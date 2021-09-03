Кажется, с точки зрения стиля скандинавы делятся на два диаметрально противоположных типа. Одни носят монохром, простые силуэты и условный Cos. Другие смешивают принты, цвета и выбирают & Other Stories (или Ganni). В массовом сознании почему‑то закрепился только первый тип, хотя на последней Неделе моды в Копенгагене преобладал второй.

Цветная кожа

Изделия из черной кожи прочно вошли в наши гардеробы. А вот цветные пока в новинку: скандинавы носят их в паре с яркими однотонными или принтованными вещами. Найти одежду из цветной кожи в массмаркете все еще проблематично, остается надеяться, что тренд перерастет в глобальный и его поддержат магазины.

Katerina Kvit

146 490 р.

Mango

14 999 р.

Lime

3599 р.

Arma

19 360 р.

Marni

16 300 р.

Острые плечи

Прошлым летом мы активно носили майки с подплечниками, теперь пришло время пиджаков, блуз и платьев. Такой силуэт визуально меняет фигуру, делая акцент на верхней части тела, поэтому желательно отметить талию. Подсказка: найти вещи с подплечниками можно в винтажных магазинах или в гардеробе мамы и бабушки.

Federica Tosi

28 536 р.

Zara

7999 р.

Zara

4499 р.

The Attico

30 331 р.

Mango

1499 р.

Инфантильный стиль

Тренд на «детские» вещи укрепился в пандемию: то ли после повального увлечения бисероплетением, то ли как радикальный ответ на глобальные трудности. Пастельные цвета, «простенькие» принты, как будто самодельные аксессуары — все это можно замиксовать с формальными вещами «взрослого» гардероба, а можно носить тотал-луком.

Ganni

€195

Monki

1500 р.

Bershka

1799 р.

Monki

2100 р.

& Other Stories

6990 р.
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