5 июля в IKEA стартовала онлайн-продажа товаров со складов. Сделать заказ можно будет только в городах, где есть магазины ретейлера. Несмотря на то, что пользователи уже сталкиваются с трудностями при заказе, мы советуем все же попытать счаcтья (или отправиться на «Авито»). Поэтому делимся нашими любимыми вещами, проверенными временем.
По техническим причинам онлайн-покупки на ikea.com.ru снова не доступны, но магазин работает над решением проблемы.
Шеф-редактор раздела «Красота»
Прикроватная тумба, 2999 р. Тумбу на двух колесиках легко отодвигать, если нужно. А еще нравится, что она выглядит немного индустриально благодаря стальному основанию.
Бокал для игристого, 999 р. за набор из 4 штук. Самые нарядные креманки для игристого. Быстрый и дешевый способ романтизировать свой быт.
Редактор раздела «Деньги»
Вспениватель молока, 119 р. Я очень люблю кофе с красивой пенкой. С помощью этого дешевого и простого инструмента можно взбить холодное молоко всего за несколько секунд. Знаю, что некоторым удается взбивать этим капучинатором даже белки!
Доска для записей, 599 р. У этой доски устойчивые крепления (служат мне уже несколько лет). Также в наборе есть канцелярские кнопки, с их помощью можно вешать заметки, списки дел. Подойдет таким же контрол-фрикам, как и я.
Редактор раздела «Музыка»
Мягкая игрушка, 999 р. Милейшая игрушка сибирского хаски. Больше всего ее полюбила моя собака, которая каждый вечер проводит с ним в формате «размотаю и порву», а потом спит в обнимку.
Рюкзак, 2999 р. Этот рюкзак прошел со мной не одно путешествие — в поездах, самолетах, автобусах, автомобилях и даже на лодках — и, несмотря на свою «белизну», все еще не обветшал. Вообще считаю, что икеевские рюкзаки страшно недооценены: они очень крепкие и очень удобные.
Пакеты для хранения, 329 р. Я в эти пакеты засовывал все: от круп до таблеток, от документов до денег. Идеальное приобретение для любой дороги или домашнего хранения. Наряду с рюкзаками одна из вещей, которых будет очень не хватать.
Редактор раздела «Еда»
Каркас кровати, 2799 р. Если вам нужна кровать на дачу или просто очень бюджетная и лаконичная кровать, обратите внимание на эту модель. Кажется, она впишется в любой интерьер, а еще первые пару недель в комнате будет стоять приятный древесный аромат — каркас делают из массива сосны.
Натяжная простыня, 1399 р. Простыни на резинке — лучшее, что может случиться с теми, кто не любит долго менять постельное белье. В IKEA есть совсем недорогие тонкие простыни из хлопка или варианты подороже — более плотные и гладкие.
Щетка для мытья посуды, 69 р. За 69 рублей получите и отличную щетку для посуды, и скребок с обратной стороны, чтобы удалять самые сложные загрязнения. Например, пригоревшую к сковороде или сотейнику пищу. Еще такой щеткой удобно мыть раковину благодаря длинной ручке и жесткой щетине.
Набор кружек, 999 р. Одна из любимых серий посуды. В комплекте 4 одинаковых по форме предмета с разными узорами. Есть стаканы, плоские десертные тарелки или небольшие плошки в синем или зеленом цвете.
Культурный редактор
Сумка для одежды, 249 р. Сумка, которая изменила мои путешествия к лучшему: складываешь чистые вещи в одно отделение, а по мере использования перекладываешь во второе. Проще придумать невозможно, да и не нужно.
Подставка для монитора, 1499 р. Сперва я думал, что эта подставка позволяет удобно хранить клавиатуру или какие‑нибудь еще мелочи, но два месяца назад оказалось, что предназначение у нее другое: под ней замечательно умещается кошечка.
Мягкая игрушка. Символом IKEA в России стала акула, но я больше всего любил скунса Сагоскатта, одну из игрушек, изготовленных по детским рисункам. Скунс был лимитированным, так что пропал из магазинов много лет назад — и мне очень жаль, что мой экземпляр тоже давно утерян.
Редактор раздела «Инфопорно»
Письменный стол, 12 999 р. Оказался идеальным по габаритам, правда, немного низким для моего роста. Мне особенно нравятся выдвижные ящики. Они выглядят как часть столешницы, при этом туда отлично помещается бумага формата А4. В одном из ящиков оказалось достаточно места, чтобы разложить там всю мою скромную коллекцию косметики.
Мягкая игрушка, 1499 руб. Удивительно, но у этой мягкой игрушки максимально эргономичная форма. Поэтому ее очень удобно обнимать, а также можно использовать как подушку. Время от времени ее можно стирать, предварительно вынув наполнитель. А в случае необходимости добавить синтепон.
Тревел-редактор
Разделочная доска, 499 р. Незаменимые мелочи, которые превращают маленькую кухню в красивое удобно организованное пространство и спасают от кричащих предметов из супермаркетов: от классных серых губок для мытья посуды (почему они везде истошных цветов?) и силиконового коврика для выпечки до пластиковой подставки для ножей и сервировочных досок из акации и бамбука.
Подставка для ножей, 999 р.
Набор губок, 129 р.
Гирлянда, 999 р. И, конечно, всякие интерьерные штуки: светодиодная гирлянда и шпалера для балкона, минималистичные вазы для цветов. А еще невероятный сетчатый фонарь «Солвиден», который я успела купить, пока его не сняли с продажи: он создает ажурную тень на весь балкон.
Шпалера, 2499 р.