Домашняя обувь, которая спровоцирует ваших гостей на шутки про овечьи копыта.

Maison Margiela продолжает трансформировать любую возможную обувь в таби. Для очередного эксперимента бренда были выбраны домашние тапочки.

Помимо фирменного раздвоенного носка новая пара может похвастаться рядом особенностей: верхом, целиком покрытым пушистым флисом, внутренней отделкой из мягкого материала и гладкой кожаной подошвой.

Из плюсов новых тапочек — очевидный комфорт. Из минусов — возможный повод для неуместных шуток про овечьи копыта от ваших гостей.