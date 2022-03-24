В России приостановил свою деятельность шведский гигант IKEA, благодаря которому последние 15 лет обычные россияне могли делать свои дома уютными и современными без больших затрат. Основатель дизайн-бюро LINES Влад Седов рассказал «Афише Daily», на какие отечественные бренды теперь обратить внимание и как выкручиваться в сложившейся ситуации.

Что будет с рынком товаров для дома? Скорее всего, в перспективе двух-трех месяцев рынок переориентируется на отечественных и азиатских производителей. Но даже российские товары и материалы станут дороже, чем раньше . Сборка происходит в нашей стране, но ткань для мягкой мебели закупается в Италии, а для изготовления простой фанеры требуется иностранный клей. Товары, которые делаются полностью из российского сырья, невозможны без иностранных станков или навыков зарубежных специалистов. Компании могут продолжить уходить с рынка. Но если нет необходимости в срочном решении, можно подождать и посмотреть на развитие ситуации. Возможно, некоторые крупные бренды вроде IKEA и OBI вернутся после завершения активного кризисного периода. С другой стороны, эксперты сферы дизайна считают, что цены вряд ли будут снижаться, а, возможно, еще продолжат расти. На какие отечественные бренды обратить внимание?

Archipelago

© Archipelago

Сдержанные и выразительные предметы интерьера, созданные архитекторами. В каталоге можно найти как мягкую мебель, так и корпусную.

Цены Пуфы — от 25 000 р., столы — от 36 100 р. Сайт archipelago.studio

Delo Design

© Delo Design

Студия специализируется на стульях, диванах и креслах в стиле функционального минимализма. Но также недавно дизайнеры начали создавать коллекции посуды и аксессуаров для дома. На сайте можно выбрать красивые и необычные вешалки для одежды, плед, подсвечник и предметы для ванной комнаты.

Цены Посуда — от 600 р. за чашку, мебель — от 9000 р. за барный табурет Сайт delo-design.com

Eburet Studio

© Eburet Studio

Все предметы интерьера создаются из переработанного пластика. В каталоге есть яркие тумбочки, столики и стулья. Также специалисты студии могут создать предмет интерьера по индивидуальному эскизу.

Цены Столик — от 18 000 р. Сайт eburet.studio

«Один гений»

© «Один гений»

Бюро дизайнерской мебели основал театральный художник со своей женой. Все изделия больше похожи на скульптуры, чем на обычные тумбы и столы, они отличаются необычной формой или орнаментом. В каталоге — кровати, комоды, зеркала и небольшие предметы интерьера.

Цены Стеллаж — от 27 000 р., журнальный стол — от 46 000 р. Сайт www.odingeniy.ru

Cezzle

© Cezzle

Цементная плитка с орнаментами, фигурами и цветами. Посмотрев на выложенную ей стену, легко можно представить себя в прибрежном европейском городке.

Цены 300–330 р. за шт. Сайт cezzle.com

Мастерская Никиты Максимова

© Мастерская Никиты Максимова

Бренд специализируется на дизайнерской мебели из фанеры. Никита создает простые стеллажи и столы, а также целые кухни, стены комнат и двери. Вся мебель натурального цвета, в качестве покрытия используется только лак.

Цены По запросу Сайт nikitamaximov.com

Lick My Brick

© Lick My Brick

Марка специализируется на терраццо — строительном материале родом из Венеции. Это смесь бетона и каменных заполнителей различных пород. Из него создают яркие столики, тумбы и пуфы. Все предметы Lick My Brick изготавливаются вручную в Санкт-Петербурге и выпущены ограниченным тиражом. Приятные на ощупь бесшовные блоки весят около 45–55 кг, при этом их легко передвигать без вреда для напольного покрытия благодаря фетровым накладкам.

Цены От 75 000 р. Сайт lickmybrick.com

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«Центрсвет»

© «Центрсвет»

Крупный производитель качественного современного интерьерного света, работающий на рынке с 2005 года. За это время их лаконичные решения собрали сотню международных наград.

Цены Миниатюрный светильник — от 4000 р., подвесной светильник-шар — от 14 200 р. Сайт centrsvet.ru

Archpole

© Archpole

Archpole придумали и сделали архитекторы — марка насчитывает около 500 предметов мебели и интерьера с широкой линейкой размеров и отделок. Помимо стульев, консолей, кресел и комодов, тут можно найти, к примеру, детскую мебель, а также необычные айтемы вроде манекенов-вешалок и настенных рогов.

Цены Настенный крючок — от 936 р., табурет — от 9984 р.

Woodi Furniture

© Woodi Furniture

Московский бренд, вдохновившийся европейскими моделями мебели 1950-х годов. Его особенность — объемные геометричные фасады, цвет и дизайн которых можно подобрать самостоятельно, и ножки-конусы. Коллекции постоянно обновляются.

Цены Лампа — от 3700 р., пуф — от 11 800 р. Сайт woodido.ru

«Яратам»

© «Яратам»

Бренд из Татарстана: «яратам» переводится с татарского как «люблю». Это в первую очередь удобная и надежная мебель, в которой идея и функция преобладают над украшательством.

Цены Стул — от 26 500 р., стол — от 44 500 р. Сайт yaratam.design

Еще один вариант: делайте предметы интерьера своими руками

Домашний DIY сегодня очень популярен, на Pinterest можно найти сотни фотографий с инструкциями, как своими руками сделать стол, тумбочку или картину. Например, здорово выглядят объемные картины из текстурной акриловой пасты. Такой объект несложно сделать самостоятельно. Вам понадобится холст, текстурная паста и краска, которой в конце можно покрыть изображение. Абстракционизм сейчас в тренде, так что на холсте можно изображать любые линии и фигуры.

© Pexels

Также своими руками можно создать необычную мебель, отделанную плиткой. Это более трудозатратно и дорого, но результат будет выглядеть очень эффектно. Плитку можно приклеивать как к уже готовому предмету интерьера, так и на самодельный каркас из дерева или пластика. Нанесение плитки и затирка швов — не сложнее, чем в ванной.

© p0ly_designs

Для тех, кто не любит создавать что‑то самостоятельно, на российском рынке есть студии, которые производят мебель и другие предметы интерьера по индивидуальному заказу. Вместе с такими компаниями можно сделать реплику известной вазы или лампы, которая станет акцентным элементом в интерьере. Например, петербургская студия Handle изготавливает светильники ручной работы.