнений при перенесенных инфекциях в пожилом возрасте. Недавнее большое исследование, проведенное в Испании, показало, что среди госпитализированных пожилых людей вакцинированных было на 88,4% меньше, чем тех, кто не сделал прививку.
Как понять, что иммунитет упал
Иногда врожденный иммунитет не развивается до конца, врачи называют это состояние первичным иммунодефицитом. Из‑за него люди болеют рецидивирующими бактериальными инфекциями: средним отитом, синуситом и пневмонией. Золотой стандарт диагностики в таком случае — лабораторные обследования, направление на которые выписывает иммунолог.
Кандидат медицинских наук, главный аллерголог-иммунолог в «Клинике Фомина. Дети»
«Чаще всего состояния, которые люди считают признаками упавшего иммунитета, укладываются в норму. Болеть респираторными вирусными инфекциями совершенно нормально. Болеть ими часто — тоже. Такие ОРВИ не являются признаком иммунодефицита и не требуют дополнительных обследований.
Красный флаг истинного дефекта иммунной системы — тяжело протекающие и частые бактериальные инфекции: пневмонии, гаймориты, гнойные отиты, бактериальные бронхиты. При этом любая болезнь проходит только на фоне курса антибактериальных препаратов. Важно, что все диагнозы должны быть подтверждены. Зеленые сопли или кашель с мокротой далеко не всегда означают гайморит или пневмонию. Важно не то, как часто вы болеете, а то, насколько тяжело».
Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог в Центре аллергологии им. А.Д.Адо
«Для определения точной причины поломок в работе иммунной системы требуется врач, который после опроса и осмотра порекомендует необходимое обследование. Бежать сдавать иммунограмму после каждой перенесенной респираторной инфекции с повышением температуры и приемом антибактериальных препаратов смысла нет — потратите время и деньги впустую. Даже при частых болезнях бывает достаточно скорректировать рацион питания, регулярно высыпаться, добавить физическую нагрузку или просто взять долгожданный отпуск».
Что действительно может снизить ваш иммунитет
Переохлаждение
Авторы разных исследований сходятся во мнении, что при продолжительном охлаждении испытуемые становятся более восприимчивы к инфекциям, но прямой связи между переохлаждением и болезнью все-таки нет. Но некоторые функции иммунитета действительно снижаются. Например, ученые из Гарвардского и Северо-Восточного университетов выяснили, что клетки слизистой носа на холоде производят меньше пузырьков-экзосом, которые организм использует против вирусов как щит. Их количество снижается на 42% при падении температуры вокруг клеток на пять градусов — для этого достаточно 15 минут простоять на улице при 4,4 градуса.
Хронический стресс
Наше тело хорошо адаптировано к острому стрессу: во время условного нападения хищника системы организма мобилизуются по принципу «бей и беги», и это проходит без ощутимых последствий для иммунитета. Другое дело — длительный стресс: исследования говорят, что он серьезно вредит защитным механизмам организма. Например, хронический стресс ассоциирован с сердечно-сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями, диабетом и раком.
Малоподвижный образ жизни
По данным Американской ассоциации сердца, с 1950 года количество сидячих рабочих мест увеличилось на 83%. А в Университете Джона Хопкинса утверждают, что «рабочие места, требующие физической активности, сегодня составляют менее 20% американской рабочей силы». Американский офисный работник проводит за столом около 15 часов в день. Сюда входит шести-семичасовой рабочий день, приемы пищи, дорога до работы и обратно плюс вечерний досуг, проводимый на диване. Российские реалии вряд ли принципиально отличаются.
Малоподвижный образ жизни плохо влияет на иммунитет: он повышает восприимчивость к инфекциям, снижает качество жизни (особенно для пожилых людей), усугубляет воспалительные процессы. И наоборот: регулярная активность улучшает скорость и качество защитных реакций организма. Согласно систематическому обзору 2019 года, выполнение аэробных упражнений с умеренной или высокой интенсивностью в течение 30–45 минут ежедневно увеличивает количество и стимулирует циркуляцию клеток иммунной системы.
БАДы, иммуномодуляторы и прочий биохакинг — работает или нет
Самостоятельно укреплять иммунную систему с помощью препаратов обычно бесполезно, а иногда и опасно. Так, согласно исландскому исследованию 2011–2012 годов, употребление БАДов может привести к болезни печени. В работе изучались случаи печеночной недостаточности из‑за приема лекарств. За год в стране диагностировали 19 случаев заболевания на 100 тысяч человек. Из них 16% были вызваны биодобавками. Авторы делают вывод, что частота острого повреждения печени, связанного с БАДами, составляет три случая на 100 тысяч человек.
Хотя на сегодня нет достаточных доказательств эффективности их применения, интерес к БАДам в России стабильно растет. В 2019–2022 годах этот рынок показывал среднегодовой рост 18,9%, а в 2022 году он увеличился до 24,1%. Количество продавцов на маркетплейсах увеличилось в пять-шесть раз за 2023 год. При этом нередко в биодобавках, заявленных как натуральные, обнаруживают рецептурные препараты в дозировках, значительно превышающих норму. Дело в том, что БАДы, в отличие от лекарств, проходят довольно поверхностный контроль — такой же, как обычные продукты питания. Производитель не обязан доказывать правдивость обещаний, указанных на упаковке.
Лечение ОРВИ безрецептурными иммуномодуляторами — это российский феномен. В международных протоколах терапии простуды такие препараты не упоминаются. На сегодня нет независимых клинических исследований с высоким уровнем доказательности, признающих, что популярные в нашей стране безрецептурные иммуномодуляторы (вы их увидите на главной витрине практически любой аптеки) профилактируют ОРВИ или влияют на течение болезни.
Кандидат медицинских наук, главный аллерголог-иммунолог в «Клинике Фомина. Дети»
«Важно помнить, что в абсолютном большинстве случаев иммуномодуляторы и препараты, которые по обещаниям производителя помогут быстрее поправиться или реже болеть ОРВИ, не имеют доказанной эффективности, это фуфломицины. Таких лекарств пока нет.
Здоровому человеку не нужен «крепкий иммунитет». Ему нужен сбалансированный иммунитет, который, с одной стороны, будет защищать от инфекций, а с другой — не будет проявлять аутоагрессии, то есть активизироваться против клеток организма.
Хорошо, если предлагаемые продукты просто не работают. Но иногда они имеют серьезные побочные эффекты, и на фоне их применения может развиться новое заболевание. Лучший план действий включает сбалансированное и разнообразное питание, соблюдение режима дня, work-life balance и занятия спортом».
Что не так с капельницами для иммунитета
Еще одна популярная манипуляция с недоказанной эффективностью — это иммуностимулирующие капельцы. Их практикуют многие частные клиники и центры здоровья — от «Дамаса» до «Инвитро». С их помощью обещают вылечить сезонные аллергии, ослабленный иммунитет, хроническую усталость. «Эта процедура ничего не дает пациенту, — подчеркивает Ирина Манто. — Капельницы для повышения иммунитета так же бесполезны, как и другие популярные иммуномодуляторы. Как бы нам ни хотелось, чудо-средства для укрепления иммунитета нет».
Более того, эта процедура может приводить к серьезным осложнениям и даже смерти. Так, 25 марта 2023 года в московской больнице скончалась 22-летняя студентка Сеченовского университета. До этого она поставила себе капельницу с японским препаратом «Лаеннек», который на 100% состоит из человеческой плаценты.
И хотя «Лаеннек» попал в список Минздрава РФ в категорию препаратов для лечения заболеваний печени и иммуностимуляторов, его действующее вещество не признано международными системами здравоохранения. На сайте Европейского агентства по лекарственным средствам нет информации о препаратах на основе плаценты. FDA также не одобряет их применение для укрепления иммунитета.
Как понять, что перед тобой препарат-пустышка
Самый полный список лекарств без доказанной эффективности на русском языке — это расстрельный список препаратов. Его составил и пополняет врач-невролог Никита Жуков.
В современной медицине принято различать несколько уровней доказательности. Самый высокий — это систематические обзоры и метаанализы рандомизированных двойных слепых контролируемых исследований. Это скрупулезно смоделированные работы, которые включают большую выборку испытуемых и оцениваются независимыми группами ученых.
Самый низкий уровень — это серия случаев. Этот тип доказательств опирается на личное мнение и опыт конкретного врача. В этом случае аргументация сводится к формулировкам вроде «моим пациентам помогает, значит, это работает». При этом не учитываются другие факторы, которые могли повлиять на эффективность препарата: возраст, пол, национальность, хронические болезни, стиль жизни и многое другое. Такие доводы расцениваются медицинским сообществом как знак того, что перед нами препарат с недоказанной эффективностью, или пустышка.
Чтобы узнать, используется ли интересующее вас лекарство в мире, можно зайти на сайт ВОЗ или проверить информацию на сайтах Cochrane и Pubmed. Кроме того, медицинские регуляторы вроде FDA и ECDC периодически обновляют протоколы лечения, где прописывают рекомендованные для того или иного случая препараты.
Как улучшить иммунитет
Специалисты сходятся на том, что пока у нас нет волшебной пилюли, которая могла бы усилить иммунитет. Во всяком случае, нет большой и авторитетной базы доказательств эффективности таких препаратов. Международные организации, такие как Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), считают самым эффективным методом профилактики болезней здоровый образ жизни и своевременную вакцинацию. CDC выделяет несколько простых правил здорового образа жизни, которые профилактируют болезни сердца, сахарный диабет второго типа и ожирение. Это тривиальные советы, и вы наверняка о них не раз слышали, но от этого они не становятся менее эффективными.
Будьте активны
Еженедельные рекомендации по физическим нагрузкам для взрослых предусматривают не менее 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности (например, 30 минут в день в течение пяти дней) и два занятия, направленных на укрепление мышц. Исследование, проведенное среди 577 909 взрослых жителей США, показало эффективность этих советов. Эксперимент проходил с 1998 по 2019 год, выборка включала мужчин и женщин старше 18 лет. Те испытуемые, которые соблюдали эти правила, умирали от гриппа и пневмонии примерно в два раза реже, чем те, кто не следовал рекомендациям.
Поддерживайте здоровый вес
Лишний вес может приводить к нарушению защитных функций. А ожирение снижает выработку и ухудшает работу важных для иммунной системы клеток: цитокинов, моноцитов и лимфоцитов, клеток-киллеров, макрофагов и антигенов. Из‑за этого иммунный ответ ослабляется, и организму сложнее бороться с инфекцией. Также ожирение может в два раза снижать эффективность вакцин против гриппа.
Высыпайтесь
Научные данные говорят, что потеря сна может негативно влиять на различные части иммунной системы. ВОЗ рекомендует спать школьникам 6–12 лет от 9 до 12 часов в день, подросткам 13–18 лет — по 8–10 часов в сутки, а взрослым 18–60 лет — 7 и более часов.
Избегайте курения и алкоголя в большом количестве
Курение ухудшает работу иммунной системой: никотин подавляет защитные механизмы организма. Так, курение считается фактором риска развития ревматоидного артрита: у курящих женщин риск примерно в 1,3 раза выше, чем для некурящих. А хроническое употребление больших доз алкоголя приводит к уменьшению количества лимфоцитов и увеличению риска бактериальных и вирусных инфекций.
Вакцинация
Единственный эффективный внешний инструмент регуляция иммунитета — это вакцинация. Прививки учат организм защищаться от инфекций без необходимости подвергаться опасности полномасштабной болезни. Они имитируют действие патогена и заставляют тело включать защитные реакции. Активным ингридиентом вакцин могут быть ослабленные или убитые бактерии и вирусы.
Естественные инфекции почти всегда вызывают лучший иммунный ответ, чем вакцины. Но разница между прививками и болезнью — в цене, которую приходится платить за приобретенный иммунитет. Так, ветрянка может вызвать пневмонию, гемофильная инфекция типа b — нарушения интеллекта, а краснуха у беременных женщин — врожденные дефекты у ребенка, включая слепоту и проблемы с сердцем. От всех этих заболеваний разработаны безопасные вакцины.