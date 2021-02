Глазированный флакон The House of Oud Each Other задумывался как отражение Милана. На одном источнике вдохновения арт-директор бренда Андреа Казотти решил не останавливаться, поэтому на мудборде композиции появились граффити художника KayOne, отвечающие за синтетическую сторону аромата, и рецепт коктейля Negroni Sbagliato Negroni SbagliatoКоктейль из игристого вина, мартини, кампари, украшенный долькой апельсина, проводящий в цитрусовую плоскость.

Пахнет урбанистический аромат резиново-дымными нотами ветивера и содовой с полынью. В итоге Each Other — это лето в заасфальтированном городе, свежая наклейка Spacer Namer Juice Cozek Captek на нагретом бетонном столбе.