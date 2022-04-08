Химические розы, букет грибов и булгаковские цветы — собрали самые любопытные цветочные ароматы, которые впишутся в весеннее тепло.

Aerin Mediterranean — Honeysuckle Mimosa

Пушистые желтые цветы с кисло-медовым запахом — на самом деле не настоящая мимоза, а ее родственница, серебристая акация. Аромат Aerin тоже не то, чем кажется. Это не душистый, «тревожный» букет, который несла в руках Маргарита, а, скорее, плантации растения у побережья. Когда уходит сладость желтых бутонов, смешанная с горечью кожи цитрусов, проявляется легкий солоноватый оттенок морской воды.

Цена от 8970 р.

Prada — Infusion D’Iris

Ирис — один из любимых ингредиентов парфюмеров, когда речь заходит о пудровых ароматах. Цветок действительно идеально передает дух старой французской пудры, помады люксового бренда и другой косметики с классическими отдушкам. Иногда у брендов получается даже слишком реалистично и ирисовые композиции ругают за «запах бабушкиного шкафа».

Infusion D’Iris — отличный пример сбалансированного ирисового аромата. Вместо жилистых листьев, которые добавили бы горчинки и свежести, или щедрой горсти мускуса, которая превратила бы аромат в настоящую пудру, щекочущую нос, парфюмеры бренда дополнили пирамиду ненавязчивыми белыми цветами. Последние подчеркнули сладость оригинального элемента композиции и помогли передать ирис наиболее достоверно.

Цена от 7799 р.

Loewe — Solo Atlas

Эфирное масло цветков апельсина — нероли — можно встретить в доброй части ароматов про весну, солнце и отпуск. Как правило, в таких композициях на первый план выходит сладость, чем‑то напоминающая запах нарцисса. Loewe подчеркнул другой оттенок нероли, тягучий и камфорный. Для этого душистое масло обрамили солью, землянистым ветивером и смолами. Получился аромат, которым мог бы пахнуть спрей от кашля, если бы его делали парфюмеры.

Цена 14 100 р.

Zielinski & Rozen — «Роза, жасмин, нарцисс»

Новая композиция любимого бренда владельцев центральных ресторанов Москвы звучит так же мощно, как и подобает ее названию. Соединить три активных цветка, розу, жасмин и нарцисс, в одно складное произведение — задача амбициозная. Бренд с ней справился, но не так, как вы представляете.

Роза в этом трио выступает на переднем плане и больше похожа на сладкий джем. Нарцисс и жасмин передают ей необычный химический, бензиновый оттенок. Именно так могло пахнуть в саду Червонной Королевы, когда садовники старательно покрывали краской кусты белых роз.

Цена 5724 р.

Estée Lauder — Radiant Mirage

Художница Джилл Блисс собирает диковинные букеты — она заменяет привычные цветы грибами. Пестрые шляпки хоть и могут вызывать трипофобный дискомфорт, но выглядят завораживающе.

Кажется, что именно такие букеты вдохновили парфюмера Квентина Биша добавить в жасминовую композицию грибные, земельные пачули и ореховый сандал и создать аромат, который хочется съесть не на десерт, но на ужин.

Цена от 9945 р.

L’Occitane — «Вишневые ночи»

Запахи чистоты — все еще очень востребованный ольфакторный профиль, набравший популярность во время карантина. Обычно в эти шипучие мускусные ароматы добавляют пудровый ирис, но французы, разбирающиеся в мыле, решили украсить композицию ненавязчивым цветом вишни. Поэтому «Вишневые ночи» получились больше похожими на «Вишневое утро» — свежий запах скрипучего постельного белья, выстиранного со сладким, но свежим цветочным кондиционером.

Цена 5600 р.

Vilhelm Parfumerie — A Lilac a Day

Яблока в день, согласно поговорке, достаточно, чтобы не ходить к доктору. Одно распыление A Lilac a Day тоже условно заменит врача-психотерапевта — эффект погружения в детство от этого запаха не уступает терапии. Сирень в граненом флаконе вышла настолько реалистичной, что в голове сразу всплывают картины дороги в школу и пышных цветущих кустов, возле которых непременно фотографируются одноклассницы. Легкая горечь, которая обычно сопровождает концентрированный запах лиловых соцветий, тоже присутствует.

Цена 17 172 р.
Подробности по теме
Парфюмерные новинки марта
Парфюмерные новинки марта