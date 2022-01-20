Богатая и необычная история популярной обуви и визитной карточки Maison Margiela.

История

В XV веке Япония начала массово импортировать хлопок из Китая. Внедрение сырья повлекло за собой появление множества новых товаров. В их числе были носки до щиколотки, получившие название таби. Они отличались разделением Между большим и остальными пальцами. Важно отметить, что наиболее распространенной обувью в стране тогда были сандалии гэта (деревянная обувь на платформе с кожаным ремешком. — Прим. ред.), и новые носки идеально подходили к их конструкции. Именно этим объясняется мгновенная популярность и востребованность таби.

Раздвоенные носки оставались основой гардероба японцев на протяжении всего периода Эдо (1603—1868 — Прим. ред.). Учитывая социальную иерархию тех времен, каждому сословию полагались таби определенного цвета. Например, крестьяне носили темно-синие носки на регулярной основе и сохраняли белые для особых случаев. Самураям, в виду статуса воина, позволялось носить таби любого цвета, кроме золотистого и пурпурного — они были закреплены за знатью.

В начале XX века, на фоне быстрого развития каучуковой индустрии, к традиционным носкам стали крепить резиновую подошву. Так, появилась легкая и надежная обувь, получившая название дзика-таби. В отличие от современных аналогов, она была предназначена для строителей, водителей рикш, фермеров и других представителей рабочего класса. Считалось, что раздвоенный носок обуви способствует большей подвижности ее владельца.

Создателем дзика-таби принято считать Токудзиро Исибаси, чья семья неразрывно связана с японской каучуковой индустрией. К слову, его брат, Сэдзиро, основал компанию по производству шин Bridgestone.

Спасибо, Мартин

В начале творческого пути бельгийский дизайнер Мартин Маржела был одержим идеей создать особенную обувь, которой не было раньше. Обувь, которая могла бы стать его визитной карточкой. Тогда в голове дизайнера всплыли воспоминания его первого визита в Токио. В японской столице он увидел на уличных рабочих необычную обувь — плоские мягкие ботинки с раздвоенным носком. Мартин решил переосмыслить традиционные дзика-таби и установить их на каблук.

Впервые мир увидел творение дизайнера в 1988 году вместе с его дебютной весенне-летней коллекцией. Мартину было важно обратить особое внимание присутствующих на таби, поэтому непосредственно перед показом обувь окунули в краску, чтобы на подиуме из белой ткани оставались необычные следы с раздвоенным носком. С тех пор таби стали неотъемлемым символом мифологии парижского бренда. Пожалуй, даже более узнаваемым, чем интерпретированные кеды немецкой армии.

Сегодня, спустя 34 года, в регулярных коллекциях Maison Margiela по-прежнему присутствуют таби. И выбор не ограничивается одними ботинками. Кажется, нынешний креативный директор Джон Гальяно может превратить в таби все что угодно. Так, за последние несколько лет раздвоенный носок получили туфли «Мэри Джейн», лоферы, кроссовки, кеды и даже домашние тапочки.

Мир таби

Несмотря на то, что у многих покупателей таби ассоциируются именно с Maison Margiela, обувь с раздвоенным носком есть и у других брендов. Выбор действительно широкий, и подходящую пару можно подобрать практически под любой гардероб. Nike, например, периодически переиздает гибридную модель Air Rift, впервые выпущенную в 1996 году. Регулярно экспериментирует с силуэтами японский Suicoke, особенно советуем приглядеться к силуэту Bita-V. Интересные пары в броских расцветках выпускает бренд ILYSM, основанный бывшим дизайнером Yeezy Сарой Харамильо. А если ищете что‑то более массивное, то обратите внимание на достойные пары марки из Сеула INHALF.

ILYSM

129 долларов

Nike

299 долларов

Maison Margiela x Reebok

150 долларов (со скидкой)

Suicoke

205 долларов

Maison Margiela

83 656 р.

INHALF

15 960 р.

Maison Margiela

19 719 р.

Maison Margiela

855 евро

Tabi Footwear

140 фунтов

SOU SOU

110 долларов

Что с носками?

Перед покупкой таби у вас может возникнуть вопрос: а как быть с носками? И это логично. В случае со многими моделями обуви можно обойтись и обычными носками, Но, очевидно, более комфортным решением будет выбрать пары, предназначенные именно для таби. Правда, найти такие сложно. Разумеется, они есть в арсенале Maison Margiela. Более яркие варианты с принтами представлены в коллекциях у специализированного бренда Rostersox. Если вы не готовы тратить несколько тысяч на носки, то поищите более бюджетные комплекты на Amazon.

Maison Margiela, 8 557 р.

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Maison Margiela, 120 долларов

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Maison Margiela, 23 993 р.

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