Acne tarda — так называется позднее акне, возникающее после 30 лет. Это не то состояние кожи, что бывает у подростков, — с жирным блеском, закрытыми комедонами и красными воспалениями. Мы поговорили с экспертами и выяснили, что делать, если вы давно вышли из пубертата, а прыщи до сих пор беспокоят.
Почему акне возникает и во взрослом возрасте? Обычно же им страдают подростки
«Акне — это состояние кожи, и оно может быть у человека любого возраста. Причины акне у взрослых женщин пока не полностью ясны. Основные факторы — генетическая предрасположенность, прием гормональных препаратов, изменение липидного профиля. Из‑за повышенной активности сальных желез на лице могут колонизироваться бактерии, провоцирующие воспаления. Триггерами могут быть избыточное УФ-излучение, стресс, проблемы с питанием, курение, нарушения сна, неадекватно используемая или некачественная косметика, лекарства, чрезмерное очищение кожи и эндокринная недостаточность», — говорит врач-дерматолог MD Beauty Clinic Алина Аншба.
Может быть такое, что в подростковом возрасте прыщей нет было, а в зрелом они внезапно появляются?
Да, позднее акне может появиться в зрелом возрасте, даже если угревых высыпаний не было в пубертатном периоде. Это состояние кожи часто зависит от гормонального баланса. Если есть генетическая предрасположенность к сбою, то триггерами позднего акне могут быть изменения в работе яичников, гипофиза, надпочечников, повышение уровня инсулина.
Средства для лечения акне обычно сушат кожу. Что делать, если кожа и так возрастная и сушить ее нежелательно?
«Лечение акне принимаемыми внутрь ретиноидами часто приводит к дерматиту, и он как раз проявляется раздражением и шелушением. Но эти препараты назначают только при тяжелой степени акне. К тому же адекватный дерматолог всегда порекомендует специальный крем из аптечного ассортимента, чтобы скомпенсировать лечение. Акне средней степени тяжести лечат наружно, параллельно используя компенсирующую (увлажняющую, восстанавливающую. — Прим. ред.) косметику — в таком случае сухости не будет. Легкую степень акне может скорректировать специальная косметика, в которой есть компоненты, влияющие на все этапы механизма развития акне. В таких средствах присутствуют противовоспалительные, себорегулирующие и антибактериальные ингредиенты», — комментирует эксперт Filorga Светлана Ковалева.
Чем возрастное акне отличается от подросткового?
Acne tarda — отдельный подтип акне, поэтому лечится оно иначе. Во многом потому, что с возрастом кожа истончается и становится более чувствительной. Другая сложность в лечении — наличие накопившихся хронических заболеваний и стресс. Таким образом, решение, казалось бы, эстетической проблемы чаще, чем в подростковом возрасте, требует коррекции образа жизни и вмешательства эндокринолога.
«С точки зрения ухода за кожей главная особенность возрастного акне — одновременное существование двух глобальных проблем: прыщи и морщины на одном лице. Антивозрастные средства, как правило, насыщенные и не очень-то рассчитаны на проблемную кожу. А средства антиакне обычно ориентированы на подростков и совсем не занимаются никакими коррекциями возрастных изменений. Поэтому важно подобрать такой комплексный уход, который одновременно эффективно решает обе задачи», — говорит эксперт Filorga Светлана Ковалева.
Какой уход выбрать для кожи с морщинами и прыщами?
«Если мелкие морщины — следствие обезвоженности кожи после лечения, то важно очищать и тонизировать кожу средствами с низким pH, использовать увлажняющий защитный некомедогенный крем на основе аминокислот, гиалуроновой кислоты, антиоксидантов.
Если поверхностные морщинки — следствие возрастных изменений, то помогут поверхностные химические пилинги. Обычно их основа — это азелаиновая и миндальная кислота, а также комплекс этих кислот с молочной кислотой. Неплохо справляются поверхностно-срединные пилинги на основе ретинола. Важно проводить процедуры курсом, но не регулярно, иначе чрезмерное отшелушивание приведет к сухости кожи.
Препараты с ретинолом обладают не только противовоспалительными свойствами, но и обновляют кожу, разглаживают морщинки. Мезотерапевтические комбинированные препараты на основе гиалуроновой кислоты, аминокислот и витаминов повышают иммунитет кожи — уменьшается количество угрей, пятен постакне, улучшается цвет кожи. При имеющихся мимических морщинках на коже лба проведение ботулинотерапии значительно уменьшает проявления акне», — комментирует Алина Аншба.
Средства, которые подойдут возрастной и проблемной коже
Сыворотка с азелаиновой кислотой DTMS, 1890 р.
Бустер с азелаиновой кислотой Paula’s Choice, €42,75
Сыворотка с церамидами и ретинолом Elizabeth Arden, 7200 р.
Корректирующая сыворотка двойного действия Filorga Age-Purify, 5229 р.
Сыворотка с ретинолом Sesderma Reti Age, 6138 р.
Ночной крем-уход с ретинолом SkinCeuticals, 6707 р.
Крем-корректор против несовершенств c азелаиновой кислотой G.Love, 1275 р.