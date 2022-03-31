Запах чистоты, секса, винтажного магазина и фруктового вина. Ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии апреля.

Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette

Аромат, который одновременно связывают и с чистотой, и с сексом, в лимитированном матовом футляре.

Цена 7995 р.
L’Occitane Herbae «Шалфей»

Изящная зеленая трубочка, напоминающая травинку, как спойлер к аромату с шалфеем и чабрецом.

Цена 6920 р.
Dolce & Gabbana Dolce Lily

Корзина кисло-сладких тропических фруктов с акцентом на маракуйе.

Цена 3783 р.
Nina Ricci Nina Soleil

Солнечный аромат для поклонников фруктов и сладости. Цитрусы сменяются сливочной помадкой.

Цена 6210 р.
Byredo De Los Santos

Аромат, посвященный мексиканским традициям, сравнивают с запахом города после дождя и ароматом винтажных магазинов. Дело в заметной дозе мускуса.

Цена 24 157 р.
Room 1015 Sweet Leaf

Каннабис — главный тренд в парфюмерии. Здесь он смешан с цитрусовым фрешем.

Цена 14 500 р.
Ojar Bella Ciao

Смесь кипариса, белых цветов и сандала, которую не ждешь от масляных духов.

Цена 19 992 р.
L’Occitane «Вишневые ночи»

Интересная разновидность запаха пудры и мыла — с нотами вишневых цветков.

Цена 5600 р.
Jean Paul Gaultier La Belle Le Parfum

Густой и тягучий, но сочный аромат фруктового вина с щедрой ложкой ванильного сахара.

Цена 8355 р.