Российская IKEA назвала города, в которых можно будет купить товары со склада

IKEA начнет массовую онлайн-продажу со складов в России 5 июля. Купить себе товары смогут все желающие, но не во всех городах, сообщается на сайте.

Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины ретейлера, и на прилегающей к ним территории (не более 50 километров от города): Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа.

В тех же городах можно оформить самовывоз из магазина или пункта выдачи заказов партнеров IKEA.

1 июля IKEA объявила о переносе онлайн-распродажи.

3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, а в середине июня сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

Оставшиеся на складах товары пока могут купить лишь сотрудники. Закрытая распродажа стартовала 27 июня.