Домашняя обувь, которая спровоцирует ваших гостей на шутки про овечьи копыта.
Maison Margiela продолжает трансформировать любую возможную обувь в таби. Для очередного эксперимента бренда были выбраны домашние тапочки.
Помимо фирменного раздвоенного носка новая пара может похвастаться рядом особенностей: верхом, целиком покрытым пушистым флисом, внутренней отделкой из мягкого материала и гладкой кожаной подошвой.
Из плюсов новых тапочек — очевидный комфорт. Из минусов — возможный повод для неуместных шуток про овечьи копыта от ваших гостей.
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Флисовые тапочки таби Maison Margiela уже поступили в продажу. Купить пару можно у избранных ретейлеров бренда по всему миру (например, на сайте Wrong Weather). Цена вопроса — 480 евро.