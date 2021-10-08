Acne tarda — так называется позднее акне, возникающее после 30 лет. Это не то состояние кожи, что бывает у подростков, — с жирным блеском, закрытыми комедонами и красными воспалениями. Мы поговорили с экспертами и выяснили, что делать, если вы давно вышли из пубертата, а прыщи до сих пор беспокоят.

Почему акне возникает и во взрослом возрасте? Обычно же им страдают подростки

«Акне — это состояние кожи, и оно может быть у человека любого возраста. Причины акне у взрослых женщин пока не полностью ясны. Основные факторы — генетическая предрасположенность, прием гормональных препаратов, изменение липидного профиля . Из‑за повышенной активности сальных желез на лице могут колонизироваться бактерии, провоцирующие воспаления. Триггерами могут быть избыточное УФ-излучение, стресс, проблемы с питанием, курение, нарушения сна, неадекватно используемая или некачественная косметика, лекарства, чрезмерное очищение кожи и эндокринная недостаточность», — говорит врач-дерматолог MD Beauty Clinic Алина Аншба.

Может быть такое, что в подростковом возрасте прыщей нет было, а в зрелом они внезапно появляются?

Да, позднее акне может появиться в зрелом возрасте, даже если угревых высыпаний не было в пубертатном периоде. Это состояние кожи часто зависит от гормонального баланса. Если есть генетическая предрасположенность к сбою, то триггерами позднего акне могут быть изменения в работе яичников, гипофиза, надпочечников, повышение уровня инсулина.

Средства для лечения акне обычно сушат кожу. Что делать, если кожа и так возрастная и сушить ее нежелательно?