Химические розы, букет грибов и булгаковские цветы — собрали самые любопытные цветочные ароматы, которые впишутся в весеннее тепло.

Aerin Mediterranean — Honeysuckle Mimosa

Пушистые желтые цветы с кисло-медовым запахом — на самом деле не настоящая мимоза, а ее родственница, серебристая акация. Аромат Aerin тоже не то, чем кажется. Это не душистый, «тревожный» букет, который несла в руках Маргарита, а, скорее, плантации растения у побережья. Когда уходит сладость желтых бутонов, смешанная с горечью кожи цитрусов, проявляется легкий солоноватый оттенок морской воды.

Prada — Infusion D’Iris

Ирис — один из любимых ингредиентов парфюмеров, когда речь заходит о пудровых ароматах. Цветок действительно идеально передает дух старой французской пудры, помады люксового бренда и другой косметики с классическими отдушкам. Иногда у брендов получается даже слишком реалистично и ирисовые композиции ругают за «запах бабушкиного шкафа». Infusion D’Iris — отличный пример сбалансированного ирисового аромата. Вместо жилистых листьев, которые добавили бы горчинки и свежести, или щедрой горсти мускуса, которая превратила бы аромат в настоящую пудру, щекочущую нос, парфюмеры бренда дополнили пирамиду ненавязчивыми белыми цветами. Последние подчеркнули сладость оригинального элемента композиции и помогли передать ирис наиболее достоверно.

Loewe — Solo Atlas

Эфирное масло цветков апельсина — нероли — можно встретить в доброй части ароматов про весну, солнце и отпуск. Как правило, в таких композициях на первый план выходит сладость, чем‑то напоминающая запах нарцисса. Loewe подчеркнул другой оттенок нероли, тягучий и камфорный. Для этого душистое масло обрамили солью, землянистым ветивером и смолами. Получился аромат, которым мог бы пахнуть спрей от кашля, если бы его делали парфюмеры.

Zielinski & Rozen — «Роза, жасмин, нарцисс»

Новая композиция любимого бренда владельцев центральных ресторанов Москвы звучит так же мощно, как и подобает ее названию. Соединить три активных цветка, розу, жасмин и нарцисс, в одно складное произведение — задача амбициозная. Бренд с ней справился, но не так, как вы представляете. Роза в этом трио выступает на переднем плане и больше похожа на сладкий джем. Нарцисс и жасмин передают ей необычный химический, бензиновый оттенок. Именно так могло пахнуть в саду Червонной Королевы, когда садовники старательно покрывали краской кусты белых роз.

Estée Lauder — Radiant Mirage

Художница Джилл Блисс собирает диковинные букеты — она заменяет привычные цветы грибами. Пестрые шляпки хоть и могут вызывать трипофобный дискомфорт, но выглядят завораживающе. Кажется, что именно такие букеты вдохновили парфюмера Квентина Биша добавить в жасминовую композицию грибные, земельные пачули и ореховый сандал и создать аромат, который хочется съесть не на десерт, но на ужин.

L’Occitane — «Вишневые ночи»

Запахи чистоты — все еще очень востребованный ольфакторный профиль, набравший популярность во время карантина. Обычно в эти шипучие мускусные ароматы добавляют пудровый ирис, но французы, разбирающиеся в мыле, решили украсить композицию ненавязчивым цветом вишни. Поэтому «Вишневые ночи» получились больше похожими на «Вишневое утро» — свежий запах скрипучего постельного белья, выстиранного со сладким, но свежим цветочным кондиционером.

Vilhelm Parfumerie — A Lilac a Day

Яблока в день, согласно поговорке, достаточно, чтобы не ходить к доктору. Одно распыление A Lilac a Day тоже условно заменит врача-психотерапевта — эффект погружения в детство от этого запаха не уступает терапии. Сирень в граненом флаконе вышла настолько реалистичной, что в голове сразу всплывают картины дороги в школу и пышных цветущих кустов, возле которых непременно фотографируются одноклассницы. Легкая горечь, которая обычно сопровождает концентрированный запах лиловых соцветий, тоже присутствует.