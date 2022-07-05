Мягкая игрушка. Символом IKEA в России стала акула, но я больше всего любил скунса Сагоскатта, одну из игрушек, изготовленных по детским рисункам. Скунс был лимитированным, так что пропал из магазинов много лет назад — и мне очень жаль, что мой экземпляр тоже давно утерян.