Ботокс во флаконе, шипучки для душа, средство от взрослого акне и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в феврале.
Средство послужит отличной базой под макияж и, благодаря мелкому розовому шиммеру, может стать полноценной альтернативой тону.
Даже если ваши волосы особенно не путаются, шампунь сделает их более гладкими. Но на объемную укладку без стайлинга не рассчитывайте.
Стойкость и эффект face tune — то, за что любят тональные средства марки. Покрытие можно наслоить от среднего до плотного.
На смену преимущественно темных зимних оттенков приходят пастельные, но яркие цвета для весны.
Уход за кожей в период гормональных изменений сосредотачивается вокруг питания и продуцирования выработки коллагена.
Миниатюрный формат, сдержанный дизайн и классический аромат превращают этот крем в универсальное средство для любой персоны.
Шипучие ароматические таблетки стоит слегка обдать водой, а после оставить в блюдце на краю ванны, тогда пар от душа смешается с запахом эфирных масел.
Бренд обещает продлить чистоту волос на четыре дня. Экспериментировать и проверять не рекомендуем, но уверены, что с одним днем средство точно справится.
Сквалан и полезные бактерии укрепляют защитный слой кожи, а состав без красителей и отдушек сводит к минимуму риск аллергии.
Линейка базовых средств для ухода за кожей с популярным мужским ароматом.
Новый состав, обогащенный антиоксидантами, направлен на борьбу со многими признаками старения кожи: пигментацией, морщинами, тусклостью и другими.
Мерцающие и дуохромные оттенки лилового хорошо смотрятся по отдельности и в наслоении друг на друга.
Такие кислотные средства специалисты рекомендуют людям с окрашенными волосами и всем, кто моет голову в жесткой воде.
Тандем прополиса и феруловой кислоты отлично работает на коже с воспалениями и морщинами одновременно.
Уже не тоник, но еще не духи. Фирменное средство бренда лучше всего наносить как мист для тела.
Пептид Syn-Ake получают из змеиного яда. Ингредиент сравнивают с ботоксом за способность блокировать нервные импульсы и поэтому разглаживать морщины.