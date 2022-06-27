В начале июня на одном из самых известных российских маркетплейсов появились товары компании Inditex — от Zara и Massimo Dutti до Pull & Bear и Stradivarius. «Афиша Daily» выяснила, что это за коллекции и стоит ли ждать новых релизов от вставших на паузу магазинов.
Привычный массмаркет — теперь на Wildberries
В начале июня авторы телеграм-каналов обратили внимание, что на маркетплейсе Wildberries появились бренды компании Inditex, приостановившей свою деятельность в России, — Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Massimo Dutti. Редакторы «Афиши Daily» также обнаружили там Oysho и Zara Home — последняя, правда, представлена только категорией ароматов и полотенец.
Стилист и автор канала «Мегастиль» Ира Дубина предположила, что маркетплейс выкупил остатки осенне-зимних коллекций. Но консалтинговое агентство FCG рассказало РИА «Новости», что на платформе также представлены вещи из весенне-летнего сезона, которые были произведены именно для российского рынка с учетом спроса. По словам экспертов агентства, остановка продаж сотен магазинов Inditex — это «мертвые деньги» и огромные товарные излишки. Эти вещи не нужны нигде, кроме России, так как магазины на остальных рынках имеют собственный сток товаров. Именно поэтому пришлось искать альтернативные пути сбыта.
Сервис аналитики Moneyplace поделился c «Афишей» данными о брендах Inditex на маркетплейсе Wildberries. Компания разместила новый товар на складах в Подольске и Казани. Что касается количества вещей, то по состоянию на конец июня у Bershka было 33 500 товаров, у Stradivarius 12 500, а у Massimo Dutti — 8700. Некоторые из марок продолжают пополнять стоки, а их продажи растут с каждым днем. Например, у той же Bershka за последнюю неделю оборот вырос с 200 тысяч рублей до 5 с лишним миллионов. А у Zara с 24 по 26 июня сумма заказов увеличилась с 5 до 13 миллионов.
Ждать ли новых коллекций ушедших брендов на российских маркетплейсах?
Агентство FCG предлагает не радоваться раньше времени: по их словам, новых коллекций мы не увидим, потому что Zara, как и H&M с Uniqlo, работает по вертикальной схеме продаж, то есть реализует товар исключительно в собственных магазинах. После распродажи уже ввезенных в РФ коллекций в случае окончательного ухода их новые поставки будут невозможны. В том числе и через «параллельный импорт» — так как у них нет оптовых продаж, франшиз и других агентских схем. То есть закупать оригиналы «параллельно» не у кого — только реплики у производителей контрафакта.
При этом компаниям, которые имеют оптовых партнеров, гораздо легче перестраивать свои схемы работы, — сообщает FCG. Например, Mango работает через локальных франчайзинговых партнеров и продается на российских и зарубежных маркетплейсах. Польский холдинг LPP (Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp) передал права своему китайскому партнеру. А коллекции Puma, Calvin Klein и Levi’s можно закупать оптом для продаж в мультибрендах и на маркетплейсах.
Wildberries отказался отвечать на запросы «Афише Daily» о дальнейшей судьбе Inditex на их платформе. А вот «Стокманн», через который Zara много лет назад как раз заходила на российский рынок, рассказал нашему изданию, что прямо сейчас рассматривает запросы на сотрудничество с несколькими международными брендами. В том числе более демократичной ценовой категории, чем уже представленные на платформе. Также обсуждаются варианты реализации не только на площадках универмагов. При этом конкретно от Inditex запросов пока не поступало.
На какие вещи из текущего ассортимента стоит обратить внимание?
Айтемы брендов Inditex разлетаются на маркетплейсе как горячие пирожки. И это несмотря на то, что в результате инфляции июньские цены на товары на 20–35% выше, чем стартовые весенние цены, заявленные в онлайн-магазинах самих брендов. Если вы тоже не хотите упустить возможность обновить гардероб в привычных марках, советуем обратить внимание не на фастфешен-тренды, а на более долгоиграющие предметы, которые укрепят вашу базовую капсулу на много сезонов вперед.