В конце 2020 года институт цвета Pantone объявил цвета будущего года — ими стали желтый и серый. Это в первую очередь маркетинговое предсказание влияет не только на вещи, непосредственно связанные с цветом, но и на духи. Парфюмерные корпорации уже начинают предлагать, чем же может пахнуть серый цвет, а мы выдвигаем свои гипотезы.

Paco Rabanne Genius Me Хирургическая чистота

Космос и мечты о фантастическом будущем — главные мотивы творчества Пако Рабана. Первая коллекция собственного бренда дизайнера «Манифест: 12 непригодных для носки платьев из современных материалов» состояла из нарядных платьев, полностью украшенных пластиковыми или металлическими пластинами. Подобный прием до сих пор цитируется в одежде бренда, а вот парфюмерную часть пока обходит стороной. Из всех ароматов, вышедших под брендом Paco Rabanne за последние десять лет, линейку Pacollection можно назвать самой новаторской. Мягкие пакеты из фольги вместо стеклянных флаконов, необычные ноты (мимоза, васаби, тыква, молоко) и, как следствие, непривычные для фанатов бестселлеров композиции. Genius Me — вероятно, самый комфортный аромат коллекции. Это идеально выверенный запах сочной апельсиновой цедры, сменяющийся звонкими металлическими нотами, которые в свою очередь переходят в ноту чистоты. Ту самую, которую ищут любители «тихих» духов, но не находят в тоннах грубых стиральных порошков и освежителей воздуха. Благодарить за баланс стоит парфюмера Доминика Рапиньона, известного своим умением создавать полупрозрачные духи из, казалось бы, сверхмощных компонентов. Несмотря на ненавязчивость аромата, назвать Genius Me модным термином skin scent (духи, которые пахнут чистым телом. — Прим. ред.) можно, только если они принадлежат Барбарелле.

Nasomatto Fantomas Органические отходы

Бренд парфюмера Алессандро Галтьери Nasomatto во многом построен вокруг эпатажа. Пожалуй, самый популярный аромат марки — каннабиноидный Black Afgano, ставший уже именем нарицательным, многие обвиняют в излишней натуралистичности (хотя, справедливости ради, коноплю здесь придется тщательно вынюхивать). Другой пример — Duro, которые одним напоминают хлорку и бинты, а другим слишком интимные телесные запахи. В общем, получать шокированных клиентов бренду не привыкать. Новинка марки — аромат Fantomas — заинтересовал скептиков еще в момент анонса. Прямолинейное название, зеркально-металлический флакон и многообещающие рекламные описания«Приготовьтесь к воздействию невидимой силы, которая наполнит вас любовью и волшебством, за которыми, однако, может скрываться нечистая сила […] Волнующий, богатый, сексуальный и очаровывающий аромат из темных сильных нот, красивый и абсолютно поглощающий». Все догадки окончательно потеряли смысл, когда в сети появилась пирамида: дыня, карамель, фрукты, пластик, резина, дым — все эти ноты собирались воедино разве что в запах горящей свалки. Когда аромат уже встал на полки, стало ясно, равнодушным он не оставит никого. Действительно, в чем‑то отторгающее сочетание синтетических нот со сладкой дыней в первые минуты нанесения рождает странные ассоциации. Если вспоминать другие композиции, рассказывающие о разложении и смерти, то запах Nasomatto Fantomas идеально бы вписался в концепт Etat Libre d’Orange I Am Trash — с рекламным таймлапсом гниющих фруктов.

The House of Oud Each Other Ольфакторный тег

Глазированный флакон The House of Oud Each Other задумывался как отражение Милана. На одном источнике вдохновения арт-директор бренда Андреа Казотти решил не останавливаться, поэтому на мудборде композиции появились граффити художника KayOne, отвечающие за синтетическую сторону аромата, и рецепт коктейля Negroni Sbagliato Negroni SbagliatoКоктейль из игристого вина, мартини, кампари, украшенный долькой апельсина, проводящий в цитрусовую плоскость. Пахнет урбанистический аромат резиново-дымными нотами ветивера и содовой с полынью. В итоге Each Other — это лето в заасфальтированном городе, свежая наклейка Spacer Namer Juice Cozek Captek на нагретом бетонном столбе.

J.F. Schwarzlose Berlin Zeitgeist Забытая ваза

История бренда J.F. Schwarzlose началась в середине XIX века. Марка расширилась от небольшого магазина до масштабного производства и новаторских продуктов (например, первой безопасной краски для волос), пережила две мировые войны, но в 1976 году закрылась. Спустя 36 лет за восстановление бренда взялась парфюмер Вероника Найберг и креативный директор Лутц Херманн. Вместе они восстанавливают старые композиции, оживляют их новыми ингредиентами и создают новый ольфакторный портрет Берлина. Слегка солоноватая вода служит в Zeitgeist фоном для букета цветов с жилистыми стеблями. Вся эта композиция достаточно долго настаивается в вазе, пока не приходит время ее вымывать. Тогда на смену морским нотам приходят мыльные оттенки мускуса.

Gucci Guilty Love Edition MMXXI Лаванда в сахарной пудре

Практически каждый год линейка Gucci Guilty пополняется обновленными парными фланкерами — чуть дополненным переизданием оригинального аромата. С 2010 года композиция меняется до неузнаваемости вместе с флаконом. Часто мужские версии Guilty оказываются интереснее женских — они уже выходят за границы типичных маскулинных ароматов, но не успевают попасть в ранг чего‑то предсказуемо цветочного. В начале этого года на полки встал дуэт флаконов пастельных оттенков. Мужской вариант окрашен как раз в серый цвет, но с розоватым подтоном. Что касается самой композиции, то Gucci Guilty Love Edition — традиционный мужской фужер, в котором лаванда звучит не как холодное успокоительное, а как засахаренные конфеты или лепестки в чае, вприкуску с медом.

Jacques Zolty Havana Rain Облачно, возможны осадки

Композиции, транслирующие запах дождя в городе, часто ругают за нарочитую прямолинейность. Духи, которые пахнут мокрым бетоном и озоновым воздухом, многие и вовсе называют просто запахами, а не парфюмерией. Такие комментарии получают практически все индустриальные ароматы. Особенно не разделяют идеи парфюмеров любители классических, ладно скроенных и природных по своей сути ароматов. Havana Rain — редкий случай вроде бы технического аромата, который может с легкостью понравиться всем. Это очень политкорректный горячий асфальт и внезапная короткая гроза, которые при желании можно представить в виде куда более привычного тандема кожи и перца.

Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning Отпуск на карантине

В середине 2020 года в линейке ароматов Maison Martin Margiela вышла композиция о чистоте — Bubble Bath. В разгар пандемии и возросшей потребности в мыле запах всего густого, кремообразного и пенящегося заходил аудитории на ура. Но кокосовая отдушка пены для ванны скорее тяжелая артиллерия для успокоения. Эталон ароматов, играющих роль второй кожи, — «Ленивое воскресное утро». Появившаяся задолго до тренда на «чистые» запахи, эта «реплика» идеально передает ощущения от разогретого утренними лучами тела, отпаренных простыней и горячего душа. Почувствовали это и маркетологи бренда и удачно перевыпустили композицию 2013 года в начале 2021-го, поместив ее в красный флакон лимитки к китайскому Новому году.

Lush The Smell of Weather Turning Лекарство от простуды

Густые кучево-дождевые облака над бесконечным полем — там выглядела этикетка первых выпусков этого аромата в 2010 году. Парфюмеры Lush пытались передать ощущение от прогулки среди разнотравья сразу после грозы. На деле аромат рассказывает куда более длинную историю. Запах мокрых деревянных стружек переносит не в английскую глубинку, а на российские старые дачи. Холодные оттенки мяты и чабреца создают тот самый эффект внезапного летнего похолодания и хлюпающей мягкой земли, покрытой травой. Но главные герои композиции — яркая нота масла эвкалипта, которая бьет в нос лекарством от кашля, и идущая следом за ней щедрая ложка меда. Все вместе складывается в красивое воспоминание из детства о промокшей насквозь одежде и бабушкиной заботе.