Запах чистоты, секса, винтажного магазина и фруктового вина. Ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии апреля.
Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette
Аромат, который одновременно связывают и с чистотой, и с сексом, в лимитированном матовом футляре.
Цена 7995 р.
L’Occitane Herbae «Шалфей»
Изящная зеленая трубочка, напоминающая травинку, как спойлер к аромату с шалфеем и чабрецом.
Цена 6920 р.
Dolce & Gabbana Dolce Lily
Корзина кисло-сладких тропических фруктов с акцентом на маракуйе.
Цена 3783 р.
Nina Ricci Nina Soleil
Солнечный аромат для поклонников фруктов и сладости. Цитрусы сменяются сливочной помадкой.
Цена 6210 р.
Byredo De Los Santos
Аромат, посвященный мексиканским традициям, сравнивают с запахом города после дождя и ароматом винтажных магазинов. Дело в заметной дозе мускуса.
Цена 24 157 р.
Ojar Bella Ciao
Смесь кипариса, белых цветов и сандала, которую не ждешь от масляных духов.
Цена 19 992 р.
L’Occitane «Вишневые ночи»
Интересная разновидность запаха пудры и мыла — с нотами вишневых цветков.
Цена 5600 р.
Jean Paul Gaultier La Belle Le Parfum
Густой и тягучий, но сочный аромат фруктового вина с щедрой ложкой ванильного сахара.
Цена 8355 р.