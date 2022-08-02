Шведский массмаркет временно открывает магазины: первыми запустились точки в «Метрополисе» и «Авиапарке». «Афиша Daily» выяснила, надолго ли это, что с ценами, как поступить с подарочными картами, сколько времени стоять в очереди и ждать ли открытия других брендов холдинга — от Cos до Weekday.

Последнее «прощай» 1 августа российские магазины H&M должны были вновь открыться для покупателей, но только на время, чтобы продать остатки товара и окончательно уйти с российского рынка. В итоге событие перенеслось на один день: 2 августа ретейлер открыл свои точки в двух московских ТЦ — «Авиапарке» и «Метрополисе». Ожидается, что в ближайшие дни заработают и другие магазины. По информации РБК, 3 августа точка шведской сети начнет работать в петербургском ТЦ «Галерея». Также корнер бренда скоро откроется в ТК «Невский центр», но точная дата пока не сообщается. Кроме того, ожидается открытие и других брендов холдинга — COS, Arket, Monki, Other Stories и Weekday.

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Обстановка накаляется «Афиша Daily» пообщалась с покупательницей Кристиной, которая приехала в «Авиапарк» после того, как увидела новость об открытии в телеграме. «Я провела в магазине около двух часов, из них час — в очереди на кассу. На момент моего приезда вход в сам H&M был свободный, а очереди в примерочные уже были огромные — как в выходной день. Когда же я покинула магазин, вход уже был закрыт, а очередь к нему тянулась через половину «Авиапарка» . Ограничения на покупку и примерку вещей не было. Что касается цен, то по ощущениям они такие же, как раньше. Правда, на части вещей не было ценников.

Очередь в «Метрополисе»

Очередь в «Авиапарке»

В залах было спокойно и не людно — опять же, представьте обычный выходной день в H&M. Были открыты все разделы, только отдельно стоящий H&M Home был закрыт: на кассе не смогли сказать, когда он откроется. Больше всего людей было в детском отделе. Интересно, что эскалатор между детским и взрослым отделами был отключен, и первое время не работал лифт, поэтому родители оказались в изоляции . Женщина передо мной не смогла сходить за детскими вещами, потому что не получалось подняться с коляской». По словам Кристины, программа лояльности и подарочные карты не работают: суммы с последних предлагают обменять на деньги.

Конец истории Сообщается, что сеть будет открыта до тех пор, пока не распродадут весь сток. При этом летняя коллекция не успела доехать до России, поэтому на прилавках представлены прошлые капсулы. Сделать заказ в интернет-магазине нельзя.

На данный момент шведский холдинг H&M Group (H&M, COS, & Other Stories и другие) выставил на продажу свой российский бизнес, пишет «Коммерсант». По данным собеседника издания, среди активов — аренда 170 магазинов и распределительный центр: найти подходящего кандидата на рынке модного ретейла, который мог бы сразу занять все площади H&M и обеспечить сопоставимый объем поставок, будет непросто. Однако предложение о покупке бизнеса H&M в России уже получили крупнейшие ретейлеры — в частности, Melon Fashion Group, «Спортмастер» и Gloria Jeans. Также есть предположение, что это может быть иностранный покупатель из дружественных стран — в телеграме уже надеются на внимание со стороны турецких бизнесменов.