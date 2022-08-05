Что это за исследование?

Это исследование само по себе ничего не изучало. Это исследование исследований (то есть зонтичное) — ученые решили собрать вместе и проанализировать все самые свежие работы и метаанализы, посвященные серотонинуОдин из нейромедиаторов нервной системы. Нейромедиаторы перемещаются между нейронами (нервными клетками), помогая передавать сигнал от одного из них к другому.. Они выясняли, отличается ли количество серотонина в разных биологических жидкостях людей с депрессией и без, меняется ли активность серотониновых рецепторов. Также они изучали исследования белков, которые переносят серотонин, и триптофана — аминокислоты, которая в организме трансформируется в серотонин. Последнее — есть ли у людей с депрессией какие‑то изменения в генах, связанных с серотонином. Во всех пяти случаях явных доказательств того, что серотонин имеет четкую связь с возникновением депрессии, не оказалось. При этом мы не можем с уверенностью сказать, что он вообще не имеет отношения к депрессии. Из этой статьи мы поняли, что он не играет тут главную роль.

Ученые узнали об этом только сейчас?

Серотониновая теория депрессии давно подвергалась критике, но о ней по-прежнему писали во всех учебниках, включая гарвардские и стэнфордские. С 1960-х годов ученые спорили, какие нарушения связаны со снижением настроения и энергии. Одни говорили, что проблема в недостатке серотонина. Другие, что дело в норадреналине, третьи — что в дофамине. Основной тезис в том, что биохимические проблемы в головном мозге, связанные с нейромедиаторами (то есть веществами, которые помогают передавать сигнал от одной нервной клетки к другой), — это причина формирования депрессии. Но надо сказать, что мы уже знали, что серотонин по большей части отвечает за тревожность, а не за счастье.

Почему люди вообще думали, что серотонин отвечает за счастье?

В начале 1950-х изобрели ипрониазид — его собирались использовать для лечения туберкулеза. Только вот в плане туберкулеза он оказался неэффективным, зато пациенты почему‑то становились веселее. Ученые начали разбираться, с чем это связано, и выяснили, что этот препарат влияет на уровень серотонина. И заключили, что именно в этом дело. После этого появилось много разных антидепрессантов, и все они влияли на серотонин. При этом серотониновая теория не объясняет, почему работает также электросудорожная терапия, депривация сна, препарат для наркоза кетамин, который не влияет вообще ни на какие нейромедиаторы и при этом лечит тяжелую депрессию в почти 50% случаев.

Так почему все-таки возникает депрессия?

Сейчас наиболее актуальная теория — нейропластическая. Наш мозг постоянно меняется: появляются новые синапсы, удлиняются отростки нервных клеток. Этот процесс отвечает за запоминание, обучение, восстановление повреждений. Если он замедляется, возникает депрессия.

Большое влияние имеют внешние факторы: есть четкая корреляция между возникновением депрессии и потерей родителя или сексуализированным либо физическим насилием у детей. Вероятнее всего, это связано с физиологией: человек испытывает сильный стресс в первые годы жизни, и из‑за этого у него нарушаются гормональные процессы. Также, конечно, влияет генетика: если у вашего родителя была депрессия, у вас больше шансов тоже ею заболеть. Часто ритм жизни человека создает угнетенное состояние, и после долгого отдыха он чувствует себя гораздо лучше. Есть теория воспаления: многие антидепрессанты оказывают противовоспалительный эффект в том числе на головной мозг. Нет одного ответа на все существующие вопросы, скорее всего, депрессия вызывается комплексом причин.

Это значит, что антидепрессанты не работают?

Большинство исследований показывают, что все выписываемые сейчас антидепрессанты — это эффективный способ лечения депрессии, лучший из имеющихся. Они многократно проверены и рекомендованы авторитетными организациями. Возможно, это суперэффект плацебо — об этом тоже говорят. Есть данные, косвенно подтверждающие это: антидепрессанты не улучшили качество жизни американцев. Но и к этому можно придраться: в США более 70% рецептов на антидепрессанты выдаются безосновательно. Есть версия, что антидепрессанты снижают общую эмоциональность и за счет этого выравнивают состояние человека.

Антидепрессанты — заговор фармкомпаний?

Мне кажется, люди не понимают, какие огромные деньги нужно вложить в создание оригинального препарата. Это миллионы долларов, которые в том числе тратятся на огромное количество исследований. Возможно, какой‑то подгон результатов происходит, но это не намеренный обман. Гораздо проще выпускать какой‑нибудь «Арбидол», эффективность которого не подтверждена вообще ни одним исследованием. Засунули что‑то в таблетку, никто не умер — и хорошо.