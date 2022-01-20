Богатая и необычная история популярной обуви и визитной карточки Maison Margiela.
История
В XV веке Япония начала массово импортировать хлопок из Китая. Внедрение сырья повлекло за собой появление множества новых товаров. В их числе были носки до щиколотки, получившие название таби. Они отличались разделением Между большим и остальными пальцами. Важно отметить, что наиболее распространенной обувью в стране тогда были сандалии гэта (деревянная обувь на платформе с кожаным ремешком. — Прим. ред.), и новые носки идеально подходили к их конструкции. Именно этим объясняется мгновенная популярность и востребованность таби.
Раздвоенные носки оставались основой гардероба японцев на протяжении всего периода Эдо (1603—1868 — Прим. ред.). Учитывая социальную иерархию тех времен, каждому сословию полагались таби определенного цвета. Например, крестьяне носили темно-синие носки на регулярной основе и сохраняли белые для особых случаев. Самураям, в виду статуса воина, позволялось носить таби любого цвета, кроме золотистого и пурпурного — они были закреплены за знатью.
В начале XX века, на фоне быстрого развития каучуковой индустрии, к традиционным носкам стали крепить резиновую подошву. Так, появилась легкая и надежная обувь, получившая название дзика-таби. В отличие от современных аналогов, она была предназначена для строителей, водителей рикш, фермеров и других представителей рабочего класса. Считалось, что раздвоенный носок обуви способствует большей подвижности ее владельца.
Создателем дзика-таби принято считать Токудзиро Исибаси, чья семья неразрывно связана с японской каучуковой индустрией. К слову, его брат, Сэдзиро, основал компанию по производству шин Bridgestone.
Спасибо, Мартин
В начале творческого пути бельгийский дизайнер Мартин Маржела был одержим идеей создать особенную обувь, которой не было раньше. Обувь, которая могла бы стать его визитной карточкой. Тогда в голове дизайнера всплыли воспоминания его первого визита в Токио. В японской столице он увидел на уличных рабочих необычную обувь — плоские мягкие ботинки с раздвоенным носком. Мартин решил переосмыслить традиционные дзика-таби и установить их на каблук.
Впервые мир увидел творение дизайнера в 1988 году вместе с его дебютной весенне-летней коллекцией. Мартину было важно обратить особое внимание присутствующих на таби, поэтому непосредственно перед показом обувь окунули в краску, чтобы на подиуме из белой ткани оставались необычные следы с раздвоенным носком. С тех пор таби стали неотъемлемым символом мифологии парижского бренда. Пожалуй, даже более узнаваемым, чем интерпретированные кеды немецкой армии.
Сегодня, спустя 34 года, в регулярных коллекциях Maison Margiela по-прежнему присутствуют таби. И выбор не ограничивается одними ботинками. Кажется, нынешний креативный директор Джон Гальяно может превратить в таби все что угодно. Так, за последние несколько лет раздвоенный носок получили туфли «Мэри Джейн», лоферы, кроссовки, кеды и даже домашние тапочки.
Мир таби
Несмотря на то, что у многих покупателей таби ассоциируются именно с Maison Margiela, обувь с раздвоенным носком есть и у других брендов. Выбор действительно широкий, и подходящую пару можно подобрать практически под любой гардероб. Nike, например, периодически переиздает гибридную модель Air Rift, впервые выпущенную в 1996 году. Регулярно экспериментирует с силуэтами японский Suicoke, особенно советуем приглядеться к силуэту Bita-V. Интересные пары в броских расцветках выпускает бренд ILYSM, основанный бывшим дизайнером Yeezy Сарой Харамильо. А если ищете что‑то более массивное, то обратите внимание на достойные пары марки из Сеула INHALF.
ILYSM129 долларов
Nike299 долларов
Maison Margiela x Reebok150 долларов (со скидкой)
Suicoke205 долларов
Maison Margiela83 656 р.
INHALF15 960 р.
Maison Margiela19 719 р.
Maison Margiela855 евро
Tabi Footwear140 фунтов
SOU SOU110 долларов
Что с носками?
Перед покупкой таби у вас может возникнуть вопрос: а как быть с носками? И это логично. В случае со многими моделями обуви можно обойтись и обычными носками, Но, очевидно, более комфортным решением будет выбрать пары, предназначенные именно для таби. Правда, найти такие сложно. Разумеется, они есть в арсенале Maison Margiela. Более яркие варианты с принтами представлены в коллекциях у специализированного бренда Rostersox. Если вы не готовы тратить несколько тысяч на носки, то поищите более бюджетные комплекты на Amazon.
Maison Margiela, 8 557 р.
Maison Margiela, 120 долларов
Rostersox, 2 375 р.
Rostersox, 24 евро
Maison Margiela, 23 993 р.