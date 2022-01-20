История

В XV веке Япония начала массово импортировать хлопок из Китая. Внедрение сырья повлекло за собой появление множества новых товаров. В их числе были носки до щиколотки, получившие название таби. Они отличались разделением Между большим и остальными пальцами. Важно отметить, что наиболее распространенной обувью в стране тогда были сандалии гэта (деревянная обувь на платформе с кожаным ремешком. — Прим. ред.), и новые носки идеально подходили к их конструкции. Именно этим объясняется мгновенная популярность и востребованность таби.

Раздвоенные носки оставались основой гардероба японцев на протяжении всего периода Эдо (1603—1868 — Прим. ред.). Учитывая социальную иерархию тех времен, каждому сословию полагались таби определенного цвета. Например, крестьяне носили темно-синие носки на регулярной основе и сохраняли белые для особых случаев. Самураям, в виду статуса воина, позволялось носить таби любого цвета, кроме золотистого и пурпурного — они были закреплены за знатью.

В начале XX века, на фоне быстрого развития каучуковой индустрии, к традиционным носкам стали крепить резиновую подошву. Так, появилась легкая и надежная обувь, получившая название дзика-таби. В отличие от современных аналогов, она была предназначена для строителей, водителей рикш, фермеров и других представителей рабочего класса. Считалось, что раздвоенный носок обуви способствует большей подвижности ее владельца.

Создателем дзика-таби принято считать Токудзиро Исибаси, чья семья неразрывно связана с японской каучуковой индустрией. К слову, его брат, Сэдзиро, основал компанию по производству шин Bridgestone.