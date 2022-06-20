Авторы телеграм-каналов сошлись во мнении: большинство известных модных блогеров не имеют уникального стиля и похожи друга на друга. Разбираемся, почему так получилось и за какими фешен-инфлюэнсерами тогда стоит следить.

Каких модных блогеров критикуют?

Однотипных инфлюэнсеров можно разделить на две категории. Первая — блогеры, с головы до ног одетые в вещи с логотипами и курсирующие с одного пресс-мероприятия на другое. Кстати, по монограммам на одежде из сторис можно угадать, какой именно бренд устраивает сегодня ивент. Пример — Леони Ханне, у которой почти четыре с половиной миллиона подписчиков в инстаграме*. На ее странице вы увидите последние сумочные релизы и главные луки сезона — все на выверенных кадрах с идеальными позами и живописным фоном.

Вторая категория — блогеры с бежевыми профилями (которые теперь стали серыми). Эти девушки используют одни и те же категории вещей и, что важно, стилистические приемы: брючные костюмы с кроп-топами, спортивные джоггеры с формальными пиджаками, худи с длинными тренчами. В итоге их профили в соцсетях стали неотличимы один от другого (кажется, даже бьюти-хаки у них одинаковые — обратите внимание на светлые небрежные укладки или пучки).

Почему так вышло, что все инфлюэнсеры одинаковые?

Блогеры-«логоманы» из первой категории стали ходячей рекламой брендов, которые платят им за интеграции. Причем часто это может быть не коммерческое размещение, а так называемая дружба между маркой и инфлюэнсером : первые предоставляют одежду и приглашения на шоу и пресс-дни (часто за рубежом и в красивых локациях), а вторые — развернутый репортаж в сторис и ленте на миллионную аудиторию — все с отметками, конечно. Отсюда получаются однотипные Леони Ханне. Инфлюэнсеры-минималисты же так популярны потому, что показывают доступную моду и не хотят думать дальше пары проверенных комбинаций. Аудитории заходит: приятно думать, что тоже сможешь повторить лук из жакета и треников, собрав его в ближайшем магазине, и выглядеть стильно.

На каких блогеров тогда подписаться?

Если вы тоже устали от блогеров-билбордов и блогеров-нормкорщиков, обратите внимание на микроинфлюэнсеров с собственным стилем. Часто это девушки, которые работают в модной индустрии, открывают для себя (и своих подписчиков) классные локальные марки, регулярно наведываются в винтажные магазины и сами задают новые тренды, а не следуют тем, о которых уже написали все журналы.

@emmafridsell практикует скандинавский стиль новой волны — яркий и эклектичный © emmafridsell/Instagram* 1 из 7 @ninauc показывает идеальный курортный гардероб © ninauc/Instagram* 2 из 7 @bayagorbusha адаптирует образы технокобры под городские реалии © bayagorbusha/Instagram* 3 из 7 @monikh научит внедрять в гардероб этнические мотивы © monikh/Instagram* 4 из 7 @linneklund — мастер по сочетанию несочетаемого © linneklund/Instagram* 5 из 7 @emnitta — еще одна девушка из теплых краев, так что к ней идем за вдохновением для отпускных образов © emnitta/Instagram* 6 из 7 У @isseyeehaw что ни фото, то референс к стилистике Y2K © isseyeehaw/Instagram* 7 из 7

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