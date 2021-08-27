За последние полгода стало окончательно ясно, что даже перенесенный в легкой форме коронавирус может надолго подпортить здоровье и настроение. Среди побочных эффектов — длительное нарушение обоняния и депрессия. Еще одним неприятным последствием для многих стала потеря волос. Разбираемся, почему это происходит (и что делать).

Первые исследования, рассматривающие потерю волос как последствие перенесенного коронавируса, появлялись еще осенью 2020 года. Группа исследователей отметила, что, хотя все внимание науки вполне справедливо устремлено на угрожающие жизни осложнения (сердечно-сосудистые и легочные), все больше пациентов обращается с дерматологическими побочками к врачам. Среди самых частых — диффузное выпадение волос у пациентов, ранее инфицированных SARS‐CoV‐2. По всем клиническим проявлениям такая потеря волос совпадала с уже хорошо известным явлением — телогеновой алопецией (telogen effluvium). Телогеновая алопеция — это выпадение волос, которое обычно начинается спустя несколько месяцев после перенесенного сильного стресса. Такая алопеция часто встречается, например, у женщин в послеродовом периоде. По последним данным, после коронавируса с ней сталкивается около 25% переболевших.

В норме от 85 до 90% наших волос находятся в стадии активного роста — анагена. Около 5% находятся в катогене — фазе выпадения, а остальные находятся в «спящей» фазе — телогене. В этой фазе волос не растет и просто висит на вашей голове, прежде чем упасть, — обычно этот период «спячки» длится от двух до четырех месяцев. На смену выпавшему волосу приходит новый и начинает активно расти. Но при телогеновой алопеции этот цикл немного меняется: в «спящую» телогеновую фазу уходит сразу 30% волос. Это значит, что все эти 30% одновременно перестают расти и вскоре выпадают. Притом что в норме каждый из нас теряет около 100 волос в день, при телогеновой алопеции этот показатель достигает 300.

Длительность телогеновой фазы объясняет, почему большинство людей замечает клоки волос на расческе не сразу после перенесенного коронавируса, а лишь спустя несколько месяцев. А вот портить жизнь она может довольно долго: в среднем постепенное восстановление начинается через три месяца, но замечать подозрительно много волос на подушке вы можете еще полгода. Хорошая новость в том, что в какой‑то момент волосы точно начнут снова расти, даже если кажется, что этого не произойдет. Новость чуть похуже: в острой фазе едва ли что‑то поможет прекратить выпадение волос, ее нужно просто переждать. А когда рост волос постепенно начнет восстанавливаться, можно поддержать и ускорить процесс мезотерапией или использованием наружных лосьонов для стимуляции кровотока. Процедуры и средства назначить должен врач — по показаниям и исходя из состояния волос и кожи головы.