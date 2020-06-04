Отдушки — важная часть косметики, которая часто влияет на наши ощущения от ее использования. Парфюмеры не только работают над созданием запаха для помады или крема, но и иногда идут от обратного — создают духи, вдохновляясь классическими косметическими ароматами. Собрали композиции, которые напомнят вам о маминой помаде и душистом мыле.

Maison Margiela Replica Lipstick On

Создавая этот аромат линейки Replica, парфюмеры вдохновлялись представлением об актерских гримерках середины прошлого века. Внутри флакона с геотегом Чикаго — легкий аромат помады и пудры, который перемешивается с аптечной нотой гальбанума. Представьте, что вы выпили средство от кашля, а после слегка накрасили губы. К сожалению, Lipstick On сняли с производства, но остатки пока что можно найти в магазинах. Возможно, скоро нам стоит ожидать новое воспоминание о будуарах в линейке бренда.

Hermès Hiris

Чувство, будто ирис во флакон погрузили целиком. Кроме сладости цветка, которой вторят ноты нероли, в аромате ощущается заметная свежеть и даже горечь листьев и стеблей. Постепенно эта зелень выходит на первый план — к плотным, жилистым и кисловатым листьям добавляется немного холодных специй по типу кориандра. Хороший вариант цветочного аромата для тех, кто боится приторности.

Demeter «Прачечная»

Как и обещает название, «Прачечная» — это аромат десятка огромных стиральных машин. Однако в интерпретации Demeter не хватает приятного горячего пара химчистки, здесь парфюмеры скорее повторяли запах уже остывшего белья и щедрой дозы кондиционера для стирки. Стиральный порошок и мыло в «Прачечную» не положили — вышло бы слишком шипуче, — но для верности добавили немного цветочной отдушки.

Frederic Malle Lipstick Rose

Парфюмер Ральф Швайгер сосредоточился не на пудровой составляющей помады, а на том, что в нашем воображении отсылает к детству и маминой косметичке, — ее жирности. Тот самый масляный, почти прогорклый акцент ему удалось отобразить с лихвой. В Lipstick Rose также отчетливо слышится сладкое розовое варенье и, по традиции, фиалка. За более мягкой пудровой версией можно обратиться к другому творению парфюмерного издательства Фредерика Маля — Iris Poudre.

Le Labo Ambrette 9

Пожалуй, один из самых актуальных ароматов нынешнего времени — тихий запах мыла, причем антибактериального. Ambrette 9 — как раз такой парфюмерный концентрат стерильности. Он напоминает сразу и вату в процедурном кабинете, чистое стекло, и даже немного нашатырь. Искушенным любителям парфюмерии запах может показаться простым, но фанаты телесных ароматов считают эти духи образцовым олицетворением чистоты.

Mirko Buffini Firenze Klito

Ноты фиалки, гвоздики, розы и ванили соединяются в очень сладкую отдушку помады, которой грешат слишком бюджетные бренды. Правда, в Klito этот запах кажется чем‑то трогательным и даже нежным, несмотря на свою насыщенность. Образ, который передает аромат, совершенно не похож на пресловутую роковую женщину в алой помаде, это скорее воспоминания о школьной дискотеке, первом ярком макияже и детской жвачке.

Etat libre d’Orange Putain des palaces

Маркетинговая легенда аромата рассказывает о страсти на диване отеля. Поэтому Putain des palaces уже менее похож на моноаромат помады. Запах можно с легкостью разложить на три составляющие — действующих лиц банального сюжета. Девушка здесь передана пудрой и фиалками, мужчина — цитрусами и имбирем, похожими на части классического мужского парфюма, а место действия показано кисловатыми нотами кожи.

Histoires de parfums 1889 Moulin Rouge

Если Lipstick On это холеная гримерка голливудской актрисы, то 1889 Moulin Rouge — скорее техническая комната бурлеска, где кроме красной помады и блесток найдется детская присыпка или вазелин. Histoires de parfums собрал как раз все эти стороны косметики. Здесь отчетливо чувствуется и мыльный акцент, который смягчает приторный вкус розы, и пудровые фиалки, уравновешенные лекарственной горечью полыни.

Jovoy Paris Rouge assassin

Первые и самые прямолинейные ассоциации, возникающие от аромата, — действительно ассасин в помаде. Сочетание специй и роз навевает на киношные параллели, где Rouge assassin это, конечно, не эксцентричная убийца в духе Вилланель, а скорее классическая роковая женщина а-ля Ирэн Адлер в исполнении Лары Пульвер. Что особенно приятно, бренд не говорит о женственности. Для Jovoy этот аромат — посвящение зачинательницам феминистского движения и просто женщинам, которые идут против гендерных стереотипов. Пусть и в духах с нотами розы.

L’Occitane «Малина и зеленый чай маття»

Ничего косметического бренд не обещает, однако сочетание «пыльной» матчи с яркой, почти химической малиной превращается в подходящую отдушку для косметики. Вторая и более ожидаемая ассоциация — отдушка холодного чая с фруктами. Несмотря на сладкий малиновый акцент, остальные ноты — чай, бергамот, мускус и вербена — приближают аромат в сторону классического мужского парфюма спортивных брендов.

Le Labo Iris 39

Хотя основная нота аромата — помадный ирис, к ней в компаньоны добавили еще 38 составляющих. Все вместе они превратили косметическую отдушку в охапку воспоминаний о детстве. Свежие ноты имбиря и лайма добавляют в аромат немного химической свежести, которая вместе с фиалкой трансформируется в запах мыльных пузырей. Но спустя время после нанесения на первый план выходят неожиданные землистые оттенки, которые ничего не оставляют от нежных детских воспоминаний.

Mugler Les Exceptions Oriental Express

Необычная косметическая отдушка, которую удалось передать без фиалки, ирис и розы. Здесь помадные ноты внезапно проявляют семена моркови. Им в помощь выступают ваниль и сандал. Получается хоть и сладкий, но не типичный цветочный запах, в который добавили базиликовую терпкость и свежесть.

ArteOlfatto Vanesya

Еще один забытый помадный цветок — пион. Здесь он звучит уверенно, но не слишком ярко. Чтобы духи не были банальной цветочной композицией, к пиону добавили кислинку. Но и в этот раз решили не идти прямой дорогой — классические цитрусовые заменили на сочное манго и персик. Если вас не испугает сладость, то приятным бонусом станут проявляющиеся спустя время перечные ноты.

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