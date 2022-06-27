В начале июня на одном из самых известных российских маркетплейсов появились товары компании Inditex — от Zara и Massimo Dutti до Pull & Bear и Stradivarius. «Афиша Daily» выяснила, что это за коллекции и стоит ли ждать новых релизов от вставших на паузу магазинов.

Привычный массмаркет — теперь на Wildberries

В начале июня авторы телеграм-каналов обратили внимание, что на маркетплейсе Wildberries появились бренды компании Inditex, приостановившей свою деятельность в России, — Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Massimo Dutti. Редакторы «Афиши Daily» также обнаружили там Oysho и Zara Home — последняя, правда, представлена только категорией ароматов и полотенец.

Стилист и автор канала «Мегастиль» Ира Дубина предположила, что маркетплейс выкупил остатки осенне-зимних коллекций. Но консалтинговое агентство FCG рассказало РИА «Новости», что на платформе также представлены вещи из весенне-летнего сезона, которые были произведены именно для российского рынка с учетом спроса. По словам экспертов агентства, остановка продаж сотен магазинов Inditex — это «мертвые деньги» и огромные товарные излишки . Эти вещи не нужны нигде, кроме России, так как магазины на остальных рынках имеют собственный сток товаров. Именно поэтому пришлось искать альтернативные пути сбыта.

Сервис аналитики Moneyplace поделился c «Афишей» данными о брендах Inditex на маркетплейсе Wildberries. Компания разместила новый товар на складах в Подольске и Казани. Что касается количества вещей, то по состоянию на конец июня у Bershka было 33 500 товаров, у Stradivarius 12 500, а у Massimo Dutti — 8700. Некоторые из марок продолжают пополнять стоки, а их продажи растут с каждым днем. Например, у той же Bershka за последнюю неделю оборот вырос с 200 тысяч рублей до 5 с лишним миллионов. А у Zara с 24 по 26 июня сумма заказов увеличилась с 5 до 13 миллионов.

Ждать ли новых коллекций ушедших брендов на российских маркетплейсах?

Агентство FCG предлагает не радоваться раньше времени: по их словам, новых коллекций мы не увидим , потому что Zara, как и H&M с Uniqlo, работает по вертикальной схеме продаж, то есть реализует товар исключительно в собственных магазинах. После распродажи уже ввезенных в РФ коллекций в случае окончательного ухода их новые поставки будут невозможны. В том числе и через «параллельный импорт» — так как у них нет оптовых продаж, франшиз и других агентских схем. То есть закупать оригиналы «параллельно» не у кого — только реплики у производителей контрафакта.

При этом компаниям, которые имеют оптовых партнеров, гораздо легче перестраивать свои схемы работы, — сообщает FCG. Например, Mango работает через локальных франчайзинговых партнеров и продается на российских и зарубежных маркетплейсах. Польский холдинг LPP (Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp) передал права своему китайскому партнеру. А коллекции Puma, Calvin Klein и Levi’s можно закупать оптом для продаж в мультибрендах и на маркетплейсах.