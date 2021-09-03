Кажется, с точки зрения стиля скандинавы делятся на два диаметрально противоположных типа. Одни носят монохром, простые силуэты и условный Cos. Другие смешивают принты, цвета и выбирают & Other Stories (или Ganni). В массовом сознании почему‑то закрепился только первый тип, хотя на последней Неделе моды в Копенгагене преобладал второй.

Цветная кожа

Изделия из черной кожи прочно вошли в наши гардеробы. А вот цветные пока в новинку: скандинавы носят их в паре с яркими однотонными или принтованными вещами. Найти одежду из цветной кожи в массмаркете все еще проблематично, остается надеяться, что тренд перерастет в глобальный и его поддержат магазины.

Острые плечи

Прошлым летом мы активно носили майки с подплечниками, теперь пришло время пиджаков, блуз и платьев. Такой силуэт визуально меняет фигуру, делая акцент на верхней части тела, поэтому желательно отметить талию. Подсказка: найти вещи с подплечниками можно в винтажных магазинах или в гардеробе мамы и бабушки.

Инфантильный стиль

Тренд на «детские» вещи укрепился в пандемию: то ли после повального увлечения бисероплетением, то ли как радикальный ответ на глобальные трудности. Пастельные цвета, «простенькие» принты, как будто самодельные аксессуары — все это можно замиксовать с формальными вещами «взрослого» гардероба, а можно носить тотал-луком.