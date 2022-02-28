Ботокс во флаконе, шипучки для душа, средство от взрослого акне и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в феврале.

Увлажняющая эмульсия для лица MAC Lightful C3

Средство послужит отличной базой под макияж и, благодаря мелкому розовому шиммеру, может стать полноценной альтернативой тону.

Цена 3490 р.
Ночная увлажняющая маска Kiehl’s Ultra Facial

Бренд обновил мультифункциональное средство. Теперь маска со скваланом похожа на гидрофильный бальзам (и, кстати, тоже подходит для очищения).

Цена 1990 р.
Шампунь для облегчения расчесывания волос Oribe Run-Through Detangling

Даже если ваши волосы особенно не путаются, шампунь сделает их более гладкими. Но на объемную укладку без стайлинга не рассчитывайте.

Цена 4860 р.
Тональный крем Make Up For Ever HD Skin

Стойкость и эффект face tune — то, за что любят тональные средства марки. Покрытие можно наслоить от среднего до плотного.

Цена 3043 р.
Лак для ногтей Kinetics, оттенок 530

На смену преимущественно темных зимних оттенков приходят пастельные, но яркие цвета для весны.

Цена 562 р.
Уплотняющий охлаждающий ночной крем Vichy Neovadiol

Уход за кожей в период гормональных изменений сосредотачивается вокруг питания и продуцирования выработки коллагена.

Цена 3448 р.
Крем для рук L’Occitane «Можжевельник»

Миниатюрный формат, сдержанный дизайн и классический аромат превращают этот крем в универсальное средство для любой персоны.

Цена 1190 р.
Стимеры Flame Moscow Mira

Шипучие ароматические таблетки стоит слегка обдать водой, а после оставить в блюдце на краю ванны, тогда пар от душа смешается с запахом эфирных масел.

Цена 1490 р.
Сухой шампунь Redken Deep Clean

Бренд обещает продлить чистоту волос на четыре дня. Экспериментировать и проверять не рекомендуем, но уверены, что с одним днем средство точно справится.

Цена 1581 р.
Легкий флюид La Roche-Posay Toleriane Dermallergo

Сквалан и полезные бактерии укрепляют защитный слой кожи, а состав без красителей и отдушек сводит к минимуму риск аллергии.

Цена 2027 р.
Увлажняющий крем для лица и бороды Dior Sauvage

Линейка базовых средств для ухода за кожей с популярным мужским ароматом.

Цена 5300 р.
Пилинг-эксфолиант Art & Fact.

Домашний химический пилинг из смеси кислот — миндальной, молочной и феруловой. Не забудьте сделать пробу на реакцию кожи перед применением.

Цена 608 р.
Cыворотка Caudalie Premier Cru

Новый состав, обогащенный антиоксидантами, направлен на борьбу со многими признаками старения кожи: пигментацией, морщинами, тусклостью и другими.

Цена 4795 р.
Палетка теней Annbeauty Cold Blooded

Мерцающие и дуохромные оттенки лилового хорошо смотрятся по отдельности и в наслоении друг на друга.

Цена 3500 р.
Кондиционер для волос Kerastase Chroma Absolu

Такие кислотные средства специалисты рекомендуют людям с окрашенными волосами и всем, кто моет голову в жесткой воде.

Цена 3590 р.
Крем-перфектор Institut Esthederm Propolis+

Тандем прополиса и феруловой кислоты отлично работает на коже с воспалениями и морщинами одновременно.

Цена 4905 р.
Ароматическая вода Clarins Eau Extraordinaire

Уже не тоник, но еще не духи. Фирменное средство бренда лучше всего наносить как мист для тела.

Цена 1950 р.
Сыворотка Verifique Syn-Ake

Пептид Syn-Ake получают из змеиного яда. Ингредиент сравнивают с ботоксом за способность блокировать нервные импульсы и поэтому разглаживать морщины.

Цена 917 р.